Вялая реакция мира стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ, РФ чувствует безнаказанность, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подверг резкой критике позицию международных организаций относительно массированных обстрелов по Днепру 19 апреля.
О медленной реакции международных организаций относительно российских обстрелов по Украине Лубинец написал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Россия чувствует безнаказанность и продолжает совершать террор против Украины! Мир должен действовать жестко и решительно!" - заявил он.
После очередного ракетного удара, который РФ цинично нанесла по Днепру и области, реакция мирового сообщества оказалась довольно вялой. Такое поведение международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ. Чернигов, Днепр, Харьков, Херсон, Одесса Сумы, Запорожье, Кривой Рог, другие города и поселки Украины изо дня в день подвергаются террористическим атакам.
Уполномоченный по правам человека направил обращение в ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека, а также 50 комитетов по правам человека парламентов стран мира с целью публичного осуждения таких действий, а также для оказания Украине помощи, в частности дополнительных систем ПВО.
"Достойной реакции международного сообщества, я не увидел", - отметил он.
"Право на жизнь - фундаментальное право каждого человека. Удары по мирным городам не могут иметь никакого оправдания, они имеют только одну цель - убивать украинцев и совершать геноцид нашего народа. Мы не должны допустить, чтобы убийство мирных граждан стало повседневностью, на которую нет достойной и решительной реакции! Безнаказанность варварских действий спровоцирует распространение агрессии России не только на Украину, но и далеко за ее пределы", - пишет уполномоченный.
Лубинец в очередной раз отмечает, что Украина нуждается в дополнительных средствах защиты. "За каждое совершенное преступление россияне должны понести справедливое и бескомпромиссное наказание!"
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і впарюваючи своїм недалеким73% , що він побачив» мир» в очах монстра, який,
на той момент ,вбив тисячі людей , по всьму Світу , а знаючи про ЩЕ БІЛЬШИЙ НАПАД РОЗМІНОВУВАТИ ДОРІЖКИ І ЦИНІЧНО БРЕХАТИ ПРО ШАШЛИКИ , не попередив мільони громадян
В мене мама іноді отримує, як пенсіонер - але не від держави, а від районної депутатки, яка напряму співпрацює із закордонними благодійниками. Вже другий раз пенсіонери, та родини з маленькими дітьми будуть отримувати продуктові набори та засоби гігієни.
ну як вам самим не дуже потрібно,
то ***** потім хамити і звинувачувати весь світ,
що партнери вас тільки, шо за руки не тримали і дали розмінувати Чонгар?
зелені?
ви дорослі, чи так хвилею з піною прибило?
трампель - "як би я тоді був президентом ***** не напало б на Крим"
бубсель - "як би я тоді був президентом, ми всі там би померли, але Крим не віддали б"
тобік-патріот 4 рази стрільцем помирати не схотів,
хоче в бункері сиді і допомогу розсовувати по пацанах!
Германией и СССР. Ну и кто что то делал ? Человечество живёт
по принципу " кого **...т чужое горе" или " моя хата я краю".
Такова мораль данного времени.