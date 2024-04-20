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Антикоррупционный суд освободил от ответственности двух фигурантов по делу "Роттердам+" в связи с истечением сроков давности

Роттердам+

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности за служебную халатность бывших членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Бориса Цыганенко и Юрия Голляка.

Об этом сообщила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, не будут рассматриваться теперь и гражданские иски о возмещении ущерба.

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Причина в том, что истекли сроки давности. Сторона защиты считает, что уголовное правонарушение было закончено еще в 2016 году – тогда, когда члены НКРЭКУ голосовали за внедрение формулы "Роттердам+".

Прокурор не возразил против удовлетворения ходатайства, но отметил, что преступление было завершено уже после голосования.

Transparency International Ukraine про справу Роттердам+

Автор: 

Антикоррупционный суд (1201) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+10
То ж не шахрайство - видавати дешеве вугілля з ОРДЛО, за вугілля, куплене в Роттердамі плюс його доставка звідтіля, то - просто бізнес., за який заплатили всі українці в своїх платіжках за електроенергію.
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20.04.2024 21:29
+10
Кто заплатил? Единственный официальный потерпевший, торпедирующий это дело - Беня. Прикол в том, что при формуле "Роттердам+" для энергетического угля для ТЭС, была самая низкая стоимость электроэнергии для домохозяйств и для бизнеса. Отмена формулы принесла миллиардные убытки стране. При формуле я платил меньше гривны за киловатт, сразу после отмены осенью 2019 - уже около 1.5 грн., перед самым вторжением зимой 2021\22 уже 6 грн., сейчас бизнес платит около 8 грн.

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20.04.2024 21:55
+9
Да зДрастВуєт самий чесний та гуманий суд у світі ! Злодіям - свободу, активістам - камери ?
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20.04.2024 21:19
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Да зДрастВуєт самий чесний та гуманий суд у світі ! Злодіям - свободу, активістам - камери ?
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20.04.2024 21:19 Ответить
АХМЕТОВ- « переможець»!

Свою челядь не бросив.

А ось усіх громадян України кидае вже більш 20 років.
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20.04.2024 21:34 Ответить
да здравствует украинский суд.
самый коррумпированный суд в мире!
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21.04.2024 00:07 Ответить
яка мілота це точно антиКОРУПЦІЙНИЙ суд
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20.04.2024 21:19 Ответить
Тепер слідчі та прокурори зобов'язані повернути нехілі зарплати які отримували роками працюючи над справою. Суцільні Сізіфи за народні гроші.
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20.04.2024 21:21 Ответить
Дело разваливается, т.к. там реально ничего нет, и даже высосанного из "пальца" Бени ничего реально нет.
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20.04.2024 21:22 Ответить
То ж не шахрайство - видавати дешеве вугілля з ОРДЛО, за вугілля, куплене в Роттердамі плюс його доставка звідтіля, то - просто бізнес., за який заплатили всі українці в своїх платіжках за електроенергію.
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20.04.2024 21:29 Ответить
Кто заплатил? Единственный официальный потерпевший, торпедирующий это дело - Беня. Прикол в том, что при формуле "Роттердам+" для энергетического угля для ТЭС, была самая низкая стоимость электроэнергии для домохозяйств и для бизнеса. Отмена формулы принесла миллиардные убытки стране. При формуле я платил меньше гривны за киловатт, сразу после отмены осенью 2019 - уже около 1.5 грн., перед самым вторжением зимой 2021\22 уже 6 грн., сейчас бизнес платит около 8 грн.

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20.04.2024 21:55 Ответить
Вибачте, але ви нічого по фактах не знаєте, тільки воздух розгоняєте. До Ртердам+ Рижик міг вугілля через аіільовані компашки закупляти для генерації по будь-якій ціні, хоч як золоті яйця по 17грн. за штуку і впарювати потім електрику для балансування (злочин 100%), після формули Ртердам+, Порох захотів щоб Рижик ділився, но не з лохами(тобто народом), а з ним і як Рижого придавити, правильно придумали формулу, вона хороша, якщо виконувати усі складові, але щоб заробити у кишеню, Рижий вміє домовлятися в домавились, але угольок був не з Ротердаму, а з Дири на шару куплений і при доставці сплачувалась данина сепарам. Так деякі скажуть так подешевшало, оно то так але коли в тебе крадуть 100, а віддають 10, та ще і бандитів спонсують, то тут ділема, що краще.
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21.04.2024 00:04 Ответить
Никакой дилемы. Говорить можно что угодно. Но факты таковы, что при формуле тарифы были ниже и все энергокомпании были с прибылью. После отмены тарифы выросли, но госкомпании ушли в убыток. Единственный пострадавший был Беня, которому обрезали возможность афер на тарифах для его ферросплавных заводов. Все остальное - тупо "ля-ля".
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21.04.2024 12:10 Ответить
Так і за гречку голосовали, аби дешевше. Так і за зелене лайно, тому що обіцяв дешевше. А то що у ЛДНР мільярди готівки відправляли і пенсію мільярдами вкидають, хоч вони ЛДНРи налогігів-куй. Це таке, якби дешевше. Доречі грузини при Міхо пенсію на окупованій території зразу припинили виплачувати, а ми вже 10 років спонсуємо і при баризі і при наркомані.
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21.04.2024 12:41 Ответить
Не рассказывайте только сказок про Михо.

https://news.liga.net/world/news/saakashvili-predlozhil-abkhazii-neogranichennuyu-avtonomiyu

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21.04.2024 14:59 Ответить
Тільки тоді по платіжкам платили втричі менше! То 2/3 націнка на бізнес зє,який оплачують всі українці! Цеж не шахрайство зє+ його менедженри,правда?
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20.04.2024 22:06 Ответить
Ви серйозно стосовно платіжок, чи ви рахуєте ми все забули, так мало платили що приходилося людям субсидії оформляти, чи ми забули в скільки раз піднялися ціни на всі енергоносії, йдіть на йух реформатори грьобані....
А сєня-кролик свою морковку в дупу, ще отримає, кондон....
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21.04.2024 02:41 Ответить
За зє-реформаторів пд гаслом:"Повернемо все взад!" - згоден!
І ціни і платіжки пам'ятаю,і субсидії чудово працювали до цієї зє- наволочі! І пенсіі на додачу до субсидій ще індексували реально,а не так,як в зє-мародьора!
А "сєню - кроика" досі ненавидять (от так,як ви!) - риги,менти,суді,прокурорськи і чинуші за спробу обмежити їхню "оплату праці" до 10 мінімалок!
То до яких ви маєте відношеня з цих "поважних" громадян?
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21.04.2024 11:11 Ответить
Викрутилися!
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20.04.2024 22:37 Ответить
мафия и тотальное ворье
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20.04.2024 21:22 Ответить
Ви тут обережніше. Це справа ще з 2016-ого.
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20.04.2024 21:24 Ответить
Ну з голяка і взятки гладки
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20.04.2024 21:31 Ответить
Ахметов и твои шлюхи что бы вы ПОДАВИЛИСЬ ДЕНЬГАМИ.
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20.04.2024 21:38 Ответить
У слові антикорупційний явно перші 4 літери явно зайві!
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20.04.2024 21:38 Ответить
Неактуальна вже вся оця катавасія з тим плюсом. Московити порішили ту курку, якби там не було. А як воно було , то й справжні експерти спільної думки не мають, а диванними - то хто вже тільки не маніпулював.
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20.04.2024 22:01 Ответить
Цікаве те,що коли працював "Ротердам+" е/е була втричі дешевша,а енергокомпанії сплачували мільярди в бюджет!
Зє поламав "Ротердам+" в пісумку за 2 роки ціна піднялась втричі,а енергокомпанії стали потребувати мільярдних дотацій з бюджету!
Теж саме трапилось і з "нафтогаз"," укрзалізниця","енергоатом" і цілою низкою інших галузей.
Зє "самий чесний" так мародерить,чи так "торгує", що на здачу кредити клянчить,готовий приймати будь якою частиною тіла?
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20.04.2024 22:01 Ответить
Вигрибти з кишень людей, це по твоєму вміти робити бізнес ....
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21.04.2024 02:47 Ответить
Так,це бізнес по зєленському!
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21.04.2024 10:58 Ответить
Портове-лукаш-сівкович-льовочкині-мертвечук, так і далі гадять в Україні, руками, так званих кривосуддів+прокурорських !! Татаров час не марнує в ОПУ, копієчку з цього має, як і аброхамія!!
Це ж не Патріота Червінського, мордувати сіддівським руками з ОПУ !!
Люстрація, не довше 3-х метрів вірьовки!!
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20.04.2024 22:17 Ответить
О це таки да.... Ось це по нашому
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20.04.2024 22:17 Ответить
Обидва президенти сіли у калюжу...
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20.04.2024 22:25 Ответить
"Роттердам" протухший фейк.
Якщо й саджати когось то тих хто ту справу розкручував і тратив державні гроші на беніни хотілки...
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20.04.2024 23:10 Ответить
БРААААВОООООО
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21.04.2024 00:51 Ответить
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21.04.2024 06:34 Ответить
Постає питання, який сенс утримувати таку поліцію, таких слідчих, такі суди?
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21.04.2024 09:20 Ответить
А тим часом, Президент ігнорує петицію про відміну поправок Лозового,
пройшло більше 4 мсяців, ніхто й не мичить не телиться, мабуть у них зараз з цього приводу "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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21.04.2024 09:24 Ответить
Народ в дупі а олігархи в шоколаді. Пограбованому двома олігархами населенню сподіватися на правосуддя в Україні, де вся влада узурпована злочинним олігархатом марна справа
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22.04.2024 14:11 Ответить
 
 