Столтенберг: Я призываю Сенат США действовать быстро и направить законопроект о помощи Украине Байдену
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует принятие Палатой представителей закона о предоставлении помощи Украине.
Соответствующий комментарий генсека в субботу распространила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я приветствую принятие этого законопроекта в Палате представителей. Это демонстрирует продолжающуюся двухпартийную поддержку Украины. Это значительное увеличение помощи дополнит десятки миллиардов помощи, предоставляемой Украине европейскими союзниками", - заявил он.
Столтенберг напомнил, что в пятницу, 19 апреля, на заседании Совета Украина-НАТО министры обороны стран НАТО договорились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.
"Я призываю Сенат действовать быстро и направить этот законопроект президенту Байдену", - добавил генсек альянса.
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А потім теж, за твердженнями коментаторів "поганий пенсіонер Байден" швидко підпише закон. І поїде зброя в Україну.
А тут купа народу буде і далі цілувати в ж***у Трампа, Спартц та інших шизоїдів, який тепер серед республіканців більшість. Добре що Маккейн не дожив до цього позору Республіканської партії США.
в нас такий самий ідіот є - не вішайте на нас вашоґо...