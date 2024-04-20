В Черновицкой области группа гражданских напала на представителя ТЦК. Военный выстрелил в землю, чтобы защититься. ВИДЕО (обновлено)
В Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Работник ТЦК, чтобы защититься, стрелял в землю. Никто не пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба связей с общественностью Черновицкого областного ТЦК и СП.
"Сегодня вблизи села Черногуз во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применена сила и угрозы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции.
В ТЦК уточнили, что выясняют все причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.
"Также сообщаем об ответственности за уклонение и любое препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет", - подчеркнули в ТЦК.
ДОПОЛНЕНО В 17:40. В сети появилось видео якобы этого инцидента. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика.
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Забули вже, як всі сміялися з кацапського іпсо "снялі с поєзда в нацгвардію"? А зараз уже ніхто не сміється!
Працівники ТЦК повинні мати камери відео фіксації
Коли країну не хочуть захищати ті, кого народ готував, і утримував за свої податки тридцять років..при цьому вони ухитряються навіть під час війни далі нічого не робити, а загнати замість себе селян, і роботяг то це нормальна реакція людей, які вже давно зрозумілі, яке ******** відбувається в цій країні...
Молодець що остудив *********,та ще й в землю,я б в ноги їм стріляв.
Люди добрі, в нас війна і ви втішаєтесь з того як бухе бидло знущається з людини у формі???
ти хочеш знищення України!
Странно, что он один. Обычно они стаями ходят.
Можно сколько угодно осуждать горластых баб, но в западной части уже много сёл, где мужиков практически не осталось
Територіальні центри комплектування є юридичними особами публічного права.
Постанова від 23 лютого 2022 р. № 154 в допомогу.
і де є такий закон що можна застосовувати зброю працівнику тцк ?
і з чого видно шо там є "ухилянти" чи працівники тцк "ясновидець" ?
Взагалі-то військовослужбовець мав право застосувати зброю проти нападників.
"...сподіваємось на відповідне реагування правоохоронних органів" заявляють у ТЦК.
Тобто мало того, що поліцаї відсиджуються у тилу, ще й покривають нападників.
я вони не будуть панькатися. той хблан піде в першій шерензі у своїх бойових трєніках, а за ним та свиноматка в майці і райтузах прямо на литовські кулемети.
і на тому буде алєс
В армії США відразу би посадили, московити відвели би за сарай і мініснули
Якщо таки програє і чоловіків в тилу не залишиться, то захищатиме й опікуватиметься жінками, дітьми, пенсіонерами коли московити прийдуть Литву асвабаждать?
І наостанок, якщо зрадники, які знаходяться в укр. владі швидше прямо чи опосередковано повбивають всіх тих "мобілізованих" чоловіків, то хто захистить державу від орди, пенсіонери чи може ваші привілейовані, звільнені від війни силовики?
Стаття 114-1 ККУ
Від 5 до 8
Шмарклі, трясця. Які чомусь себе вважають чоловіками і громадянами
Українська влада почала цю гру жити по поняттях, вона її нав'язала народові своїми незрозумілими бусифікаціями, ніпотізмом, кумовством, посадками патріотів, відстороненнями патріотів, ухилянством в погонах. То що ви хочете від звичайного пересічного українця, якому дали зрозуміти що закону не існує?
Якщо влада рахує за бидло всіх мешканців України (за винятком своєї касти !) , то вони так себе і поводять.
Або працює звичайний закон (анульований владою) , або працює закон вулиці.
То надзвичайно просто.