Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению азартных игр в интернете
Президент Владимир Зелеский ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
Об этом говорится в указе президента №234/2024, передает Цензор.НЕТ.
Согласно статье 107 Конституции Украины президент постановил ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 г. "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
Как отмечается, контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Напомним, автором петиции на сайте президента об ограничениях на работу онлайн-казино был боец 59 отдельной мотопехотной бригады Павел Петриченко. Он погиб на фронте в апреле этого года. Петиция набрала более 25 тысяч подписей за день, президент Зеленский отреагировал на нее в обращении, а затем провел совещание по поводу проблемы с казино.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сьогодні Міжнародний День Цирку.
Сподіваюсь, скоро на нулі в окопі фокуси свої показуватиме.
А заборони самих інтернет-казино - немає.
Гетманцевневідома особа, зашле ще посередників, до контор з грального бізнесу, з вимогою передати невстановленим особам половину бізнесу.
Але як би там не було, не хоче Зеленський хоча б вибачитись перед людьми. Адже такого розгулу грального бізнесу, до його законодавчо-гральних ініціатив, не було.
Але ж - Бог є!!!
І на суді Божому будете відповідати.
А може й на людському, але за все відповісте виродки провладні.