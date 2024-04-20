Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США, президента Байдена и Соединенные Штаты за принятие решения о помощи Украине.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Спасибо, Америка!" – подчеркнул он.
Напомним, 20 апреля 2024 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более $60 млрд помощи.
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США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
Тоді так: "Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі. Любить тебе лише ".
Марні сподівання.
Вову (після усього лайна що воно з єрмаком наробило) ******* та поважають політики високого рангу в США?!
Спробуйте довести що коментування - це ваше, покажіть клас...
По друге,вони не винні що в Україні 73% баранів.
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Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
В телемарафоні, студії кварталу...
П.С.
Пиши заяву і дуй в ТЦК - може з п'ятого разу духу хвате....
Що воно ***** меле, тобто не Байдену який де-факто пожертвував частиною виборців лобіюючи цю допомогу , а поцу , що був її противником
Пам'ятайте люди доки ось таке буде на чолі України. Вона ніколи не стане тією Україною з наших мрій : сильною , економічно розвинутою і посмправжньому незалежною
Зеленський хоче зберегти монополію на війну, як бізнес, що гарантує йому найбільший профіт?
А як же побрехеньки про "криваві гроші" 5річної давнини?
Чи ЄнтадругоЄ?
Варшавське сміття ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Свою зброю треба кувати і мати, а не вижебрувати на чужих мусорках! Свою Націю виховувати з пеленок і школи! Свою оборонку, свою Віру... Але кому це казати: жидам, кацапам, чурбанам біля керма України?...
Через 2-3 місяці подачки закінчаться і більше не буде! Знову підете по світу з протягнутою рукою? Ніхто і нічого більше не дасть!...