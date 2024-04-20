Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США, президента Байдена и Соединенные Штаты за принятие решения о помощи Украине.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Спасибо, Америка!" – подчеркнул он.

Напомним, 20 апреля 2024 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более $60 млрд помощи.

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