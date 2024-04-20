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Новости Война
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Шольц после визита в Китай: Даже близкие к России страны не верят, что война против Украины имеет для РФ какой-то смысл

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны, поддерживающие тесные отношения с Россией, сомневаются в целесообразности захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"В мире нет практически ни одного главы правительства, который бы верил, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", — уточнил Шольц.

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Канцлер рассказал, что во время своего недавнего визита в Китай он обсуждал с руководством КНР необходимость проведения запланированной в Швейцарии международной мирной конференции для завершения развязанной РФ войны, сообщает DPA.

По его мнению, переговоры с китайскими чиновниками о войне в Украине во время его недавней поездки дали "очень важный толчок" дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира.

Глава германского правительства отметил, что Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии: "Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад".

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Вместе с тем Олаф Шольц сказал, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, но при этом обратил внимание и на важность дипломатических усилий.

При этом Шольц не исключил, что может снова обсудить с Путиным по телефону войну в Украине. "Но конечно, должно быть понятно, о чем конкретно мы будем говорить", - подчеркнул он. Канцлер Германии еще раз обвинил российского президента в том, что тот преследует империалистическую цель и хочет подвергнуть сомнению само существование Украины.

16 апреля Шольц во время встречи с главой Китая Си Цзиньпин попросил его прекратить войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

Автор: 

Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+13
Де ви взагалі колись бачили ,,сенс" у рашкі!!!
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20.04.2024 22:27
+12
Конгрес США підтримав рішення помочі Україні!!!

311- за !

Нарешті!!!
Разом до Перемоги!
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20.04.2024 22:30
+8
Може він за той унітаз "кров проливав"
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20.04.2024 22:38
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Правила форума Совет форумчан
Де ви взагалі колись бачили ,,сенс" у рашкі!!!
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20.04.2024 22:27 Ответить
Конгрес США підтримав рішення помочі Україні!!!

311- за !

Нарешті!!!
Разом до Перемоги!
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20.04.2024 22:30 Ответить
Може кацапським кровожерливим людожерам подобається сам процес...
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20.04.2024 22:28 Ответить
в бойового бурята он на бурятиї спиджений в Україні унітаз ******** - тварюка чомусь образилася....
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20.04.2024 22:36 Ответить
Може він за той унітаз "кров проливав"
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20.04.2024 22:38 Ответить
Це тому що ви мислите ********* категоріями. А в Росії мислять як у середньовіччі, коли "збирали землі", а потім їх народи обкладали обробками на які солодко жили в центрі їх держави.
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20.04.2024 22:33 Ответить
Герр Шольц! А два уйоб..а... з Угорщини та Словакії не у Вас під боком гадять?
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20.04.2024 22:33 Ответить
Про який сенс шольц розповідає,коли в кремлі перебуває збіговисько й@,бнутих на всю голову істот.
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20.04.2024 22:38 Ответить
А тим часом хитрий Китай підсовує німецьким виданням такого собі професора Гао Цзяня, який розповідає німцям, що Німеччина несе заважкий тягар через війну в Україні, яку спровокували інші. Що німецьке суспільство багато чим пожертвувало в т.ч. економічним зростанням і низькими цінами на енергоносії, що Україна маніпулює Німеччиною і німецький уряд має зосередитися на тому, що принесе користь його населенню і т.п. Китайська погань будучи найбільш зацікавленою в продовженні війни і отримуючи завдяки їй небачені прибутки таким чином намагається вплинути на громадську думку, аби населення країн, які підтримують допомогу України змінило своє ставлення.
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20.04.2024 22:42 Ответить
Німеччиною наманіпулюєш, нашли об"єкта.
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20.04.2024 22:51 Ответить
******** людям важко зрозуміти сенс імперіалізму. Тому що імперіалізм - це свого роду масова істерика, це психопатологічний криз на основі тотальної отруйної пропаганди.
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20.04.2024 22:53 Ответить
Превіт тобі, мод дом, із Кремля!

Молодець. Методичку вивчив

Ну Шо тут скажешь? «Тому що імперіалізм - це свого роду масова істерика, це психопатологічний криз на основі тотальної отруйної пропаганди.» ???

Тяжкий випадок.
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21.04.2024 03:38 Ответить
Ху-ло самостверджується та тримається за владу , ось і весь сенс війни.
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20.04.2024 22:56 Ответить
Ну Китай, яким би він не був, все ж не бачить в Україні "фошиздів" і не вимагає денацифікації і демілітаризації... Так, їм не подобається бажання України вступити в НАТО, але загалом це все - більше претензій до нас у них нема.
І це насправді руйнує всю кацапську теорію про "кієвскій рєжим". Бо китайські комуняки не бачать в Україні нацизму
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20.04.2024 22:57 Ответить
Кацапи це кровежерливе бидло. Людоїди.
Їм треба когось вбивать.
Якби ху-йло не направило їхню агресію на Україну вони прийшли б за ху-йлом. В 2013 були для нього дзвіночки.
Тому ця війна 'єдиний спосіб для ху-йла вижити...
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20.04.2024 23:03 Ответить
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить китайцям комуністам - товпойоп в кубі...
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20.04.2024 23:36 Ответить
А дійсно,який сенс війни в Україні для рашки? От,наприклад,виграла рашка. Загарбала територію України і що? Населення збагатіло? Санкції знялись? Цивілізований світ знову з ними спілкується? Ні! Зубожіле населення готується до слідуючої війни. Воює,вмирає,стає ще більш зубожілим. Пуйло веде кацапів в прірву,а вони радісно плескають в долоні. От ідіоти))
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21.04.2024 00:11 Ответить
Я вхожу российские сми ,и подглядываю в региональной тв (хорошо знаю русский ) и что, это спившихся народ. Борматуха по дешовке . Пьют и старики и старухи. Наркомания поголовная ,от школьников до пенсионеров. Женщины несмотрят в лицо ,лиш бы имел инструмент . Это не про Москву . Это про замосковье ,за садовом кольце .... начинается бордак . Вижу как как живут буряты , и другие националности. Вижу как затапливается Сибирь икак гибнет россиский народ. За то мафиози ( по росси йски олигархи ) богатеют не годами ,..... а часами.
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21.04.2024 01:49 Ответить
Смысл в том, что рейтинг ботаксного, педофильного Шныря вырос как и после терактов+ это Чмо больное шизофренией и деменцией считает себя петей 1 собирателем болот....
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21.04.2024 07:17 Ответить
Давно пора едрена мать умом рассию понимать!

Сюжет документального фильма за 90е годы. Деревня. Нищета. Работы нет. Мужики небритые в ватниках сидят бухают и рассказывают журналисту о том как они хотят сжечь дом единственному успешному жителю деревни.
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21.04.2024 08:24 Ответить
 
 