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Новости
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Зеленский анонсировал подписание двусторонних соглашений о безопасности с США и странами Северной Европы

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы Украина должна выйти на подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности с такими странами, как Соединенные Штаты, странами Северной Европы, в том числе Норвегией и Швецией, а также одной из балтийских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам, опубликованном в субботу.

"Что касается двусторонних договоров о безопасности - у нас уже их девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придем к мощному соглашению с США", - сказал президент.

Он отметил, что подобные соглашения по безопасности предусматривают не только военную поддержку, но и гуманитарные аспекты, помощь в восстановлении, помощь энергетике.

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"Весь объем такой помощи в двусторонних соглашениях есть. Пример – Германия. 7 млрд в год для Украины это очень серьезно. И поддержка разная", - сказал он.

Глава государства также выразил уверенность в том, что уже в мае-июне Украина может иметь мощные результаты по подписанию новых соглашений о безопасности.

"У нас есть несколько договоров, и я думаю, что май-июнь – и мы выйдем на договоры не только с США, мы выйдем на договоры с Северными странами (Европы. – Ред.). Там мощная поддержка. Мы готовимся к Швеции и Норвегии", – сказал президент.

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Кроме того, по словам Зеленского, "мы приближаемся к тому, чтобы наши партнеры из балтийских стран это сделали. Думаю, что уже в апреле у нас будет такой результат с одной из стран".

Автор: 

безопасность (1101) Зеленский (20202) соглашение (1301)


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Топ комментарии
+11
Яка бурхлива діяльність по імітації діяльності...
--------
"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
--------

Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
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20.04.2024 16:37
+9
Україна вже має одну "потужну" бумаженцію - Будапештський меморандум.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
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20.04.2024 16:39
+7
зелена папуга, ти зі своїми папірцями нах нікому не потрібен
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20.04.2024 16:43
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С императорскими?
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20.04.2024 16:41 Ответить
А з якими ще, може підписувати найвеличніший лідер **********?! Звісно з імператорськими!
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20.04.2024 17:13 Ответить
За феншуєм)) Наполеон був Імператором))
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20.04.2024 17:33 Ответить
А шо такоє? З Гренландієй , хоч без пінгвінів, але які айсберги, відколюються і пливуть, пливуть, пливуть!
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20.04.2024 18:07 Ответить
"травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами"

До біса подробиці, міжгалактичний шаховий турнір коли чекати?
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20.04.2024 16:31 Ответить
Пошуковий запит: "Зеленський.анонсував"
Приблизна кількість результатів: 404 000
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20.04.2024 17:10 Ответить
Яка бурхлива діяльність по імітації діяльності...
--------
"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
--------

Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
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20.04.2024 16:37 Ответить
Было бы правильно, после зелёной диктатуры, с позиции сегодняшних событий, провести расследование, почему депутаты не проголосовали за, почему подавляющее большинство было против.
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20.04.2024 17:37 Ответить
А хто ж дав монобільшості команду "галасувати" саме так?
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20.04.2024 17:49 Ответить
Зрозуміло що єрмак.
І не було вже тоді ніякої монобільшости у фракції СН.
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20.04.2024 18:15 Ответить
Україна вже має одну "потужну" бумаженцію - Будапештський меморандум.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
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20.04.2024 16:39 Ответить
зелена папуга, ти зі своїми папірцями нах нікому не потрібен
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20.04.2024 16:43 Ответить
А як зеденський підписує угоди - хрестик ставить?
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20.04.2024 16:56 Ответить
Як нелегітимний..
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20.04.2024 17:34 Ответить
А він нелегітимний прямо з коробки!
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20.04.2024 17:37 Ответить
І чому його батьки не знали що то таке - контрацепція..
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20.04.2024 18:59 Ответить
А ви їхні пики по телевізору бачили, бо там великими буквами написана відповідь!
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20.04.2024 19:01 Ответить
Інтелектуали..професура..і син юрист..
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20.04.2024 19:04 Ответить
юрист чи юродовий?
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20.04.2024 19:06 Ответить
Юродовий юрист..клован.
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20.04.2024 19:28 Ответить
https://youtu.be/fUaW1OHq_Zw?si=P4MTFMrLvfIa_uEm ...

На похороны настоящего патриота Украины писателя публициста и книгаря,а также издателя Дмитрия Капранова от власти демонстративно никто не пришел.../позорные зелебобики...
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20.04.2024 16:59 Ответить
Щоб Зе!лідор на нього знову позов не подав. Бо воно злопам'ятне, мстиве чмо.
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20.04.2024 17:39 Ответить
А дроны сбивать будут?
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20.04.2024 17:12 Ответить
Закінчуй, буратінка, усі свої справи; у тебе залишилося трохи більше місяця.
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20.04.2024 17:12 Ответить
"зелені прорашистські лохотронщики"...за два роки війни в Україні Західним партнерам стало зрозуміло,що в Україні прорашистська зелена влада.з якою домовлятися ніхто і ні про що домовлятися більше не буде .Агент єрмак куйню співає про "глобальний Південь" а "зе клован" про США ІПівнічну Європу. "лохотронщики" і ПРО НАТО І ЄС ВЖЕ НІ ГУ ГУ...Послали їх ,в культурній формі,за рашистським коритом накуй...
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20.04.2024 17:14 Ответить
вілікій падпісатєль криворізького розливу...
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20.04.2024 17:35 Ответить
це аналог меморандумів кубракова, які ні до чого не зобов*язують нікого.... накшталт будапешського меморандуму... бла бла бла для лохторату
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20.04.2024 17:38 Ответить
Толку з тих папірців. Які ще гарантії на одному листку. Лише піар залежного від аплодисментів. Скільки ще прийдеться розгрібати після плісняви. Вони реально державу демонтували. На десятиліття роботи.
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20.04.2024 17:48 Ответить
Якщо це мале бажає погратися з папірцями, то дяді дозвляють йому гратися.
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20.04.2024 21:32 Ответить
Дєло будапєштскоґо мєморандума живьот і пабєждаєт!
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20.04.2024 17:50 Ответить
А ти за кілька місяців будеш на посаді президента???
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20.04.2024 17:51 Ответить
Який толк від тих гарантій? У чому вони проявлятимуться? Якщо без, принаймні, втручання авіацією США. тоді то "туалетний папір".
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20.04.2024 17:53 Ответить
здається буба оголосив перегони на безпекові угоди,
ну це гра така в кого їх більше, - і іде першим.
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20.04.2024 19:22 Ответить
Від нього можна очікувати тільки марення !
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20.04.2024 21:30 Ответить
Бляха. Він таки похєрить Будапештський меморандум.
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20.04.2024 23:10 Ответить
 
 