Вялая реакция мира стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ, РФ чувствует безнаказанность, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подверг резкой критике позицию международных организаций относительно массированных обстрелов по Днепру 19 апреля.

О медленной реакции международных организаций относительно российских обстрелов по Украине Лубинец написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Россия чувствует безнаказанность и продолжает совершать террор против Украины! Мир должен действовать жестко и решительно!" - заявил он.

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После очередного ракетного удара, который РФ цинично нанесла по Днепру и области, реакция мирового сообщества оказалась довольно вялой. Такое поведение международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ. Чернигов, Днепр, Харьков, Херсон, Одесса Сумы, Запорожье, Кривой Рог, другие города и поселки Украины изо дня в день подвергаются террористическим атакам.

Уполномоченный по правам человека направил обращение в ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека, а также 50 комитетов по правам человека парламентов стран мира с целью публичного осуждения таких действий, а также для оказания Украине помощи, в частности дополнительных систем ПВО.

"Достойной реакции международного сообщества, я не увидел", - отметил он.

"Право на жизнь - фундаментальное право каждого человека. Удары по мирным городам не могут иметь никакого оправдания, они имеют только одну цель - убивать украинцев и совершать геноцид нашего народа. Мы не должны допустить, чтобы убийство мирных граждан стало повседневностью, на которую нет достойной и решительной реакции! Безнаказанность варварских действий спровоцирует распространение агрессии России не только на Украину, но и далеко за ее пределы", - пишет уполномоченный.

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Лубинец в очередной раз отмечает, что Украина нуждается в дополнительных средствах защиты. "За каждое совершенное преступление россияне должны понести справедливое и бескомпромиссное наказание!"



