Антикоррупционный суд освободил от ответственности двух фигурантов по делу "Роттердам+" в связи с истечением сроков давности

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности за служебную халатность бывших членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Бориса Цыганенко и Юрия Голляка.

Об этом сообщила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, не будут рассматриваться теперь и гражданские иски о возмещении ущерба.

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Причина в том, что истекли сроки давности. Сторона защиты считает, что уголовное правонарушение было закончено еще в 2016 году – тогда, когда члены НКРЭКУ голосовали за внедрение формулы "Роттердам+".

Прокурор не возразил против удовлетворения ходатайства, но отметил, что преступление было завершено уже после голосования.