Убийство полицейского на Виннитчине: Найден автомобиль, в котором были нападавшие. Также обнаружены боеприпасы

Правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области.

Об этом заявил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Изъяты вещественные доказательства и допрошены свидетели. На территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, с помощью которого перемещались подозреваемые. Также на том месте были обнаружены определенные боеприпасы, принадлежащие к военному имуществу. Сейчас на территории Винницкой области и смежных областей проводится ряд следственных розыскных действий с целью установления места нахождения данных лиц", - отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским. От ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

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