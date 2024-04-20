РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4754 посетителя онлайн
Новости
2 948 24

Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете

казино,онлайн,online,ігри,азартні,краіл,гемблінг

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Об этом говорится в указе президента №234/2024, передает Цензор.НЕТ.

Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 г. "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО рассмотрит вопрос об угрозе безопасности государства, из-за распространения онлайн-казино, - Зеленский

Как отмечается, контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Рішення РНБО
Рішення РНБО
Рішення РНБО

Напомним, автором петиции на сайте президента об ограничениях на работу онлайн-казино был боец 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко. Он погиб на фронте в апреле этого года. Петиция набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.

Автор: 

Зеленский (20202) казино (136) СНБО (4430) азартные игры (128)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
А ножкою тупотів?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:10
+8
И это правильно, а то не заносят и не заносят - скоко можно ждать!
показать весь комментарий
20.04.2024 12:12
+7
Захотів увів, а захотів невивів.. Хто зна куди дорожка виведе ! Аби бовкнути щось введеному в оману народові, аби спихнути з себе відповідальність за щось дійсно важливе. А про якусь лабуду це 24/7 УВІВ, ВИВІВ.....
показать весь комментарий
20.04.2024 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ножкою тупотів?
показать весь комментарий
20.04.2024 12:10 Ответить
Не забудьте привітати клоунів.

Сьогодні Міжнародний День Цирку.

показать весь комментарий
20.04.2024 14:29 Ответить
Броньованих циркачів зі святом.
Сподіваюсь, скоро на нулі в окопі фокуси свої показуватиме.
показать весь комментарий
20.04.2024 15:29 Ответить
Ті хто обирав день цирку можливо не випадково зупинились на 20 квітня, оскільки в цей день 135 років тому народився адольф гітлер. Але може просто співпадіння..
показать весь комментарий
20.04.2024 19:02 Ответить
Захотів увів, а захотів невивів.. Хто зна куди дорожка виведе ! Аби бовкнути щось введеному в оману народові, аби спихнути з себе відповідальність за щось дійсно важливе. А про якусь лабуду це 24/7 УВІВ, ВИВІВ.....
показать весь комментарий
20.04.2024 12:11 Ответить
И это правильно, а то не заносят и не заносят - скоко можно ждать!
показать весь комментарий
20.04.2024 12:12 Ответить
П.7 он цікавий)) зараз з Епл та Гугл почнуть бабло за ліцензії брати))
показать весь комментарий
20.04.2024 12:24 Ответить
КРУТО повівся зЕленський .
показать весь комментарий
20.04.2024 12:13 Ответить
Фуйнею займаеться ! Завтра знову дозволить. Свої ж люди мають гроші з цього !
показать весь комментарий
20.04.2024 12:17 Ответить
Заборона військовим бавитись в інтернет-казино - є.
А заборони самих інтернет-казино - немає.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:19 Ответить
Надеюсь хоть это до ума доведут,а то засрали игровой рекламой все сайты.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:20 Ответить
Погана практика щось там забороняти в Інтернеті, це ж не піратство.
показать весь комментарий
20.04.2024 12:23 Ответить
психологічне шулерство
показать весь комментарий
20.04.2024 15:31 Ответить
О, почалася вистава для тєлємарафона у "харошого царя і хєрових бояр". Хоч зепідр сам розказував декілька років тому, що азартні ігри принесуть бюджету мільрди і тому це зло треба легалізувати
показать весь комментарий
20.04.2024 12:55 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2024 13:00 Ответить
А в результаті Гетманцев невідома особа, зашле ще посередників, до контор з грального бізнесу, з вимогою передати невстановленим особам половину бізнесу.
Але як би там не було, не хоче Зеленський хоча б вибачитись перед людьми. Адже такого розгулу грального бізнесу, до його законодавчо-гральних ініціатив, не було.
показать весь комментарий
20.04.2024 13:20 Ответить
Це такі дрібниці порівняно з азартною грою, в яку зіграло суспільство у 2019 році
показать весь комментарий
20.04.2024 13:36 Ответить
А як же ж регулярно проштовхуваний Цензором білий та пухнастий Favbet?
показать весь комментарий
20.04.2024 13:52 Ответить
Зеленодупі всеж такі вирішили отжати космолоха.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:17 Ответить
Суки,нажрались,потом отменили и ещё хорошие при этом.
показать весь комментарий
20.04.2024 14:51 Ответить
Поки ти не прийшов до влади, нічого такого не було. Бо ви, зегниди прийшли " бабла накосить" де тільки можна на людях і чужому горі.
Але ж - Бог є!!!
І на суді Божому будете відповідати.
А може й на людському, але за все відповісте виродки провладні.
показать весь комментарий
20.04.2024 15:26 Ответить
..надо было сразу интернет отменить.. и ножкой кааак топнуть.. ух.. Дебилы..
показать весь комментарий
20.04.2024 15:29 Ответить
Це дуже "по жидівськи" обмежено. "Нємножко бєрєменная гімназістка". Легалізація ігровиго біізнесу в Україні під час війни була і є злочином проти українського народу.
показать весь комментарий
20.04.2024 16:13 Ответить
Это не только страсти и непотребство, а ещё и способ легализации теневых средств
показать весь комментарий
20.04.2024 16:31 Ответить
 
 