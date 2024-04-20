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Новости Война
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Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 99 оккупантов и уничтожили ЗРК, 5 пушек и 2 станции РЭС

танк,війна,зсу

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 99 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
  • 1 противотанковый ракетный комплекс;
  • 18 единиц автобронетехники;
  • 5 пушек;
  • 1 миномет;
  • 1 разведывательный БпЛА – "Зал";
  • 2 станции радиоэлектронной борьбы;
  • 2 аэрофотостанции.

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