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Убийство полицейского на Виннитчине: Найден автомобиль, в котором были нападавшие. Также обнаружены боеприпасы

вінниччина

Правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области.

Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Изъяты вещественные доказательства и допрошены свидетели. На территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, с помощью которого перемещались подозреваемые. Также на том месте были обнаружены определенные боеприпасы, принадлежащие к военному имуществу. Сейчас на территории Винницкой области и смежных областей проводится ряд следственных розыскных действий с целью установления места нахождения данных лиц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским. От ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Читайте также: Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области - военнослужащие в/ч Сухопутных войск, - командование Сухопутных войск

Автор: 

Винницкая область (1028) стрельба (3250) убийство (6475)


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Топ комментарии
+30
Набрешуть як завжди.
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20.04.2024 19:54
+25
Майже рік тому Романа Червинського за безпідставними звинуваченнями запроторили у вʼязницю. Розвіднику, на рахунку якого десятки унікальних операцій, звинуватили, що начебто через нього рашистами було атаковано аеропорт.

Судилище перенесли з Києва в Кропивницький. Справа явно розвалюється, й 19 квітня закінчувався термін тримання під вартою. Романа мали випустити.

Але. Суд кілька раз «мінували», розгляд призупиняли, потім зникли прокурори, потім не пустили адвокатів, далі силовики заблокувала суд, Романа кудись вивезли. Й повідомили, що термін тримання під вартою продовжено.

Щодня росія знищує нашу критичну інфраструктуру, ТЕЦ, на захист яких виділяли мільярди, але чи чули ви, аби когось затримали?

Топкорупціонери і зрадники, як то суддя Князєв, чи піп Паша- мерседес вдома, з браслетами. Реальний український герой- в тюрмі. Тільки тому, що саме Червінський розказав країні про справу вагнерівців. Напередодні війни.
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20.04.2024 20:19
+21
Пяс"ятаєте прес конфепенцію після вбивства Шеремета ? З яким пафосом там оголосили про розкриття..так буде і тут ..одна брехня
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20.04.2024 19:57
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Ти випадково не з тих поліціянтів дезертирів, які в перші дні нападу підорахи на Україну, порозбігалися як криси з прикордонних з мордором областях. А велика частина цієї братії на сході України стали путінськими cocksuckers.
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20.04.2024 22:32 Ответить
При такому відношенні поліцейських до військових, санкціонованих жОПою, неминучі подальші жорсткі зіткнення фронтовиків з тиловими щурами. Які в перші дні масового вторгнення порозбігалися як криси по ничках в прикордонних областях, по буковелях і закарпаттях. Чому ніхто не судить дезертирів за державну зраду? Потім ця братія оговталась і почала з дозволу ФСБшної агентури у керівнитві, пресувати військових, учасників бойових дій.
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20.04.2024 22:24 Ответить
підарок, при "такому" це якому, відношенні?
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21.04.2024 16:34 Ответить
Можливо МВС відповість, хто допустив до служби поліцаїв, які себе не можуть захистити? Як вони зможуть в таких випадках захищати народ України? Чи не забагато коштів виділяють для МВС за таку підготовку? Чи понесе відповідальність МВС за обман народу за реформу поліції?
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20.04.2024 22:42 Ответить
Це ******* нео-гайдамаки
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20.04.2024 22:57 Ответить
якщо це військові, то це повний звиздець. Що в нас в армії робиться? Там порядку елементарного навести не можуть за 10років війни, зате паркетних хенералів і палковніків наплодили більше ніж треба, армія вихователів ні фіга не робить, для чого вона? щоб своїх прилаштовувати? грошей в держави забагато? Поліцейський при виконанні - це представник закону і порядку, а хто ці 'військові', у нас же демобілізації нема? очевидно, що це якесь бандформування в армії вже розвинулось.
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20.04.2024 23:02 Ответить
Якщо це реально військові в чому є сумніви то це підстава для відставки міністра як мінімум
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21.04.2024 00:03 Ответить
як дитина... армія в нас НАРОДНА. Скільки гівна в народі - стільки ж і армії. І в поліції - теж саме. Мобілізують щоб тримали зброю проти москалів.А там вже як вийде.
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21.04.2024 08:31 Ответить
Відео жахливе , мені знадобилося після перегляду випити заспокійливе , він ще живий був декілька хвилин і навіть ходив і говорив, спочивай з миром хлопче , дуже жаль 🙏🏼
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20.04.2024 23:58 Ответить
з усього цього зрозумів, що коли попав в таку історію, негайно треба всім повідомити, попросити про допомогу, нічого не робити, як би себе терпимо не відчував,лягти горизонтально, без подушки,вкритися чимось теплим,покласти поряд пляшку з водою, на рани накласти тампони чи ще щось,фізичні рухи повинні бути мінімальні,ніяких переміщень.,далі не рухаючись дочекатися за будь-яку ціну мед допомогу не втрачаючи свідомість і контролю над собою.Повідомити тим хто поряд групу крові, бо приїдуть медики і будуть втрачати час на встановлення групи крові,а свідомість можна втратити в будь-який момент.Ну десь так ,може який момент забув
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21.04.2024 02:57 Ответить
Полицейский в 20 лет это как?После школы 18,потом служба в армии,после которой нормальные подписывают контракт и на войну,потом обучение,20 никак не получается,что тут мутно как то.
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21.04.2024 07:59 Ответить
Это первый звонок, в будущем это будет сплошь и рядом, если государство не развернется к проблемам военных передом , а не задом.
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21.04.2024 09:08 Ответить
В жодному разі не виправдою вбивйць, але десь ми це вже проходили... А чи не в Миколаєві кілька років тому так само розстріляли патрульних??? А тепер давайте проаналізуємо чи змінилсь з того часу дії патрульних??? Як бачимо з відео - ні. Протоколів з чіткими діями не має. Можна зробити висновок, що МВС та самі патрульні і винні в бездарних діях своїх працівників, що потягнуло загибель поліцейського (тяжкі наслідки). Чи розпочате слузбоже розслидування, щодо встановлення обставин такої бездарної поведінки правоохоронців та встановлення ідповідальних за це??? Важко навіть уявити, що в країні йде третій рік воєнного стану, а поліцейськи в коендантську годину, ка введена спеціально для виявлення ДРГ, зупиняючи потенційну ДРГ, ведуть себе так ніби знайомляться з дічатами в кафе...
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21.04.2024 09:34 Ответить
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