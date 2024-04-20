Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Палату представителей Конгресса США, ее спикера и членов обеих партий за принятие решения о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.

"Плохой день для Путина. Плохой день для всех, кто осмеливался верить, что Америка может дрогнуть, когда дело доходит до защиты того, за что и за кого она выступает. Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданной помощи Украине", - отметил глава МИД.

Как отметил министр, "все, кто воплотил это решение в жизнь, сделали верный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство".

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"Мы с нетерпением ждем, что законопроект будет оперативно принят Сенатом США, подписан президентом, и его ощутят наши воины на передовой", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) поддержала законопроект о предоставлении почти $61 млрд помощи Украине. За – 311 голосов.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента США – Сената. После чего он будет отправлен на подпись президенту США. После подписи президента он вступит в силу.

Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на цели, связанные с поддержкой Украины. Из них $23,2 млрд назначаются на пополнение оружейных запасов США.

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