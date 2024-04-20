Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете

Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Об этом говорится в указе президента №234/2024, передает Цензор.НЕТ.

Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 г. "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

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Как отмечается, контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня опубликования.







Напомним, автором петиции на сайте президента об ограничениях на работу онлайн-казино был боец 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко. Он погиб на фронте в апреле этого года. Петиция набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.