Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Палату представителей Конгресса США, ее спикера и членов обеих партий за принятие решения о помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.
"Плохой день для Путина. Плохой день для всех, кто осмеливался верить, что Америка может дрогнуть, когда дело доходит до защиты того, за что и за кого она выступает. Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданной помощи Украине", - отметил глава МИД.
Как отметил министр, "все, кто воплотил это решение в жизнь, сделали верный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство".
"Мы с нетерпением ждем, что законопроект будет оперативно принят Сенатом США, подписан президентом, и его ощутят наши воины на передовой", - добавил Кулеба.
Напомним, сегодня Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) поддержала законопроект о предоставлении почти $61 млрд помощи Украине. За – 311 голосов.
Далее законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента США – Сената. После чего он будет отправлен на подпись президенту США. После подписи президента он вступит в силу.
Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на цели, связанные с поддержкой Украины. Из них $23,2 млрд назначаются на пополнение оружейных запасов США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть рашістским окупантам!!!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні! Тримаймося Браття!
https://dl-news.defence-line.org/
А тут ще тезка Трампа - трамп український ( Козир Московський ) як подразник суспільної думки у ТАЙМ!!!Здавалось би не на часі голосуванню по Україні... Але-хто його зна!
🔴 ПРЯМОЙ ЭФИР! США голосуют за помощь Украине - Трансляция с переводом! (Голос Америки -українською)
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
Яка прекрасна рифма!
https://youtu.be/BJH2IdqZCKM?si=IuxiHDTJsuF5EVnS
Мрій про Україну. Про Перемогу. Про життя після війни!
Закрили регіонали, які були рукою Москви в Україні.