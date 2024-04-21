Голосование в Сенате США за пакет помощи Украине состоится во вторник, – лидер большинства Шумер

Лидер большинства в Сенате (верхняя палата Конгресса США) Чак Шумер заявил, что голосование за пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов состоится во вторник, 23 апреля.

Чак Шумер отметил, что сегодня, 20 апреля, приняли процедурные меры для того, чтобы Сенат начал голосовать за принятый Палатой представителей пакет иностранной помощи во вторник днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Отмечается, что на следующей неделе верхняя палата Конгресса не должна была работать, но она соберется, чтобы принять этот закон.

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Процедура предусматривает 2 голосования в Сенате за законопроект. Оба голосования пройдут во вторник.