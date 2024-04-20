РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5387 посетителей онлайн
Новости
4 209 24

Из почти $61 млрд общего объема помощи США $49,9 млрд предусмотрено на оборонные расходы, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Палату представителей Конгресса США за одобрение законопроекта о помощи Украине и отметил, что из почти $61 млрд общего объема помощи США $49,9 млрд пойдет на оборонные расходы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.

"Благодарю представителей обеих партий и американский народ за солидарность", - отметил Шмыгаль.

Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов:

  • 49,9 млрд – оборонные расходы;
  • 7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка;
  • 1,57 млрд – экономическая помощь;
  • 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

"Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности, дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании наиболее приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего, критической инфраструктуры", - отметил он.

Читайте также: Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине

Как добавил Шмыгаль, Соединенные Штаты еще раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира.

Напомним, сегодня Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) поддержала законопроект о предоставлении почти $61 млрд помощи Украине. За – 311 голосов.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента США – Сената. После чего он будет отправлен на подпись президенту США. После подписи президента он вступит в силу.

Автор: 

помощь (7754) США (26368) Шмыгаль Денис (2668)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
А ручки вже чешуться!
показать весь комментарий
20.04.2024 22:49
+4
Зараз він поділить куда скільки має йти, головне вже знає скількт зелена шобла має по кишенях розіпхати.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:40
+2
З лютого 23, 24 р.р. Шмигаль починає ту саму пісню - нема грошей на обіцяні виплати військовослужбовцям. Мов не приймали бюджет за три місяця до цього. Це мені нагадує ситуацію коли діти сідають грати в карти з дорослими, коли діти програють вони з легкістю змінюють правіло гри, а дорослі с посмішками це терплять - хай малеча тішиться , або не рюмсала.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зараз він поділить куда скільки має йти, головне вже знає скількт зелена шобла має по кишенях розіпхати.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:40 Ответить
Там майже немає грошей для чиновників. Не сильно багато.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:43 Ответить
снаряд в кишеню запхає?
показать весь комментарий
20.04.2024 22:49 Ответить
как и все остальные шоблы за 30 лет
показать весь комментарий
21.04.2024 07:29 Ответить
Остальные шоблы 30 лет крали не во время войны, да и общая тенденция в мире была такая, что в 21 веке война невозможна, вся Европа разоружалась. А когда тупорылый кривляка лез в кресло, московия уже полностью показала свое хищное рыло. Да еще те шоблы, в отличие от нынешних тварей, знали, как и организовать управление страной, чтобы можно было дальше красть, а у этих способности только к воровству, на большее их скудных умишек не хватает. Так что не надо размазывать ответственность и вину кодла имени Зеленского и его самого на всех, кто раньше был у власти, тем более, что шута к этой должности не судом приговорили.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:22 Ответить
Татусів в перемоги багато, всі мають пропіаритись...
показать весь комментарий
20.04.2024 22:41 Ответить
куплю женє сапогі в 3 етажной дачей в прідачу
показать весь комментарий
20.04.2024 22:45 Ответить
З лютого 23, 24 р.р. Шмигаль починає ту саму пісню - нема грошей на обіцяні виплати військовослужбовцям. Мов не приймали бюджет за три місяця до цього. Це мені нагадує ситуацію коли діти сідають грати в карти з дорослими, коли діти програють вони з легкістю змінюють правіло гри, а дорослі с посмішками це терплять - хай малеча тішиться , або не рюмсала.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:48 Ответить
А ручки вже чешуться!
показать весь комментарий
20.04.2024 22:49 Ответить
Це всі знали і без Шмигаля.
Шмигаль, не відволікайся, виконуй доручення Єрьмака...
показать весь комментарий
20.04.2024 22:53 Ответить
Шмигаль по конституції найвищий чиновник в парламентсько -президентській республіці.
Але єдина його позитивна риса , це схожість з високим європейським чиновником і це не смішно.
показать весь комментарий
20.04.2024 22:59 Ответить
Почитай
показать весь комментарий
21.04.2024 08:19 Ответить
Скільки кацапів можна вбити на 49 мільярдів баксів?...
показать весь комментарий
20.04.2024 23:04 Ответить
50 на оборону, 10 на крадівництво
показать весь комментарий
20.04.2024 23:32 Ответить
писдит конченый придурок, что, думает что все дебилы и прочитать в тупую биль тот не могут? Там на оружие меньше 10 лярдов, и огромные суммы в ВПК США, а не Украины.
показать весь комментарий
20.04.2024 23:41 Ответить
А шмигалятам скільки?
показать весь комментарий
21.04.2024 01:19 Ответить
Шмигалятам -дулю з маком. Завтра в школу , а Ви до сих пiр ще бавитесь з тирнетом.
показать весь комментарий
21.04.2024 06:15 Ответить
Якшо слухати все що кажуть
2022-2023роки - 46млрд на зброю
2024 рік - "49,9 млрд - оборонные расходы"

надано зброї: 31 танк, 1 патріот, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 бмп (бредлі, і т.п.)

якось грошей на зброю дають багато, а зброї поставлено менше в порівнянні з іншими країнами

в 2022 году стало известно, что Марокко приобрело 162 танка Abrams M1A2 SEPv3 по ориентировочной стоимости 1,3 млрд долларов.

В апреле прошлого года Польша заказала за $4,7 млрд 250 «Абрамсов» в новейшей версии M1A21 SEPv3, которые должны быть поставлены в период с 2024 по 2026 г

заключило контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования, включая 12 машин технической защиты M88 Hercules, штурмовые мосты и командные машины. Стоимость контракта составляет около $1,4 млрд нетто

2020 - Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

28 марта 2018 года Польша http://archiwum.thenews.pl/1/9/Artykul/356154 договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд,

Варто зазначити, що Ізраїль отримує F-35I Adir безкоштовно. Нещодавно було підписано контракт вартістю три мільярди доларів на поставку ще 25 літаків.
показать весь комментарий
21.04.2024 01:53 Ответить
А 11 мільярдів собі в кишені,гниди. ***** їх вішати треба
показать весь комментарий
21.04.2024 02:14 Ответить
то только много на бумаге
показать весь комментарий
21.04.2024 07:30 Ответить
Конечно какое то количество баксов украдут,как же без этого.
показать весь комментарий
21.04.2024 07:58 Ответить
Новость долгожданная и обнадеживающая. Вот где б еще найти специалиста, чтобы тварям зеленожопым руки пооткручивал...
показать весь комментарий
21.04.2024 09:00 Ответить
 
 