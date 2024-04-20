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Новости Помощь Украине
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Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней

зеленський

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Конгресс США, президента Байдена и Соединенные Штаты за принятие решения о помощи Украине.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Палате представителей Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за решение, которое сохраняет правильный ход истории. Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее. Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Спасибо, Америка!" – подчеркнул он.

Напомним, 20 апреля 2024 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более $60 млрд помощи.

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Автор: 

Зеленский (20202) Конгресс США (1228)


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Топ комментарии
+25
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20.04.2024 21:14
+24
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
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20.04.2024 21:08
+19
Контроль, контроль і ще раз контроль!
США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
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20.04.2024 21:06
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Контроль, контроль і ще раз контроль!
США даєш допомогу ! Контролюй використання! Будь ласка!
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20.04.2024 21:06 Ответить
Контролювати що? Реальний кеш зайде в Україну в мізерній кількості.
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20.04.2024 21:09 Ответить
ти в розпачі? нема чого скиздити? сорян
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20.04.2024 21:39 Ответить
Дебіл.🤦
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20.04.2024 22:10 Ответить
Дякую США!
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20.04.2024 21:08 Ответить
Ось він. Людина, яка нічого не зробила для цього, навпаки, зробила, щоб Україну кинули з допомогою. Проте, вона першою вилізе зі своєю пикою віншувати українців. Ну як не піарнуться на події, яку ЗМІ круто розкрутили. ЗМІ уклін. Хороша робота. Приберіть тільки цю пику, щоб не змарнувати подію і щоб позитивний настрій в українців залишався хоча б на сьогоднішній вечір. Але пам'ятаємо війна продовжується. Слухайте уважно сигнали про повітряну тривогу. Мирної ночі, народе !
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20.04.2024 21:08 Ответить
Ну те, що збереже - це не точно.
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20.04.2024 21:09 Ответить
Ну якщо мати на увазі кацапів, то там все навпаки...
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20.04.2024 21:14 Ответить
Жодної десятої відсотка ти собі не наб'єш на цьому, бубачка.
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20.04.2024 21:10 Ответить
Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі.
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20.04.2024 21:10 Ответить
Кацапська маячня.
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20.04.2024 21:25 Ответить
Добре.
Тоді так: "Вова, тебе (і твого "партнера") в США зневажають та ненавидять: і у Конгресі, і у Сенаті, і у Білому домі. Любить тебе лише ".
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20.04.2024 21:29 Ответить
🤣
Марні сподівання.
Вову (після усього лайна що воно з єрмаком наробило) ******* та поважають політики високого рангу в США?!
Спробуйте довести що коментування - це ваше, покажіть клас...
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20.04.2024 22:14 Ответить
А я не буду дякувати. Це було грою з самого початку допомоги, а не щире бажання нашої перемоги. Для них війна в Україні це полігон для змагання в передвиборчих перегонах. І нічого більше.
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20.04.2024 21:12 Ответить
Пішов на хер козел !
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20.04.2024 21:13 Ответить
Я не путін. Але відповім- сам пішов!
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20.04.2024 21:18 Ответить
Ну по перше, вони нам нічого не винні. Все що вони роблять, допомогають, це виключно їхне бажання. Тому я подякую.
По друге,вони не винні що в Україні 73% баранів.
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20.04.2024 21:15 Ответить
...паприколу
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20.04.2024 21:19 Ответить
Та отож, скільки життів українців можна б було зберегти якщо б допомога була раніше ...
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20.04.2024 21:15 Ответить
Та і не кажіть. Скільки життів українців можно було зберегти, якщо б зебіли голово думали в 2019
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20.04.2024 22:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EFS1H55aaI8 Козир Кремля в Офісі Президента. Андрій Єрмак. Досьє

=======================================

Контроль і ще раз контроль ! Зелені мразі типу єрмака і татарова потирають свої руки, які в крові українців!
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20.04.2024 21:12 Ответить
Якби ж вклали хоч яку частину в українського виробника зброї. З контролем кожного долларів. А то скинуть якусь техніку, хай навіть хорошу, а для України це буде у довгостроковій перспективі не дуже добре. Тому що не розвивається своє.
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20.04.2024 21:13 Ответить
Своє розвивається. Зараз є надлишок потужностей у виробництві ПЕВНИХ видів озброєнь, тому асоціація виробників зброї навіть просить дозволити експорт ПЕВНИХ екземплярів. Хай африканці один одного мочать, а за зароблені кошти можна купувати те що не може бути вироблене, тіж корейські ракети до літаків.
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20.04.2024 21:16 Ответить
затули дуло - твоєї заслуги тут нема зовсім.
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20.04.2024 21:13 Ответить
впевнений
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20.04.2024 21:33 Ответить
Тепер Зеленському залишилось ще піти у відставку і обʼявити вибори.
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20.04.2024 21:13 Ответить
Ага, щас. Тут такі гроші прийдуть, яка відставка. Не, не на часі.
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20.04.2024 21:16 Ответить
Проводити вибори під час воєнного стану прямо заборонено конституцією. Вчіть документацію перед тим як писок розтуляти.
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20.04.2024 21:18 Ответить
Значит будет вечное "военное положение" ,пока хрипатый не сдохнет.
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20.04.2024 21:22 Ответить
Вы само остроумие.
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20.04.2024 21:37 Ответить
Я бачу що серете як раз Ви.
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20.04.2024 21:56 Ответить
Ні, поки в Москві пиво не буде по п'ять гривень.
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20.04.2024 21:46 Ответить
Нарешті.
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20.04.2024 21:13 Ответить
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20.04.2024 21:14 Ответить
При п'ятому президенті вкладали хай хоч і не сильно багато в армію і в результаті був досить непоганий потенціал, якого вистачило на перший етап війни. Звичайно там було неідеально все, але розвивали своїх збройних виробників.
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20.04.2024 21:15 Ответить
Про те, що на США надійся, а своє розвивай. Південна Корея як приклад. Теж залежали від американців повністю, а тепер значний виробник зброї у світі.
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20.04.2024 22:08 Ответить
І головне - робочі місця!
В телемарафоні, студії кварталу...
П.С.
Пиши заяву і дуй в ТЦК - може з п'ятого разу духу хвате....
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20.04.2024 21:16 Ответить
Слава Богу. Але не все гроші вирішують. Моментів - море (с)
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20.04.2024 21:23 Ответить
Гнусавопика ватна брехлива курва щось варнякає про "свободу та демократію", які він планомірно нищить разом з холуями януковича, які всі працюють в його ОПє ...
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20.04.2024 21:23 Ответить
Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це !
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20.04.2024 21:26 Ответить
Молодец Джонсон, преодолел сопротивление демпартии, выступающая за один пакет......
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20.04.2024 21:27 Ответить
Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону Джерело:

Що воно ***** меле, тобто не Байдену який де-факто пожертвував частиною виборців лобіюючи цю допомогу , а поцу , що був її противником

Пам'ятайте люди доки ось таке буде на чолі України. Вона ніколи не стане тією Україною з наших мрій : сильною , економічно розвинутою і посмправжньому незалежною
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20.04.2024 21:28 Ответить
Боже благослови США!
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20.04.2024 21:34 Ответить
То все добре, але чи подякує найвпливовіша людина в Україні - сам Єрмак? Чи обмежиться дякуванням свого підопічного? 🤔
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20.04.2024 21:37 Ответить
"....допоможе запобігти розповзанню війни, збереже тисячі й тисячі життів...",-

Зеленський хоче зберегти монополію на війну, як бізнес, що гарантує йому найбільший профіт?
А як же побрехеньки про "криваві гроші" 5річної давнини?
Чи ЄнтадругоЄ?
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20.04.2024 21:38 Ответить
Ну так добро повинно бути з кулаками а то рашка понадіялась шо через вибори амерам буде не до Украіни
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20.04.2024 21:42 Ответить
і чому ж цей "зелений говорун", в кріслі президента України з 2019 року, не зробив нічого, для захисту життів українського народу ,котрий би за це і йому складав под'яку так, як зраз д'якує Америці ???
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20.04.2024 21:42 Ответить
Думав що "просто пєрєстать стрєлять" буде вирішенням проблеми.
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20.04.2024 22:10 Ответить
Зелохнескі)
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20.04.2024 21:56 Ответить
ЗЄ-лохнеське чудовисько.
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20.04.2024 22:16 Ответить
сперва всё обос рал "Зеленський звинуватив союзників у "подвійних стандартах" через відбиття атаки на Ізраїль" , потом старательно всё вылизал. И поржал
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20.04.2024 22:13 Ответить
Подякував? І що, корона не спала?
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20.04.2024 22:14 Ответить
Ось таке воно зелене
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20.04.2024 22:19 Ответить
"...грязь Москви,
Варшавське сміття ваші пани,
Ясновельможнії гетьмани.
Чого ж ви чванитеся, ви!
Сини сердешної Украйни!
Що добре ходите в ярмі?"
(Т.Г.Шевченко)
Свою зброю треба кувати і мати, а не вижебрувати на чужих мусорках! Свою Націю виховувати з пеленок і школи! Свою оборонку, свою Віру... Але кому це казати: жидам, кацапам, чурбанам біля керма України?...
Через 2-3 місяці подачки закінчаться і більше не буде! Знову підете по світу з протягнутою рукою? Ніхто і нічого більше не дасть!...
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21.04.2024 13:25 Ответить
 
 