Зеленский анонсировал подписание двусторонних соглашений о безопасности с США и странами Северной Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы Украина должна выйти на подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности с такими странами, как Соединенные Штаты, странами Северной Европы, в том числе Норвегией и Швецией, а также одной из балтийских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам, опубликованном в субботу.

"Что касается двусторонних договоров о безопасности - у нас уже их девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придем к мощному соглашению с США", - сказал президент.

Он отметил, что подобные соглашения по безопасности предусматривают не только военную поддержку, но и гуманитарные аспекты, помощь в восстановлении, помощь энергетике.

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"Весь объем такой помощи в двусторонних соглашениях есть. Пример – Германия. 7 млрд в год для Украины это очень серьезно. И поддержка разная", - сказал он.

Глава государства также выразил уверенность в том, что уже в мае-июне Украина может иметь мощные результаты по подписанию новых соглашений о безопасности.

"У нас есть несколько договоров, и я думаю, что май-июнь – и мы выйдем на договоры не только с США, мы выйдем на договоры с Северными странами (Европы. – Ред.). Там мощная поддержка. Мы готовимся к Швеции и Норвегии", – сказал президент.

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Кроме того, по словам Зеленского, "мы приближаемся к тому, чтобы наши партнеры из балтийских стран это сделали. Думаю, что уже в апреле у нас будет такой результат с одной из стран".