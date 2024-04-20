Офис генпрокурора о стрельбе по полицейским в Винницкой области: проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту расстрела полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль. В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.

"В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", - заявили в Офисе генпрокурора.

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Осуществление досудебного расследования было поручено следственному управлению ГУНП в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.