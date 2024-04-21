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Новости Помощь Украине
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Столтенберг: Я призываю Сенат США действовать быстро и направить законопроект о помощи Украине Байдену

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует принятие Палатой представителей закона о предоставлении помощи Украине.

Соответствующий комментарий генсека в субботу распространила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я приветствую принятие этого законопроекта в Палате представителей. Это демонстрирует продолжающуюся двухпартийную поддержку Украины. Это значительное увеличение помощи дополнит десятки миллиардов помощи, предоставляемой Украине европейскими союзниками", - заявил он.

Читайте: Голосование в Сенате США за пакет помощи Украине состоится во вторник, – лидер большинства Шумер

Столтенберг напомнил, что в пятницу, 19 апреля, на заседании Совета Украина-НАТО министры обороны стран НАТО договорились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

"Я призываю Сенат действовать быстро и направить этот законопроект президенту Байдену", - добавил генсек альянса.

Автор: 

Столтенберг Йенс (1619) Сенат США (501)


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закликуняріїв розвелося - хоч ферму став...
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21.04.2024 00:42 Ответить
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер, що американські сенатори вийдуть із перерви, щоб голосувати за допомогу Україні у вівторок, 23 квітня.
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21.04.2024 02:10 Ответить
Ну так Шумер же демократ, лівак, як ********** тут писати деякі коментатори. Він же не "патріот України республіканець", не буде тягти півроку, відправляти Сенат на канікули. Просто і легко підтримає законопроект.
А потім теж, за твердженнями коментаторів "поганий пенсіонер Байден" швидко підпише закон. І поїде зброя в Україну.
А тут купа народу буде і далі цілувати в ж***у Трампа, Спартц та інших шизоїдів, який тепер серед республіканців більшість. Добре що Маккейн не дожив до цього позору Республіканської партії США.
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21.04.2024 10:02 Ответить
https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/22/election-2024-campaign-updates/ Байден отмечает День Земли мероприятием в Вирджинии; Трампа судят в Нью-Йорке
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23.04.2024 09:00 Ответить
хлопці, іноді в мене таке враження, шо це не ви, а Америка вибрала для вас ідіота....
в нас такий самий ідіот є - не вішайте на нас вашоґо...
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21.04.2024 07:05 Ответить
 
 