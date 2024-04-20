Конгресс США поддержал конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины
В Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины. А также проголосовали за расширение антироссийских санкций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, проект был одобрен голосами 360 конгрессменов, против высказались 58.
В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.
При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами "Группы семи", ЕС, Австралией и другими партнерами США.
Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:
- каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;
- каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).
Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.
Закон содержит еще несколько других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.
Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты. Один из вариантов – выбор процедуры, которая будет совмещать все законопроекты по международной помощи США и 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.
В субботу Палата представителей также рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.
Напомним, Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью Украины.
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Так тримати пане Байден
Довгих років життя вам
Але Деми - гарно проголосували
Європа хоче лише надавати Україні процент від зберігання російських активів, це пару мільярдів на рік, та навіть і цей процес іде зі скрипом.
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Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
А поки що твій статус - глядач великого зомбофону
Нахера вам на обменном курсе бабки терять - будете покупать китайские железные тазики "мацквич-3" сразу за юані.
Тепер скавчи далі срампісте, ваші тонесеньке скиглення нікого не турбує
Прям от дуже-дуже
Прям от саме зараз
Де ці щурі поховалися ?
така довгоочікувана...
Дякувати пану Байдену та демократам...!
Боже бережи Америку...!
Слава Україні!!Слава ЗСУ...!!!