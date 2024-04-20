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Вялая реакция мира стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ, РФ чувствует безнаказанность, - Лубинец

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подверг резкой критике позицию международных организаций относительно массированных обстрелов по Днепру 19 апреля.

О медленной реакции международных организаций относительно российских обстрелов по Украине Лубинец написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Россия чувствует безнаказанность и продолжает совершать террор против Украины! Мир должен действовать жестко и решительно!" - заявил он.

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После очередного ракетного удара, который РФ цинично нанесла по Днепру и области, реакция мирового сообщества оказалась довольно вялой. Такое поведение международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ. Чернигов, Днепр, Харьков, Херсон, Одесса Сумы, Запорожье, Кривой Рог, другие города и поселки Украины изо дня в день подвергаются террористическим атакам.

Уполномоченный по правам человека направил обращение в ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека, а также 50 комитетов по правам человека парламентов стран мира с целью публичного осуждения таких действий, а также для оказания Украине помощи, в частности дополнительных систем ПВО.

"Достойной реакции международного сообщества, я не увидел", - отметил он.

"Право на жизнь - фундаментальное право каждого человека. Удары по мирным городам не могут иметь никакого оправдания, они имеют только одну цель - убивать украинцев и совершать геноцид нашего народа. Мы не должны допустить, чтобы убийство мирных граждан стало повседневностью, на которую нет достойной и решительной реакции! Безнаказанность варварских действий спровоцирует распространение агрессии России не только на Украину, но и далеко за ее пределы", - пишет уполномоченный.

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Лубинец в очередной раз отмечает, что Украина нуждается в дополнительных средствах защиты. "За каждое совершенное преступление россияне должны понести справедливое и бескомпромиссное наказание!"

Лубінець про реакцію світу на обстріли України
Лубінець про реакцію світу на обстріли України

Автор: 

Днепр (4393) обстрел (26862) Лубинец Дмитрий (449) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+8
Дебільна логіка. Розмінувавши все що можна, зруйнувавши ВПК, крадучи все, що можна - навіть гуманітарку, не тільки розкрадаючи бюджет - він вимагає світ бурно реагувати?? Йдіть до біса, зі всією зеленою командою, світ по іншому реагувати почне.
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20.04.2024 21:57
+6
Мляво працює шапітошна дипломатія, а професіоналів (яки би були ефективними) єрмачня боїться запрошувати.
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20.04.2024 21:54
+4
Подхалимы Зели всячески стараются поддержать его и в чем-то обвинить Запад.
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20.04.2024 22:10
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Мляво працює шапітошна дипломатія, а професіоналів (яки би були ефективними) єрмачня боїться запрошувати.
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20.04.2024 21:54 Ответить
Країни НАТО не допомагають Україні в міру своїх можливостей, і навіть у період найбільшої допомоги українська армія була далека від того, щоб бути адекватно озброєною.
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20.04.2024 21:56 Ответить
Тому , що не треба було на цирлах перед ****** і ТЕРРОРИСТАМИ повзати , заглядаючи в очі террористу
і впарюваючи своїм недалеким73% , що він побачив» мир» в очах монстра, який,
на той момент ,вбив тисячі людей , по всьму Світу , а знаючи про ЩЕ БІЛЬШИЙ НАПАД РОЗМІНОВУВАТИ ДОРІЖКИ І ЦИНІЧНО БРЕХАТИ ПРО ШАШЛИКИ , не попередив мільони громадян
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20.04.2024 23:05 Ответить
Дивно, що ви хочете, щоб Україна капітулювала, і що ви навмисно робите вигляд, що засуджуєте Росію, але насправді маєте на увазі, що Росія є особливо сильною. Ви ж росіянин, чи не так, і хочете перетворити Україну на руїни. НАТО ненадійне, війська НАТО не розгорнуті, потрібна лише зброя НАТО, і НАТО все ще не робить все можливе. Однак такі брехуни, як ви, є токсинами і серйозно заважають Україні.
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21.04.2024 22:20 Ответить
Go away Russian pig
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20.04.2024 23:05 Ответить
Only a stupid pig like you would think I'm Russian. Would there be any Ukrainians who would think that NATO provides enough weapons?
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21.04.2024 22:13 Ответить
Дебільна логіка. Розмінувавши все що можна, зруйнувавши ВПК, крадучи все, що можна - навіть гуманітарку, не тільки розкрадаючи бюджет - він вимагає світ бурно реагувати?? Йдіть до біса, зі всією зеленою командою, світ по іншому реагувати почне.
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20.04.2024 21:57 Ответить
та гуманітаркою завалили . нам на родину з пяти чоловік вчора дали 8 ковдр ! меньший доньки дали другий зимовий набір одягу ( перший отримали в січні ) за цей рік . збираюсь деякі речі скласти в пластикову бочку і закопати щоб не згоріло бо вчора по селу при летіли чотири КАБа .
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20.04.2024 22:14 Ответить
Ну то добре, хоч завезли Вам! А не реалізували через ОЛХ. Й то, може то не через державу, а через волонтерів.
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20.04.2024 22:52 Ответить
це допомога від ООН . кожен місяць дають продуктовий набір на людину , а з осені 2023 ми 5 разів не продовольчі . школярка отримала ноутбук Леново . останній отримали 19 квітня одяг , постільне , ковдри , матраци , посуд , гарний ліхтар з сонячною панеллю , ледь влізло в жигулі ! гарна допомога щиро дякую ! у наших друзів згорів будинок так дружина відала їм ковдри і постільне .
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21.04.2024 01:31 Ответить
А, ну то я й кажу - пройшло повз зелених. Напряму Вам привезли))

В мене мама іноді отримує, як пенсіонер - але не від держави, а від районної депутатки, яка напряму співпрацює із закордонними благодійниками. Вже другий раз пенсіонери, та родини з маленькими дітьми будуть отримувати продуктові набори та засоби гігієни.
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21.04.2024 07:44 Ответить
патужно качай этих млявых должников, мало наплевать в колодец, надо туда и нас рать. и закон о мобилизации прошел проверку на конституционность в какой то лубинцовской фирме вру
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20.04.2024 22:05 Ответить
Подхалимы Зели всячески стараются поддержать его и в чем-то обвинить Запад.
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20.04.2024 22:10 Ответить
Бо ти мовчиш про всі кричущі випадки! Д'єрмак рота затуляє? Була Денисенко, то вона у всі дзвони била. То її зєд'єрмаки прибрали, бо вона репутацію декому псувала. А тепер це пудель д'єрмака кагось звинувачує у про**ах зеленої влади!
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20.04.2024 22:10 Ответить
а не саме підготовка зелених до війни після 28 попереджень спонукала реакцію партнерів на допомогу?
ну як вам самим не дуже потрібно,
то ***** потім хамити і звинувачувати весь світ,
що партнери вас тільки, шо за руки не тримали і дали розмінувати Чонгар?
зелені?
ви дорослі, чи так хвилею з піною прибило?
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20.04.2024 22:11 Ответить
Так а що ви, знаходячись при владі зробили щоб Україну поважали у світі? Це все пов'язано.
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20.04.2024 22:12 Ответить
В цьому заслуга в недолугості нинішньої української влади ,а саме бездарна провальна інформаційна політика як за кордон, так і в Україні, так і бездіяльність дипломатії.
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20.04.2024 22:19 Ответить
знайдіть одну різницю між заявами двох пришлепкуватих ротом за 2014:
трампель - "як би я тоді був президентом ***** не напало б на Крим"
бубсель - "як би я тоді був президентом, ми всі там би померли, але Крим не віддали б"
тобік-патріот 4 рази стрільцем помирати не схотів,
хоче в бункері сиді і допомогу розсовувати по пацанах!
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20.04.2024 22:25 Ответить
Що можна сказати про цього лубинця--дубінця.---пустий базіка Працюй в міжнародних організаціях,працюй з дипломатами,ти робиш заяви для наших баранів Не вмієш,не можеш--іди геть На фронті будеш підносити патрони,бо на інше не здатний.
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20.04.2024 23:44 Ответить
Посмотрите историю. Начало 2й мировой и раздел Европы между
Германией и СССР. Ну и кто что то делал ? Человечество живёт
по принципу " кого **...т чужое горе" или " моя хата я краю".
Такова мораль данного времени.
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21.04.2024 00:08 Ответить
З Правв людини.....Уповноважений Лубінець той, що впритул не бачить (того, хто позбавляє волі/прав/свобод).
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21.04.2024 00:25 Ответить
Такого безхребетного омбутсмена як лубінець у нас ще не було..настоящий слимак
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21.04.2024 06:35 Ответить
 
 