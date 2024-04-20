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Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Палату представителей Конгресса США, ее спикера и членов обеих партий за принятие решения о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в соцсети Х.

"Плохой день для Путина. Плохой день для всех, кто осмеливался верить, что Америка может дрогнуть, когда дело доходит до защиты того, за что и за кого она выступает. Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданной помощи Украине", - отметил глава МИД.

Как отметил министр, "все, кто воплотил это решение в жизнь, сделали верный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство".

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"Мы с нетерпением ждем, что законопроект будет оперативно принят Сенатом США, подписан президентом, и его ощутят наши воины на передовой", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) поддержала законопроект о предоставлении почти $61 млрд помощи Украине. За – 311 голосов.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента США – Сената. После чего он будет отправлен на подпись президенту США. После подписи президента он вступит в силу.

Одобренный Палатой представителей законопроект предусматривает выделение почти $61 млрд на цели, связанные с поддержкой Украины. Из них $23,2 млрд назначаются на пополнение оружейных запасов США.

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Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) США (26368) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Настрій👍...Думав, що написати...Окрім -- путін-*****, нічого в голову нелізе...
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20.04.2024 22:15
+8
х * ло це х*ло ...а Поганий день настав для України ...коли ви 🤡🤡🤡 прийшли до влади ...а сьогодні гарний день , для ЗСУ !!!
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20.04.2024 22:17
+7
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні! Тримаймося Браття!
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20.04.2024 22:11
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20.04.2024 22:10 Ответить
Разом до Перемоги!

Смерть рашістским окупантам!!!
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20.04.2024 22:33 Ответить
На соловйов тв зараз повний сюр,потрібно пожежників і санітарів туди викликати.
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20.04.2024 22:10 Ответить
Нахера переживати якии день у путлєра - шоб в нас був добрии
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20.04.2024 22:11 Ответить
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні! Тримаймося Браття!
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20.04.2024 22:11 Ответить
Я думав цей мудозвон пішов на фронт .щоб своїм прикладом надихнути українців
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20.04.2024 22:12 Ответить
Мабуть йому ще лопату іменну не видали. А без неї боїться.
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20.04.2024 22:13 Ответить
Затягування не було випадковим, А скоріш узгодженним..Навіть вже не згадується про якісь там кордони з Мексикою, тим більше про імігрантів
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20.04.2024 22:15 Ответить
В анти-колорадоса є доволі докладні лонгріди щодо цієї допомоги, які не суперечать логіці.

https://dl-news.defence-line.org/
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20.04.2024 22:18 Ответить
А мені здається (поки не послухала анти-колорадоса ) - юрист авдовкат Трампа зіграв свою власну, може й не сам , а от чомусь здається не на користь МАГА та Трампу. Занадто явною вона була та гра - нахабна , жорстко брехлива , солодкоулеслива для Трампа - й раптом... Він же був його адвокатом у процесі по імпічметну після бунту в Капітолії...

А тут ще тезка Трампа - трамп український ( Козир Московський ) як подразник суспільної думки у ТАЙМ!!!Здавалось би не на часі голосуванню по Україні... Але-хто його зна!
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20.04.2024 22:43 Ответить
Якщо комусь цікаво передивитися 5 годин трансляції з Палати процес голосування!
🔴 ПРЯМОЙ ЭФИР! США голосуют за помощь Украине - Трансляция с переводом! (Голос Америки -українською)
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
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20.04.2024 22:15 Ответить
Настрій👍...Думав, що написати...Окрім -- путін-*****, нічого в голову нелізе...
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20.04.2024 22:15 Ответить
путін-*****
Яка прекрасна рифма!
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20.04.2024 22:22 Ответить
ла-ла-ла-ла-ла-ла -ла-ла
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20.04.2024 22:25 Ответить
Я ще хочу поділитися ось цим відео - гумор подачі ! рашисти радіють з того, що витворяють наші дрони !А ПРО САМІ ФАКТИ ВЖЕ МОВЧУ -як позитивно гумористично викладений додаток новин з відео до рішення Палати

https://youtu.be/BJH2IdqZCKM?si=IuxiHDTJsuF5EVnS
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20.04.2024 22:23 Ответить
Ху&ло це ноль.

Мрій про Україну. Про Перемогу. Про життя після війни!
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20.04.2024 22:35 Ответить
спокійно...-побачим у що воно "вильеться"...- що і коли отримаемо...,а поки без достатнього озброення гинуть наші Воїни..., і гине не мало (((
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20.04.2024 22:16 Ответить
Ого. Срака вміє говорити? (кулеба, в сенсі. )
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20.04.2024 22:17 Ответить
Можна було й не наводити повний синонім слова ср#ка й так ясно!
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20.04.2024 22:26 Ответить
х * ло це х*ло ...а Поганий день настав для України ...коли ви 🤡🤡🤡 прийшли до влади ...а сьогодні гарний день , для ЗСУ !!!
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20.04.2024 22:17 Ответить
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20.04.2024 22:34 Ответить
Печаль і сміх і тому, що єдину унікальну бак. лабораторію в Одесі, в якій зберігали патогени і в якій їх вивчали і навіть теоретично могли випробовувати українські вакцини ....

Закрили регіонали, які були рукою Москви в Україні.
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20.04.2024 22:40 Ответить
путіну насрать, в нього бабла і мяса вистачить на роки
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20.04.2024 22:37 Ответить
всі, хто втілив це рішення в життя, зробили правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство". чого не скажеш про правильний вибір в Україні у 2019 році .і "зеленообрані" теж підтвердили що вони не лідери для українського народу
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20.04.2024 22:53 Ответить
20.04.2024 20:24 - початок загибелі рашистської пітьми і *****.
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20.04.2024 23:13 Ответить
Для этой падали нет ни чего плохого, у него не гибнут родные, близкие ,его день настанет вопрос времени .
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20.04.2024 23:46 Ответить
Де написано що основна робота міністра закордонних справ тупий тролінг озвірілого кацапа?
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21.04.2024 06:58 Ответить
Стоит визг на московитских каналах.
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21.04.2024 08:01 Ответить
 
 