Зеленский анонсировал подписание двусторонних соглашений о безопасности с США и странами Северной Европы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие месяцы Украина должна выйти на подписание двусторонних соглашений в сфере безопасности с такими странами, как Соединенные Штаты, странами Северной Европы, в том числе Норвегией и Швецией, а также одной из балтийских стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью бразильским журналистам, опубликованном в субботу.
"Что касается двусторонних договоров о безопасности - у нас уже их девять. Мы приближаемся к важному договору с США, и после того, как мы пройдем Конгресс - а я считаю, что мы все равно дожмем и пройдем его положительно, - мы придем к мощному соглашению с США", - сказал президент.
Он отметил, что подобные соглашения по безопасности предусматривают не только военную поддержку, но и гуманитарные аспекты, помощь в восстановлении, помощь энергетике.
"Весь объем такой помощи в двусторонних соглашениях есть. Пример – Германия. 7 млрд в год для Украины это очень серьезно. И поддержка разная", - сказал он.
Глава государства также выразил уверенность в том, что уже в мае-июне Украина может иметь мощные результаты по подписанию новых соглашений о безопасности.
"У нас есть несколько договоров, и я думаю, что май-июнь – и мы выйдем на договоры не только с США, мы выйдем на договоры с Северными странами (Европы. – Ред.). Там мощная поддержка. Мы готовимся к Швеции и Норвегии", – сказал президент.
Кроме того, по словам Зеленского, "мы приближаемся к тому, чтобы наши партнеры из балтийских стран это сделали. Думаю, что уже в апреле у нас будет такой результат с одной из стран".
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"8 вересня 2021
Верховна рада провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Під час засідання Ради 8 вересня проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці."
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Це твої курчата, Вова, провалили шанс отримання дієвих гарантій від США!
І не було вже тоді ніякої монобільшости у фракції СН.
Так би мовити - математичний нуль. Тепер Україна буде мати надцять нульових бумаженцій - скільки нулі не додавай - буде нуль.
Обіцянка-цяцянка, а дурневі Зеленському радість.
На похороны настоящего патриота Украины писателя публициста и книгаря,а также издателя Дмитрия Капранова от власти демонстративно никто не пришел.../позорные зелебобики...
ну це гра така в кого їх більше, - і іде першим.