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Новости Помощь Украине
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Голосование в Сенате США за пакет помощи Украине состоится во вторник, – лидер большинства Шумер

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер

Лидер большинства в Сенате (верхняя палата Конгресса США) Чак Шумер заявил, что голосование за пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов состоится во вторник, 23 апреля.

Чак Шумер отметил, что сегодня, 20 апреля, приняли процедурные меры для того, чтобы Сенат начал голосовать за принятый Палатой представителей пакет иностранной помощи во вторник днем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

Отмечается, что на следующей неделе верхняя палата Конгресса не должна была работать, но она соберется, чтобы принять этот закон.

Также читайте: США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине: Палата представителей Конгресса проголосовала за рассмотрение законопроекта

Процедура предусматривает 2 голосования в Сенате за законопроект. Оба голосования пройдут во вторник.

Автор: 

голосование (1395) помощь (7754) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+7
RESPECT
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21.04.2024 00:10
+5
з Сенатом проблем не буде...
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21.04.2024 07:08
+3
Після голосування, у залі Конгресу притомні конгресмени раділи та махали українськими прапорцями, а американська кінчена Мар'янка (Грін) махала великим пальцем до низу 🤮
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21.04.2024 00:27
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RESPECT
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21.04.2024 00:10 Ответить
Де цензоровські американці? Які прогнози?
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21.04.2024 00:26 Ответить
Сплять
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21.04.2024 00:28 Ответить
не всі
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21.04.2024 00:30 Ответить
прогнози нижчє...
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21.04.2024 00:31 Ответить
Проголосуют во вторник и Байден подпишет в этот же день. Первая поставка придет из Польши в среду
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21.04.2024 15:03 Ответить
Після голосування, у залі Конгресу притомні конгресмени раділи та махали українськими прапорцями, а американська кінчена Мар'янка (Грін) махала великим пальцем до низу 🤮
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21.04.2024 00:27 Ответить
Правильно! Ніяких відпусток і канікул, як Джонсон в Палаті представників півроку практикував. Так і робіть - якомога швидше проголосуйте за Закон. Україні це дуже потрібно!
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21.04.2024 00:27 Ответить
формальність - до того ж Сенат сказав,
що буде працювати на вихидні до почути на як ******* руда палата маленька, малюсенька, але так довго очікувана допомога!
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21.04.2024 00:29 Ответить
Наконец Сенат согласился с нижней палатой, на голосование, отдельно, за Украину, Израиль, Тайвань, границы и проголосует.
Можно надеяться, что президент США не положит в ,,дальний ящик,, этот законопроект, как было с Ленд-лизом в мае 2022.
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21.04.2024 02:38 Ответить
Сенат приняв законопроект сенат приняв ще задовго до цього голосування в конгресі.Між ними є різниця.В сенатськом законі допомога(не зброя,а бютжет для україни) надавався безкоштовно.В цьому кредити,з можливістю списанія 50% презідентом у листопаді цього року,інша половина у 25му.В США в цьому році вибори в листопаді.Хто такий Трамп і більшість респів ви знаєте.Тепер сенат проголосує цей проект(конгресу) проект.І накше нічого не буде.
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21.04.2024 07:19 Ответить
Дякую США за допомогу ♥️♥️♥️
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21.04.2024 05:52 Ответить
Маю надію що сенат не такий трампівський, як конгрес
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21.04.2024 06:56 Ответить
з Сенатом проблем не буде...
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21.04.2024 07:08 Ответить
і діда з пером в руці не спить - чекає...
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21.04.2024 10:52 Ответить
швидше рідні, воно вже завтра повинно стріляти в русню
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21.04.2024 10:49 Ответить
 
 