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Офис генпрокурора о стрельбе по полицейским в Винницкой области: проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих

вбивство,поліцейського

Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту расстрела полицейских в Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, 20 апреля около 01:40 вблизи села Яланец Бершадской ОТГ Гайсинского района Винницкой области работники сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Гайсинского райуправления остановили легковой автомобиль. В ходе проверки пассажиры авто применили огнестрельное оружие. Один работник полиции погиб, второй получил ранения.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, осуществляются неотложные следственные действия.

"В настоящее время проверяется причастность к совершению преступления двух военнослужащих", - заявили в Офисе генпрокурора.

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Осуществление досудебного расследования было поручено следственному управлению ГУНП в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.

Автор: 

Винницкая область (1028) стрельба (3250) Офис Президента (1794)


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Топ комментарии
+15
Її не було, була друга світова.
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20.04.2024 13:19
+11
Вибачте, нікого не виправдовую - подробиць не знаю. Але це все наслідки війни. І мало хто розуміє масштабу майбутньої катастрофи, я навіть про ПТСР та адаптацію бійців тощо
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20.04.2024 13:12
+9
звісно що вбивати патрульних, щож ще, так?
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20.04.2024 13:33
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В 2021 году за 28 ОМБр в соревнованиях по рукопашному бою участвовал.
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20.04.2024 13:07 Ответить
Щось везли ховати.Поліція впхнула носа. Розібрались. Це капець.То казіно ,то розборкі. Не дивно,що люди відмовляюцця воювати.Бо не бачать ладу у країні.
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20.04.2024 13:07 Ответить
Вибачте, нікого не виправдовую - подробиць не знаю. Але це все наслідки війни. І мало хто розуміє масштабу майбутньої катастрофи, я навіть про ПТСР та адаптацію бійців тощо
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20.04.2024 13:12 Ответить
Так,знаемо ці наслідки.Всі збогатилися у рази,крім народу.
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20.04.2024 13:15 Ответить
У Велику Вітчизняну Війну так само було?
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20.04.2024 13:18 Ответить
Її не було, була друга світова.
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20.04.2024 13:19 Ответить
Була
Для совка була. Кожен просто називав як йому зручно, ну і дату зручну для себе
Що гівняний совок, що інші члени антигітлерівської коаліції в свій ледве не під ручку ходили з Гітлером
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20.04.2024 14:14 Ответить
В усіх країнах це ДСВ. Але то таке
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20.04.2024 14:26 Ответить
А з пулєром ні хто не ходив під ручку??? Ото ж що гітлер що пулєр!!!
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20.04.2024 15:10 Ответить
Ні не було..була обмеженість пересування..легковики тільки в генералів і смершу...самоволки тільки на вантажівках...жд состави як прило під охороною..не підчепишся...нарвешся на смерш розстріл...
Були поодинокі випадки з ************ міркувань
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20.04.2024 14:46 Ответить
совок придурошний, яка нахер "велика вітчизняна війна"?
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20.04.2024 21:36 Ответить
...а радянську армію вважаєш нашою?
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20.04.2024 21:49 Ответить
ти пишеш "У Велику Вітчизняну Війну...", тобто ти вважаєш своєю! чому в тебе до мене таке питання?
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20.04.2024 23:29 Ответить
Я не вважаю її своєю...і все ж - ти вважаєш, що радянська армія була наша армія? так, чи ні.
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22.04.2024 09:33 Ответить
якщо ти пишеш "У Велику Вітчизняну Війну...", то саме ти вважаєш ії своєю! я своєю її не вважаю і не розумію що ти маєш на увазі коли пишеш "що радянська армія була наша армія" - у мене питання чия "ваша"?
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22.04.2024 18:52 Ответить
Я не вважаю радянську армію нашою армією. Ти вважаєш радянську армію нашою армією?
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22.04.2024 19:24 Ответить
ти недоумок? я ж написав "...я своєю її не вважаю..." що тобі незрозуміло?
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25.04.2024 01:12 Ответить
Вже нічого...
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26.04.2024 09:48 Ответить
І це теж. Я про інше
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20.04.2024 13:32 Ответить
Я зрозуміла ,про що Ви.Але це потім будемо залізувати рани.Зараз розборкі поміж здоровимі чоловікамі з обов боків.
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20.04.2024 13:38 Ответить
Росіянин, от навіщо так примітивно працюєш? Вас на інстуктують, що ви, тролі, не повинні бути " унилими", а навпаки смішними ?
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20.04.2024 13:28 Ответить
і це щось було в коробках які мали пееревірити поліцейські.
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20.04.2024 13:30 Ответить
Незабудьте і про керовників мордатих та кадровиків мягкозадих…
Гниль звідти, а не з простих поліцейських-трудяг!!
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20.04.2024 13:08 Ответить
Це позор для країни.
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20.04.2024 13:10 Ответить
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:09 Ответить
Серьезно? Риба гніе з голови. У нас у владних і сілових структурах немае навіть регістраціі документаціі. Це ніжче плінтуса вже рівень кадрів.
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20.04.2024 13:12 Ответить
Ніт, риба гніє з нутра, просто з голови сморід виходить. І це стосується не тільки риби
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20.04.2024 13:25 Ответить
Ідіот???
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20.04.2024 13:12 Ответить
Задолбал спамить, смерть полицейских - это обыденость, знаешь сколько раз тогда должен министр в США подать в отставку?? А там войны нет, там не носятся с хрен пойми чем.

И тут виноваты полицейские только в том, что все делали правильно, а не сразу отпустили.

Ехали военные, еще и по документах батя и сын, еще вели себя (вот тут и не хочется вставлять это слово) крайне супер професианально, даже не нервничали, обыденно вели себя, ничем не выдавая что они не те, и везут не то.

Главный вопрос что ж они там везли?
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20.04.2024 14:14 Ответить
Дуже схоже на діверсантів, які не розраховували що їх зупинять. Сподіваюсь їх знайдуть
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20.04.2024 13:12 Ответить
явно щось було в коробках, гроші,, зброя або наркрта..
бо після просьби відкрити їх почали стріляти. і саме паскудне що такі воїни є в кожній бригаді.
є які лиш на бумазі і бабло отримують командири, є ті хто "робить" гроші, а є відверті бандюки
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20.04.2024 13:40 Ответить
Ось так і подсовується фсб шними с...ми недовіру до війскових.А починалось все з Залужного.Звідки ця падаль знає що вони військові.
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20.04.2024 13:13 Ответить
Це як варіант. Від зелених мерзотникі можна чекати все що завгодно.
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20.04.2024 13:16 Ответить
Ну тепер їм торба. Бажаю згнити в тюрязі. Скоти срані.
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20.04.2024 13:15 Ответить
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20.04.2024 13:23 Ответить
Якщо на фото ті самі підозрювані, то за ПІБ, вказаними в орієнтуванні, підозрювані схожі на батька з сином. Судячи по опублікованому фото (мабуть з відеорегістратора поліцейського), напад, міг відбутися після короткої розмови патрульного з підозрюваними і виходу одного з підозрюваних з автомобіля, імовірно під час огляду автомобіля патрульним. Не виключене незаконне транспортування в зупиненому автомобілі зброї, вибухівки, наркотиків, великої суми валютних цінностей.
На іншому фото один з підозрюваних тримає в руках предмет, схожий на гвинтівку з оптичним прицілом.
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20.04.2024 14:03 Ответить
Думаю будуть чинити опір при затриманні з усіма наслідками…
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20.04.2024 13:27 Ответить
звісно що вбивати патрульних, щож ще, так?
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20.04.2024 13:33 Ответить
с таким подходом педофилы вагнеровцы у кацапов нам покажуться просто ботаниками с небольшими наклоностями,посмотрим когда за кривой взгляд на такого военного твоего родыча маслиной в голову запердолят что базарить будешь,******** и вороватых в зсу еще как хватает,это толко на этом сайте какие то дурики сидят думают что у нас одни рыцари в доспехах сонечки))))
а среди сонечок есть и живодеры и насильники домашние и алконавтом тоже до хворобы,короче срез общества.
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20.04.2024 13:35 Ответить
Всі тут дурікі. Тільки ви розумний. Особливо коли після удару по Трипільській ТЕС, коли ви писали - "Шо ви тут кіпішуєте - це просто пожежа від уламків". А такий контингент просто пересаджають, ось і все
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20.04.2024 13:48 Ответить
Який неробочий? В них є неробочі і робочі часи? Капець!
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20.04.2024 13:39 Ответить
Який ще неробочий час у поліції? Що ти мелеш...
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20.04.2024 13:39 Ответить
А під час комендантської години можна пересуватись?
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20.04.2024 14:15 Ответить
Если скорая, военные или непредвиденные обстоятельства то можно. На видео были военные.
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20.04.2024 14:17 Ответить
Наявність форми - це вже воєнний?
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20.04.2024 14:24 Ответить
ну я майже кожну ніч пересуваюсь , маю перепустку . стараюсь повідомляти пост коли буду їхати і скільки одиниць техніки буде .
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20.04.2024 14:29 Ответить
Ну то Ви повідомляєте. Та маєте перепустку. Чи відкриєте вогонь при досмотрі ТЗ?

Тут ж деякі коментарі зводяться до того, що на початку другої ночі, під час комендантської години, поліцейські бикуючи зупинили транспортний засіб. Якось аж радіють загибелі хлопця.
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20.04.2024 14:38 Ответить
я не розумію таких коментаторів ! бикування я не бачу нормальна розмова і несподівана агресія з боку затриманих . доводилось зустрічатись биків в поліцейський формі але тут навпаки дружне ставлення . хлопця дійсно шкода .
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20.04.2024 14:49 Ответить
"в неробочий час"?
Він "неробочий" для поліції, той час?
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20.04.2024 13:42 Ответить
ти таки точно кукуй...
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21.04.2024 13:13 Ответить
.......навіть якщо і служили - це не врятує самураїв від ДОВІЧНОГО !! ... ..певно щось ******** , і не хотіли показувати поліціянту ......
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20.04.2024 13:38 Ответить
зброя, або наркота серйозна, або - і то і то, більше варіантів - нема!!
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20.04.2024 13:47 Ответить
І гроші..
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20.04.2024 14:16 Ответить
Какой конфликт? Ты видео с реестратора видел? Там просто ни с того ни с сего начали гасить ментов и деру дали.
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20.04.2024 14:16 Ответить
Значить в машині було щось цікаве...що наслідили так що вся Україна бачить..Жмур, живий свідок, гільзи, неприбрана камера обох патрульних...і далі по тексту...
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20.04.2024 14:51 Ответить
Не може бути у військового, як правило 45+ поваги до шмаркача заброньованого копа, який не воював і бикуватий апріорі. Але хтось це просуває - ви воюйте, а ми бронь і нам пох.
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20.04.2024 14:17 Ответить
бикування я не побачив була нормальна розмова .
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20.04.2024 14:38 Ответить
1) вони майже одногодки
2) в 20 років хоч ти коп хоч комбайнер - мобілізації не підлягаєш

а тому думай, хочаб інколи, про що пишеш
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21.04.2024 13:16 Ответить
Постанова якась. Другий коп десь взявся і питає, що сталося. Що там за цирк робиться?
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20.04.2024 17:35 Ответить
 
 