Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 99 оккупантов и уничтожили ЗРК, 5 пушек и 2 станции РЭС

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.

Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 99 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них: