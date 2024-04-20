Офис генпрокурора о стрельбе по полицейским в Винницкой области: проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих
Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту расстрела полицейских в Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль. В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.
"В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", - заявили в Офисе генпрокурора.
Осуществление досудебного расследования было поручено следственному управлению ГУНП в Винницкой области.
Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.
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Для совка була. Кожен просто називав як йому зручно, ну і дату зручну для себе
Що гівняний совок, що інші члени антигітлерівської коаліції в свій ледве не під ручку ходили з Гітлером
Були поодинокі випадки з ************ міркувань
Гниль звідти, а не з простих поліцейських-трудяг!!
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
И тут виноваты полицейские только в том, что все делали правильно, а не сразу отпустили.
Ехали военные, еще и по документах батя и сын, еще вели себя (вот тут и не хочется вставлять это слово) крайне супер професианально, даже не нервничали, обыденно вели себя, ничем не выдавая что они не те, и везут не то.
Главный вопрос что ж они там везли?
бо після просьби відкрити їх почали стріляти. і саме паскудне що такі воїни є в кожній бригаді.
є які лиш на бумазі і бабло отримують командири, є ті хто "робить" гроші, а є відверті бандюки
На іншому фото один з підозрюваних тримає в руках предмет, схожий на гвинтівку з оптичним прицілом.
а среди сонечок есть и живодеры и насильники домашние и алконавтом тоже до хворобы,короче срез общества.
Тут ж деякі коментарі зводяться до того, що на початку другої ночі, під час комендантської години, поліцейські бикуючи зупинили транспортний засіб. Якось аж радіють загибелі хлопця.
Він "неробочий" для поліції, той час?
2) в 20 років хоч ти коп хоч комбайнер - мобілізації не підлягаєш
а тому думай, хочаб інколи, про що пишеш