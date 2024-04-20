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Конгресс США поддержал конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины

сша,конгрес,палата,представників

В Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины. А также проголосовали за расширение антироссийских санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, проект был одобрен голосами 360 конгрессменов, против высказались 58.

В части, касающейся Украины, законопроект предусматривает возможность конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

В частности, президенту США предоставляются полномочия применить процедуру конфискации суверенных активов с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды – Compensation Fund, Ukraine Support Fund.

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При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами "Группы семи", ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 90 дней после его принятия президент США должен подать Конгрессу отчет, в котором указать:

  • каждое физическое и юридическое лицо, в отношении которого введены санкции ЕС и Великобритании;
  • каждое физическое и юридическое лицо, отвечающее критериям для введения санкций США по Закону Магнитского о глобальной подотчетности в области прав человека от 2016 года; исполнительным указом президента США №14024 (санкции связаны с определенной вредной деятельностью правительства РФ); исполнительным указом президента США №14068 (запрет на осуществление определенных импортных и экспортных операций, а также новых инвестиций в связи с продолжающейся агрессией РФ); исполнительным указом президента США №14071 (запрет новых инвестиций и предоставление определенных услуг РФ в ответ на продолжающуюся российскую агрессию).

Президент США должен ввести санкции против каждого физического и юридического лица, идентифицированного в вышеупомянутом отчете, как такого, против которого введены санкции ЕС или Великобритании, и отвечающее вышеуказанным критериям санкционирования в США.

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Закон содержит еще несколько других санкционных положений, не относящихся к Украине, и предусматривают активизацию борьбы с распространением фентанола, усиление санкционной политики США, борьбу с отмыванием средств, усиление безопасности информации, активизацию борьбы с преступностью и другими вопросами внутренней политики США.

Комитет по правилам должен выработать процедуру рассмотрения законопроекта и согласовать его вынесение на всеобщие дебаты. Один из вариантов – выбор процедуры, которая будет совмещать все законопроекты по международной помощи США и 21st Century Peace through Strength Act в один пакет.

В субботу Палата представителей также рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.

Напомним, Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью Украины.

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+30
Демократи на чолі з Байденом таки додавили срампістів

Так тримати пане Байден

Довгих років життя вам
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20.04.2024 20:57
+19
Конгрес починає приємно дивувати.
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20.04.2024 20:56
+13
Трещать пукани на болотах.
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20.04.2024 21:00
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Правила форума Совет форумчан
Конгрес починає приємно дивувати.
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20.04.2024 20:56 Ответить
Демократи на чолі з Байденом таки додавили срампістів

Так тримати пане Байден

Довгих років життя вам
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20.04.2024 20:57 Ответить
Ну як додавили , там половина партії як виявилося , лизуни трампа , вони голосували проти ((
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20.04.2024 21:05 Ответить
58 - це все-ж-таки не половина, хоч і дость багато.
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20.04.2024 21:22 Ответить
Так , а нам не потрібні було голоса всіх срампістів , лише частина

Але Деми - гарно проголосували
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20.04.2024 21:31 Ответить
Пустили в разнос приполярну…
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20.04.2024 20:58 Ответить
Буде як з лендлізом. Тоді теж був початок обнадійливий, а закінчилося все дуже погано. Для нас. І прични досі сидить у кріслі президента. І звинувачує кого завгодно тільки не себе у небажанні допомагати Україні...
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20.04.2024 20:58 Ответить
На жаль, це крихти. Основні заморожені активи - в Європі, а там ніхто нічого не конфісковуватиме .
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20.04.2024 20:58 Ответить
може узгоджувати алгоритм передачі Україні з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США.
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20.04.2024 21:03 Ответить
У Європі також процес іде
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20.04.2024 21:05 Ответить
Ні , Європейський Союз таким шляхом не піде за жодних обставин. Виключено.
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20.04.2024 21:17 Ответить
Нема нічого неможливого. Більшість з тієї зброї, що зараз є на фронті, була з розряду "неможливо за жодних обставин" ще зовсім нещодавно.
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20.04.2024 21:26 Ответить
Неможливі речі існують. Вся зброя , яка на фронті, не була з такого розряду.
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20.04.2024 21:31 Ответить
В Європі не буде кофіскації, хіба що кацапи ядерну бомбу кинуть.
Європа хоче лише надавати Україні процент від зберігання російських активів, це пару мільярдів на рік, та навіть і цей процес іде зі скрипом.
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20.04.2024 21:25 Ответить
Не піде, там максимум, що буде, це використання прибутків з активів рашки. Та і їх не ясно, як використовувати можна буде, наприклад далеко не факт, що їх можна буде направити на військову допомогу, можливотільки на соцеконом дозволять витрачати.
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20.04.2024 21:26 Ответить
Чи на дотації польським фермерам.
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20.04.2024 21:33 Ответить
Трещать пукани на болотах.
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20.04.2024 21:00 Ответить
В кого є інфа скільки в США заморожено активів?
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20.04.2024 21:05 Ответить
Там мільярди точно.
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20.04.2024 21:07 Ответить
Біля 30 млрд.
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20.04.2024 21:19 Ответить
" І панєслась..")))))
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20.04.2024 21:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє

=======================================

Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
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20.04.2024 21:11 Ответить
Этому видео два года..
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20.04.2024 21:43 Ответить
Боже благослови Америку!
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20.04.2024 21:12 Ответить
Чого не чутно завиваній всепропальщиків? Давайте всі разом, …ой люди добрі, що ж це робиться, все ж пропало, треба договаріватьсяяяя!!!!..
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20.04.2024 21:14 Ответить
Тема рептілоідів не розкрита.
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20.04.2024 21:48 Ответить
Глядач великого зомбофону - знайден
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20.04.2024 21:50 Ответить
Поліруй польські унітази і не відволікайся.
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20.04.2024 23:00 Ответить
Думка вкраїнчика буде цікавити лише після того як ти задонатиш цього місяця бодай 10 000 на ЗСУ

А поки що твій статус - глядач великого зомбофону
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21.04.2024 01:10 Ответить
мародерство тут не причем , я уже писал что военную помощь от США раздеребанить невозможно , там трамп воду мутил с республиканцами
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20.04.2024 22:36 Ответить
Кацапы, требуйте у Пыни зарплату в юанях!
Нахера вам на обменном курсе бабки терять - будете покупать китайские железные тазики "мацквич-3" сразу за юані.
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20.04.2024 21:22 Ответить
Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це !
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20.04.2024 21:28 Ответить
Джонсон не позволит, чтобы Белый Дом не отправил законопроект в ,,дальний ящик,, , как он сделал с Ленд-лизом, который был проголосован Конгрессом, в марте 2022.
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20.04.2024 21:30 Ответить
Дурню, джонсон це той хто був проти допомоги , доки Байден не зробив йому "пропозицію від якої не відмовляються"

Тепер скавчи далі срампісте, ваші тонесеньке скиглення нікого не турбує
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20.04.2024 21:34 Ответить
Боже благослови США!
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20.04.2024 21:32 Ответить
Дуже цікавить методичка срампістів про "нема ленд-лізу"

Прям от дуже-дуже

Прям от саме зараз

Де ці щурі поховалися ?
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20.04.2024 21:33 Ответить
Надо конфисковать замороженные активы РФ и в Европе, около 300 млрд долларов. Расея плюёт и нарушает все законы и договора, значит, и Европа тоже имеет право нарушать некоторые законы касающиеся замороженных активов, хранящиеся в Европейских банках..
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20.04.2024 21:38 Ответить
Надеюсь, что это подстегнет и Европу к аналогичному решению! 👍
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20.04.2024 21:59 Ответить
Повернулася повага до конгресу
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20.04.2024 22:02 Ответить
Поделить 30 млрд. на 30 млн украинцев и дать каждому в руки.
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20.04.2024 22:02 Ответить
скинемося, купимо бомбу і кинемо на х..ла
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20.04.2024 22:06 Ответить
Ну, и будет по 1000 долларов каждому, и не будем покупать никакого оружия а просто пропьём их за месяц. Так? А на врага, на танки с вилами пойдем..
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21.04.2024 18:25 Ответить
Фантастична подія!
така довгоочікувана...
Дякувати пану Байдену та демократам...!
Боже бережи Америку...!
Слава Україні!!Слава ЗСУ...!!!
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20.04.2024 22:06 Ответить
 
 