РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4680 посетителей онлайн
Новости
13 192 91

Клименко о стрельбе по правоохранителям в Винницкой области: Трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет

розстріл,вінниччина

Мужчин, которые стреляли в полицейских в Винницкой области, необходимо найти.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Неважно, кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрельцов необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона. Мои соболезнования семье и близким погибшего полицейского. И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция разыскивает лиц, которые ночью стреляли в полицейских в Винницкой области. Один полицейский погиб, второй получил ранения.

Читайте также: Двое мужчин открыли огонь по полицейским в Винницкой области, погиб правоохранитель, еще один ранен, введена полицейская операция. ФОТО

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
Відправляйте своїх орлів на фронт країну захищати, там безпечніше
показать весь комментарий
20.04.2024 10:33
+40
100% провокація влади для виправдання повної броні для силових структур охорони янелоха боневтіка оманського.боїться 21 травня ****.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:32
+37
А для цивільних тил є? Кожен день загиблі в містах, поранені, руйнування житла та інфраструктури
показать весь комментарий
20.04.2024 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100% провокація влади для виправдання повної броні для силових структур охорони янелоха боневтіка оманського.боїться 21 травня ****.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:32 Ответить
Найімовірніше це інсценування:пояснюють лохторату що бронь для поліції дуже навіть потрібна,тому що в тилу також небезпечно.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:47 Ответить
тут все повязано з ДУК ПС.стріляли то військові.от так риє Зєрмак рів між армією і поліцією.ідуть на випередження до 21 травня.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:50 Ответить
Просто таку державу побудували за п'ять років, ща самим тепер страшно навіть в тилу
показать весь комментарий
20.04.2024 11:24 Ответить
Для провокації дуже жорстко! Можна було просто обстріляти. Це якийсь крімінал.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:45 Ответить
ендистар-кацапський ********
показать весь комментарий
20.04.2024 12:02 Ответить
а ти - жидокацапський..і вонючий !
показать весь комментарий
20.04.2024 12:48 Ответить
Росіянин, що т тут забув? Давай, на страна, сру, там і заробітки більші і всі свої, ведмедчуківські...
показать весь комментарий
20.04.2024 13:04 Ответить
50% поліціянтів легко можуть бути мобілізовані ( як держслужбовці).

Таку правку до закону внесла партія «ЕС».

Але поліція не хоче- помятаемо колективну відмову бувших беркутовців ( Днепр?) коли цілий підрозділ відмовився.

Але про це Клименко не нагадуе…
показать весь комментарий
20.04.2024 14:35 Ответить
Тилу не мае???

Що за пояснення? Проти не озброенного мирняка « воювати»- це одне. Це не фронт.

А ось на нули бути коли на тебе пруть з усіх кінців озброені кацапи - це друге.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:41 Ответить
чесно кажучи багато хлопців пішло добровольцями,і зараз йдуть - багато.але проблема - це совісні поліцейські.а в тилу залишається одна падаль.
показать весь комментарий
20.04.2024 21:40 Ответить
Відправляйте своїх орлів на фронт країну захищати, там безпечніше
показать весь комментарий
20.04.2024 10:33 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2024 10:58 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2024 11:25 Ответить
Це ти з фронту пишеш, шпателя?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:29 Ответить
Це ти із фронту пишеш, як розумію ?
показать весь комментарий
20.04.2024 13:05 Ответить
ну, просто до ворожки не ходи, як цю тему зараз будуть розганяти, тільки шоб мусорів, на фронт - не послали!!
показать весь комментарий
20.04.2024 10:33 Ответить
а кроме мусорів немає кого ? ти можеш собі уявити що без них буде ?он митників десятки тисяч Їх замінити можуть жінки . може з них почати ?
показать весь комментарий
20.04.2024 11:32 Ответить
я не то, шо - уявити, я навіть добре памятаю, як вони "зникли" після майдану десь на півроку!! Шось не памятаю тоді, разгулу і засілєя прєступності!!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:39 Ответить
а про мЫтників - 100500%%погоджуюсь!!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:41 Ответить
а крім хєроів валютних фронтів, є ше десятки, а може сотні тисяч сЦудів, прокуроских, інших дЫржавників всім сортів і мастєй, які - ДАВАЛИ ПРИСЯГУ!!!!
показать весь комментарий
20.04.2024 12:02 Ответить
Кацапобот-не пались із своїм свинячим Ы
показать весь комментарий
20.04.2024 12:04 Ответить
без них буде чистота і порядок! ти подивися статистику по кількості поліцейських на душу населення! попереду тільки рашка!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:46 Ответить
А для цивільних тил є? Кожен день загиблі в містах, поранені, руйнування житла та інфраструктури
показать весь комментарий
20.04.2024 10:34 Ответить
І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає" -В часі війни, якщо не на передовій,то в тилу, а в мирний час - тил відсутній
показать весь комментарий
20.04.2024 10:35 Ответить
Для поліцаїв нема війни- так би звучало правдивіше.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:57 Ответить
А що таке тил і не тил? Для поліцейських і не для поліцейських? Чи може поліцейський, не поліцейський, цивільний не цивільний почуватися у безпеці під час війни? Поліція каже , що вона. Саме вона стоїть на безпеці. От і забезпечуйте безпеку. І не тільки для себе, а для всіх. Ніхто злочинців і дрг ще не відміняв. Той тіп карткою розплачувався. Пробийте по карточці ім'я, прізвище і т.д. Досить себе жаліти. Займайтеся своєю роботою. Ха ха ха.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:38 Ответить
Судячи з відео - у нього тих карток "від паркану до вечора" (( подивися скільки разів він пробує пінкод ввести , думаєш за тими картами його вирахувати ? (( Цілком ймовірно що це або якісь злочинці , або кацапські диверсанти .
показать весь комментарий
20.04.2024 11:43 Ответить
Ну картка теж на когось таки виписана. Це як одна із зачіпок. В якому банку, які транзакції і т. д. Здається дрібниці. Тільки кожен контакт залишає слід. Можливо є ціле угруповання таких типів. Диверсантам в тилу без підтримки інших агентів іншого плану здійснювати якісь завдання важко. Те що вони збрехали за бригаду, також має навіювати на роздуми. Ха ха ха.
показать весь комментарий
20.04.2024 16:04 Ответить
Я маю стаж роботи 44 роки, в полії не був,але скажу вам--ідіть і патрульну поліцію і "одержите" бронь. Ви кацапський троль. До речі велика частина поліції на фронті. В патрульній поліції--переважно жінки.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:43 Ответить
Їх тут багато таких,на сайті
показать весь комментарий
20.04.2024 11:49 Ответить
Що на твоєму городі росте? Ти його куриш?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:05 Ответить
А чому тільки одна версія - що стрільці винні? Поліцейських теж можуть завербувати. Поліція повинна усі версії розглядати.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:41 Ответить
А може це герої.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:43 Ответить
ну звичайно, краще фірмана Васю і ботана Петю в окопи, чим 2-х метрового бугая у формі
показать весь комментарий
20.04.2024 10:44 Ответить
фірман Вова і ботан Петя буде таких гандонів ловити, які ці два батьки-сини?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:06 Ответить
відколи почалась повномасштабна війна , здається цих броньованих харей стало раза в три більше , скоро дійде до того , що їх відстрілюватимуть у кожному місті і селі...і правильно зроблять ..
показать весь комментарий
20.04.2024 10:46 Ответить
..а що демонструє те, що що орди кацапів за добу, па харошему розмінованому асфальту, вчасно непідірваних мостах, без супротиву танкових бригад, які "так вдало" відвели, опинилися у тилу України, богУючи над Беззбройними, волею зевлади, Українцями..?
і які ж тоді мають зробити виводи зручні прокладки зевлади, клименки, з одною звивиною у голові, та й тієї, шо від фуражки?
показать весь комментарий
20.04.2024 10:47 Ответить
Нахрен вони потрібні, якщо вміють тільки кошмарити беззбройних цивілів та бабців.
Для людини зі зброєю ці мусора просто тупі цілі.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:55 Ответить
УСІ НА ФРОНТ ! Разом з Клименко. Завше вони скрізь не вині і їх стало ображають... Цинізм ! І чого дивуватися? Хіба країна власноруч не вручила скіпетр абсолютної царської влади саме їм - циркачам зі сфери медія-розваг? Повноту влади отримали професійні продуценти віртуалу - діячі з естрадно-циркового помосту, які все своє малосвідоме життя генерували й продавали/втюхували віртуал..
показать весь комментарий
20.04.2024 10:59 Ответить
Вручили владу 73% ,наверно ви в тому числі.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:46 Ответить
Один Поліціант
Інший Військовий...
Питань більше чим відповідей??
показать весь комментарий
20.04.2024 10:59 Ответить
Якщо тебе одягти в однострій - ти станеш поліціянтом чи військовим ?(( Згадай як 24.02.2022 у Києві камаз з отакими "військовими" розстріляли , виявилося що кацапська диверсійна група переодягнена .
показать весь комментарий
20.04.2024 11:46 Ответить
розстріляних було аж двоє, і то були наші, тобто френдлі-фаєр вони не відстрілювалися навіть, подивись відео
показать весь комментарий
20.04.2024 11:49 Ответить
Те що поліцейські так себе поводили у даній ситуації швидше свідчить про рівень їхньої професійної підготовки , аніж про те що вогонь відкрили такі ж як вони (( Як ти думаєш- лише наші диверсійні групи у кацапії працюють , чи і у нас кацапів вистачає в тилу , а як не кацапів , то криміналу що для прикриття форму одягнув ?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:16 Ответить
Щодо "навіть не відстрілювалися " - ти краще подивися на реакцію цивільного що кругом авто бігає , а тут в людину раптово кулі прилетіли ((
показать весь комментарий
20.04.2024 12:18 Ответить
обидва з ТРО, молодий- закінчив військову академію
показать весь комментарий
20.04.2024 12:08 Ответить
Тіх поліцейських ніхто не вчить. Видали ксюху, видали ПМ - воїн. Лайно ти, а не воїн. Їх вчити та вчити.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:59 Ответить
Вони мають відповісти за всією суворістю Закону Джерело:
Хорошие слова. Только полиция не хочет жить по закону.

В воскресенье, 18 июня 2023 г. в Днепре Служба безопасности Украины массово задержала руководящий состав работников Национальной полиции. Сейчас задержаны около двадцати полицейских. Подозреваемых обвиняют в торговле наркотиками и "крышевании" наркоторговцев."Основные задержания проходят в Соборном отделе полиции Днепра. В настоящее время задержаны 17 сотрудников нацполиции", - говорится в сообщении.Основные задержания проходили в Соборном отделе полиции Днепра.

И где действие закона, пан Клименко? Ни одного полицейского не посадили.
И это во время войны. Полиция торгует наркотой.
показать весь комментарий
20.04.2024 10:59 Ответить
Ці інше! Ти не розумієш!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:31 Ответить
"демонструє, що тилу для поліцейських немає"
Зрозуміли-зрозуміли:
Тому їм й броня від фронту й "бойові" доплати!
показать весь комментарий
20.04.2024 11:03 Ответить
На фронт хай йдуть,там буде безпечніше. Роботяги на фронті,а ці бездарні в основній масі щури сидять в тилу і жирують
показать весь комментарий
20.04.2024 11:07 Ответить
Необхідно знаити - це питання до кого?
показать весь комментарий
20.04.2024 11:07 Ответить
Тупа відмазка щоб дармоїдів не мобілізували
показать весь комментарий
20.04.2024 11:23 Ответить
Загинули у нерівному бою за хабар. Ось так буває. Хотіли як завжди - полякати трошка, можливо побити, а тут несподіванка... Ще невідомо хто перший зброю достав. Страта пасажира у Дніпро каже, що все буде сфальсіфіковано на користь поліцейських.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:30 Ответить
якого "пасажира у Дніпро"? того пʼяного бандюгана за кермом шо зі своєю ****** кинувся бити поліціянтів?
показать весь комментарий
20.04.2024 11:52 Ответить
Та це якийсь зоновський півник, тут вбили хлопчину 20 років, а воно радіє як дурне. Поліція вночі ,під час комендантської години зупиняє пвто, поводить себе максимально коректно ,їх вбивають чи то бандюки, чи то якась ворожа дрг, яка не відомо що везла в ящику, а ось така мразь радіє.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:12 Ответить
м-дас...булла меліція - стала паліція - а уваженіє опшества до цих судаків як було так і залишилось самнітєльним
показать весь комментарий
20.04.2024 11:33 Ответить
Глупый коп-мертвый коп. В стране война российские ДРГ катаются по стране а наши полицейские какнивчем небывало на раслабухе которым заговорили зубы и расстреляли как котят. Как только было видно что водитель ну очень долго не может найти документы на машину-сразу нужно было взвести пистолет и прикащзать им выйти и положить руки на капот а в случае неподчинения-стрелять на пораджение(тем более бодикамера пишет). Глупый коп-мертвый коп
показать весь комментарий
20.04.2024 11:43 Ответить
Ось тут ти правий !
показать весь комментарий
20.04.2024 11:47 Ответить
Ахаха, стрелял бы? Сам то?
Если сепары прорывались, солдаты открыли огонь и вроде посадили, ибо жена сепара погибла на переднем сидении, а тут ты остановленную тачку бы расстрелял..... да, верю, ты бы так и сделал. Иди, шоле, пару "страйков" в "контре" сделай.
стрелун блин.
показать весь комментарий
20.04.2024 11:51 Ответить
Я0-бы и тебя застрелил если-бы не выполнял приказы полицейского и начал быковать во время КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА)) Можешь попробовать
показать весь комментарий
20.04.2024 12:59 Ответить
ты бы лучше прокричал - я бы при нарушении конституции сверг Зелю!!!1111

эмммм.... ну, как успехи?
уже сверг, раз так 500?
показать весь комментарий
27.04.2024 11:35 Ответить
....тилу для поліцейських немає
--------------------------------------------------
Раз нет - на фронт
показать весь комментарий
20.04.2024 11:48 Ответить
це ж їм не просто "ухилянтів" відловлювати і знищувати. Вон, чергового мужика ТЦК знищила, а "орли" збоку стояли і певно ржали.https://www.youtube.com/watch?v=sxA1Jw6Y2ZM&feature=youtu.be
показать весь комментарий
20.04.2024 11:49 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2024 11:56 Ответить
в окопы их , а не крышевать от петрушки до наркотиков
показать весь комментарий
20.04.2024 11:57 Ответить
Клименко. То єтупак в системі внутр справ. Чим відрізняються звичайні громадяни України від твоїх недолугих полісменів. Чи ми прості українці захищені .Дай курва відповідь. Я дам де твої недополіцейські не можуть навіть перезварядити тобто розрядити пістолети та автомати. Де ***** закон про зброю мирному населенню. Мені що чорта якогость просити захисти мене на вулиці чи як. Їблани кончані твої недолугі що ро***** з народом. . Всіх поліцаїв ***** на фронт. ***** курити та нюхати невідомо що та кататися на відрах. Заїбали.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:01 Ответить
То поліцаям на передку звично буде, "по-домашньому"! (с)
показать весь комментарий
20.04.2024 12:01 Ответить
Цікаво,
після ознайомивлення з більшистю коментарів залишилось враження, що автори неможуть дочекатись поки замість українських поліцейських прийдуть російські і будуть їх на руках носить. Можливо і будуть, але тільки в напрямку Сибіру і не руками а ногами і свої враження писать навіть на заборі буде заборонено.
Складається думка, що кацапські тролі заполонили вільний сайт Цензора і з цим треба щось робити
показать весь комментарий
20.04.2024 12:33 Ответить
А чого це він в свої 20 в такому небезпечному середовищі?
З 25 тільки в поліцію!
показать весь комментарий
20.04.2024 12:47 Ответить
поліціянтам потрібен бойовий досвід.
показать весь комментарий
20.04.2024 13:04 Ответить
только зебил среди ночи будет кататься и привлекать внимание, зная про КЧ. не вяжется с дрг и бандюками ни как
показать весь комментарий
20.04.2024 13:06 Ответить
клименко,ти дурак? як це не має значення з якої причини?
ти відстоюєш свою шоблу,яка не хоче йти на війну,придумуючи їм різні посади!
показать весь комментарий
20.04.2024 15:44 Ответить
клименко,а ти співчував родині вбитого хлопчика на дитячому майданчику поліцаями,а ти співчував закатованим жінкам у Врадіївці та Кагарлику поліцаями?
показать весь комментарий
20.04.2024 15:47 Ответить
Дайош тепер мінтам 100+70 тис бойових, ах**ть просто
показать весь комментарий
20.04.2024 15:55 Ответить
Спокою загиблому, одужання пораненому. Але поліціянти завжди там займалися здирництвом....
показать весь комментарий
20.04.2024 16:38 Ответить
100% в цьому неприємному випадку початком була провокація зі сторони поліції.Взагалі то якийсь нонсенс, що поліція під час військового стану! перевіряє і тероризує військових.А бронювання великої армії поліцейських обурює звісно хлопців і вони прирівнюють їх до ухилянтів.Як ухилянти можуть перевіряти щось у військових та ще й деколи нагло?
показать весь комментарий
20.04.2024 18:55 Ответить
На блокпостах стояли ДФТГшники,патрулювали міста та села,безкоштовно, без пільг,посад,нагород,машин державних,палива,та інших бюджетних благ.Але татарови,єрмаки,клименки їх позбулись як тільки відігнали трохи кацапню,бо пільги,бронь,бабло
показать весь комментарий
20.04.2024 19:27 Ответить
💯
показать весь комментарий
20.04.2024 19:50 Ответить
Як це немає значення,з якої причини?
Це що,зомбі,яких виставили на дорогу?
А з якої то причини почався суто конфлікт?
В причинах треба розбиратись,там ще сидів цивіл у пол.машині,міг би досконально розповісти,з чого все почалось.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:37 Ответить
 
 