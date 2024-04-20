Россияне выпустили КАБы по селу в Золочевской громаде на Харьковщине: Под завалами оказался мужчина
Вечером 20 апреля войска РФ нанесли авиаудара по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде Харьковской области. Ранения получил мужчина, его достали из-под завалов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думку, об этом сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко.
По его данным, около 18:00 российская авиация КАБом ударила по селу Малая Рогозянка. В результате удара разрушен сарай сельхозпредприятия, в котором содержался скот.
Под завалами оказался мужчина, 1968 года рождения. Его деблокировали и госпитализировали.
Кроме того, повреждено несколько двухэтажных многоквартирных домов.
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Grigoriy1959
показать весь комментарий20.04.2024 21:27 Ответить Мне нравится 0
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