Шольц после визита в Китай: Даже близкие к России страны не верят, что война против Украины имеет для РФ какой-то смысл

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны, поддерживающие тесные отношения с Россией, сомневаются в целесообразности захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"В мире нет практически ни одного главы правительства, который бы верил, что эта война имеет для России какой-то смысл. Это касается и тех, кто очень близок к России", — уточнил Шольц.

Читайте также: Шольц: Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО

Канцлер рассказал, что во время своего недавнего визита в Китай он обсуждал с руководством КНР необходимость проведения запланированной в Швейцарии международной мирной конференции для завершения развязанной РФ войны, сообщает DPA.

По его мнению, переговоры с китайскими чиновниками о войне в Украине во время его недавней поездки дали "очень важный толчок" дипломатическим усилиям, направленным на достижение мира.

Глава германского правительства отметил, что Китай открыто заявил о готовности участвовать в дипломатическом процессе для прекращения войны в Украине. Кроме того, по словам Шольца, Пекин положительно оценил запланированный на середину июня мирный саммит по Украине в Швейцарии: "Это результат, который нельзя недооценивать (...) И это больше, чем можно было бы ожидать три или шесть месяцев назад".

Читайте также: Шольц на встрече с Си Цзиньпином попросил Китай способствовать "справедливому миру" в Украине

Вместе с тем Олаф Шольц сказал, что война в Украине может продолжаться еще несколько лет, и что Владимиру Путину "это не должно сойти с рук". Канцлер ФРГ подтвердил, что Германия будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, но при этом обратил внимание и на важность дипломатических усилий.

При этом Шольц не исключил, что может снова обсудить с Путиным по телефону войну в Украине. "Но конечно, должно быть понятно, о чем конкретно мы будем говорить", - подчеркнул он. Канцлер Германии еще раз обвинил российского президента в том, что тот преследует империалистическую цель и хочет подвергнуть сомнению само существование Украины.

16 апреля Шольц во время встречи с главой Китая Си Цзиньпин попросил его прекратить войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.