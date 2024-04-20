Вице-канцлер Германии Хабек после визита в Киев призвал дать больше оружия Украине

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, недавно посещавший Киев, призвал страны-партнеры поставлять Украине больше оружия.

По его словам, Украина знает, что это трудный этап, "но это такой этап", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Вице-канцлер подчеркнул, что ему нелегко постоянно говорить о системах вооружения, военной технике и о том, как обстоят дела на фронте.

"В начале моей каденции я бы не хотел и не мог себе представить, что буду давать интервью, в котором буду выступать за то, чтобы поставлять больше военной техники. Но нам нужно еще раз понять, почему ведется эта война. Путин не хочет допустить демократию в Украине и хочет дестабилизировать ее", – отметил Хабек.

Смотрите также: Зеленский обсудил с вице-канцлером Германии Хабеком российский ракетный террор. ВИДЕО

Он подчеркнул, что если Украина проиграет, то война будет продолжаться и "именно поэтому всех, кто хочет защитить демократию, мы еще раз призываем поддержать Украину сейчас".