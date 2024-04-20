Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 99 оккупантов и уничтожили ЗРК, 5 пушек и 2 станции РЭС
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны юга.
Так, за сутки получили подтверждение, что у врага стало меньше на 99 оккупантов и 31 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 18 единиц автобронетехники;
- 5 пушек;
- 1 миномет;
- 1 разведывательный БпЛА – "Зал";
- 2 станции радиоэлектронной борьбы;
- 2 аэрофотостанции.
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