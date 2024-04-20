Из почти $61 млрд общего объема помощи США $49,9 млрд предусмотрено на оборонные расходы, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Палату представителей Конгресса США за одобрение законопроекта о помощи Украине и отметил, что из почти $61 млрд общего объема помощи США $49,9 млрд пойдет на оборонные расходы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.
"Благодарю представителей обеих партий и американский народ за солидарность", - отметил Шмыгаль.
Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов:
- 49,9 млрд – оборонные расходы;
- 7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка;
- 1,57 млрд – экономическая помощь;
- 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.
"Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности, дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании наиболее приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего, критической инфраструктуры", - отметил он.
Как добавил Шмыгаль, Соединенные Штаты еще раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира.
Напомним, сегодня Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) поддержала законопроект о предоставлении почти $61 млрд помощи Украине. За – 311 голосов.
Далее законопроект будет передан на рассмотрение верхней палаты парламента США – Сената. После чего он будет отправлен на подпись президенту США. После подписи президента он вступит в силу.
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Шмигаль, не відволікайся, виконуй доручення Єрьмака...
Але єдина його позитивна риса , це схожість з високим європейським чиновником і це не смішно.
2022-2023роки - 46млрд на зброю
2024 рік - "49,9 млрд - оборонные расходы"
надано зброї: 31 танк, 1 патріот, 0 літаків, під 300 гармат+рсзо, під 400 бмп (бредлі, і т.п.)
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В апреле прошлого года Польша заказала за $4,7 млрд 250 «Абрамсов» в новейшей версии M1A21 SEPv3, которые должны быть поставлены в период с 2024 по 2026 г
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