В Черновицкой области группа гражданских напала на представителя ТЦК. Военный выстрелил в землю, чтобы защититься. ВИДЕО (обновлено)

В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП.

"Сегодня вблизи села Черногуз во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции.

В ТЦК уточнили, что выясняют все причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

"Также сообщаем об ответственности за уклонение и любое препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - подчеркнули в ТЦК.

ДОПОЛНЕНО В 17:40. В сети появилось видео якобы этого инцидента. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика.

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