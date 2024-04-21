Столтенберг: Я призываю Сенат США действовать быстро и направить законопроект о помощи Украине Байдену

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует принятие Палатой представителей закона о предоставлении помощи Украине.

Соответствующий комментарий генсека в субботу распространила пресс-служба НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я приветствую принятие этого законопроекта в Палате представителей. Это демонстрирует продолжающуюся двухпартийную поддержку Украины. Это значительное увеличение помощи дополнит десятки миллиардов помощи, предоставляемой Украине европейскими союзниками", - заявил он.

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Столтенберг напомнил, что в пятницу, 19 апреля, на заседании Совета Украина-НАТО министры обороны стран НАТО договорились оказать дальнейшую военную поддержку Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

"Я призываю Сенат действовать быстро и направить этот законопроект президенту Байдену", - добавил генсек альянса.