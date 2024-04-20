Вице-канцлер Германии Хабек после визита в Киев призвал дать больше оружия Украине
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, недавно посещавший Киев, призвал страны-партнеры поставлять Украине больше оружия.
По его словам, Украина знает, что это трудный этап, "но это такой этап", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Вице-канцлер подчеркнул, что ему нелегко постоянно говорить о системах вооружения, военной технике и о том, как обстоят дела на фронте.
"В начале моей каденции я бы не хотел и не мог себе представить, что буду давать интервью, в котором буду выступать за то, чтобы поставлять больше военной техники. Но нам нужно еще раз понять, почему ведется эта война. Путин не хочет допустить демократию в Украине и хочет дестабилизировать ее", – отметил Хабек.
Он подчеркнул, что если Украина проиграет, то война будет продолжаться и "именно поэтому всех, кто хочет защитить демократию, мы еще раз призываем поддержать Украину сейчас".
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як шкідливі коти...
ти його гладиш, а він тобі сере в тапки
ти його мордою в гавно, а він тобі сере в куток...
ти його мордою в гавно, в кутку і тапком під сраку, і він вже сере на вулиці....
може їх відразу на передову везти а лиш тоді знайомитись і казати,
бачили?????
не дасте зброї, і у Вас так буде!!!!"! ****!!!!
артиллерийской инициативе по приобретению снарядов для Украины
(обновлено по состоянию на 20.04).
🇩🇪 Германия - 180 000 155-мм снарядов
🇧🇪 Бельгия - 50 000 155-мм снарядов
🇩🇰 Дания - 15 000 155-мм снарядов
🇱🇺 Люксембург - 6 000 155-мм снарядов
🇳🇱 Нидерланды - 250 миллионов евро
🇳🇴 Норвегия - 140 миллионов евро
🇵🇹 Португалия - 100 миллионов евро
🇱🇹 Литва - 35 миллионов евро
🇸🇪 Швеция - 30 миллионов евро
🇫🇮 Финляндия - 30 миллионов евро
🇨🇦 Канада - 27,15 миллионов евро
🇱🇻 Латвия - 10 миллионов евро
🇸🇰 Словакия - 2 миллиона евро (краудфандинг, не правительство, а
граждане по собственной инициативе)
🇮🇸 Исландия - 2 миллиона евро
🇸🇮 Словения - 1 миллион евро