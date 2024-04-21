США могут прислать дополнительных военных советников в Украину, - Пентагон

США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

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"В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", - сказал Райдер в заявлении Politico.

Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.

"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство", - заявил Райдер.

Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.

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Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления – наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украине.

"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", - сообщили источники.

Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.

"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60", - заявили источники Politico.