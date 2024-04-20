РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4894 посетителя онлайн
Новости Война
769 1

Россияне выпустили КАБы по селу в Золочевской громаде на Харьковщине: Под завалами оказался мужчина

харківщина

Вечером 20 апреля войска РФ нанесли авиаудара по селу Малая Рогозянка в Золочевской громаде Харьковской области. Ранения получил мужчина, его достали из-под завалов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Думку, об этом сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко.

По его данным, около 18:00 российская авиация КАБом ударила по селу Малая Рогозянка. В результате удара разрушен сарай сельхозпредприятия, в котором содержался скот.

Под завалами оказался мужчина, 1968 года рождения. Его деблокировали и госпитализировали.

Кроме того, повреждено несколько двухэтажных многоквартирных домов.

Читайте также: Враг снова обстреливает Харьков

Автор: 

обстрел (26862) Харьковщина (5577) КАБ (344)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українці, подякуймо особисто Байдену ! Він не здався ! Він боровся до останнього ! За нас ! За Україну ! Будьте виважені українці і чемними ! Подяка всім, хто ЗРОБИВ це ! А каби все одно закінчаться . як і *****.
показать весь комментарий
20.04.2024 21:27 Ответить
 
 