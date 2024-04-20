Клименко о стрельбе по правоохранителям в Винницкой области: Трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет

Мужчин, которые стреляли в полицейских в Винницкой области, необходимо найти.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Неважно, кто и в какой одежде. В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрельцов необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона. Мои соболезнования семье и близким погибшего полицейского. И да: этот трагический случай демонстрирует, что тыла для полицейских нет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция разыскивает лиц, которые ночью стреляли в полицейских в Винницкой области. Один полицейский погиб, второй получил ранения.

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