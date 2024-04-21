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Новости Помощь Украине
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США могут прислать дополнительных военных советников в Украину, - Пентагон

Спікер Пентагону Патрік Райдер

США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

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"В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", - сказал Райдер в заявлении Politico.

Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.

"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство", - заявил Райдер.

Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.

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Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления – наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украине.

"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", - сообщили источники.

Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.

"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60", - заявили источники Politico.

Автор: 

Пентагон (1446) помощь (7754) США (26368)


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Топ комментарии
+9
янелоху будь які іноземці не потрібні в Україні - само все зватерлоовить!
і призи і квіти всі його!
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21.04.2024 01:00
+9
та яка тут перевірка?
5 років бубовні підтвердили,
шо тест на адекватність провалений з тріском і бубою і його виборцями...
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21.04.2024 01:10
+7
Радників? 😊 Скорвше - контролерія і наглчдачів за слизькою зеленою владою. І це правильно.
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21.04.2024 02:19
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янелоху будь які іноземці не потрібні в Україні - само все зватерлоовить!
і призи і квіти всі його!
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21.04.2024 01:00 Ответить
Як писав один з радників менеджерів вови в перші місяці повномасшатбної, коли ЗЕмародери розкривали кишені та свої офшори під допомогу партнерів - УКРАЇНА ДОРОСЛА ВЖЕДІВЧИНКА, НЕ ТРЕБА КОНТРОЛЮ , ВОНА САМА ДОЦІЛЬНО ВИКОРИСТАЄ ДОПОМОГУ
Так-так- це дебіл - самоназванець Мілованов у пресі США, не дослівно але точно по смислу його висеру.
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21.04.2024 04:24 Ответить
Цікаво дивитися як біосміттьєвий троль три п'ятнадцять переписується з собою ж під геймом наталия гончар, пишуть щось про Західних Союзників, прикриваючись їх прапорами, а насправді все це просто один лишньохромосомий троль що пише зі сколково попиваючи зкружки з надписом "за єди(БА)ную раССию" бояру врожаю 23 року
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21.04.2024 07:23 Ответить
на чём основаны твои выводы годовалый...?
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21.04.2024 08:19 Ответить
Як для початку тим що ти опущена під.ароотсосійка потомственно троляка вирощена відбірним біосміттям!
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21.04.2024 21:39 Ответить
годовалая зеалётная тварь будет тут вякать...)
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21.04.2024 22:14 Ответить
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21.04.2024 17:02 Ответить
США можуть надіслати радників до України для перевірки блазня на професійну пригодність?
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21.04.2024 01:02 Ответить
та яка тут перевірка?
5 років бубовні підтвердили,
шо тест на адекватність провалений з тріском і бубою і його виборцями...
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21.04.2024 01:10 Ответить
Нам хоч би 500 000 не більше. А можна ще ФБР для всіх слуг? - можете їх в Гуантанамо
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21.04.2024 01:06 Ответить
запіздалово років на 5..
останні справді демократичні вибори в Україні були в квітні 2019.
дали відкрити рота *********, яким гірше не буде - далі будете плясати під їх закони.
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21.04.2024 01:16 Ответить
не соромно колись космічну державу перетворити на побірушку?
і відбулавити клована?
знаю знаю - це США винуваті...
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21.04.2024 01:58 Ответить
Причому тут зеля до розпаду тюрми народів, та і те, що США не винуваті не правда, Шановний дядяко Рейган до розпаду сирисири та до вивільнення з від ти Незалежних Держав багато зробив!
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21.04.2024 07:27 Ответить
А до чого тут срср? Він про Україну говорить, чи Ви не в курсі, що ми були космічною державою??
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21.04.2024 07:36 Ответить
Пнх тролиха!!!
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21.04.2024 21:53 Ответить
Хворе??)) безугла покусала?)))

1. Троліху у дзеркалі побачиш.
2. Найуха ти мені нижче ще пісюкало?))
3. Закінчуй бухати, завтра до школи.
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21.04.2024 23:26 Ответить
Так сирисири нажаль космічною зробив Українець Корольов, але сисисирина відрізнялася від нинішньої під.арашки тис що в результаті здобуття Незалежності Україної з неї пішли і мізки мускули непохитність відвага та сила!
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21.04.2024 21:56 Ответить
Радників? 😊 Скорвше - контролерія і наглчдачів за слизькою зеленою владою. І це правильно.
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21.04.2024 02:19 Ответить
ПРО ТЕ ЯК ЗЕЛЕНІ П...ДЯТЬ- хоч вона й українська трампістьска **** , але ж говорить про МАРОДЕРІВ правду - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПАЛАТИ СЬОГОДНІ -СПАРТЦ-на 2г34хв

https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
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21.04.2024 04:54 Ответить
Два года тому, уже было принято решение, о направлении группы военных советников в Украину.
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21.04.2024 02:31 Ответить
Нам більше потрібні не військові радники, а інженери та менеджери з організації виробництва зброї в Україні. Пів року американці гризлись за кошти для допомоги. Далі будуть гризтися ще більше, а конфліктів ***** підкине в різних регіонах світу. Пів року гризні в США суттєво і негативно вплинули на настрої в Україні та Європі. Потрібно зменшувати залежність від США.
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21.04.2024 02:43 Ответить
Для этого надо нарастить немного волосиков на яичках, в Европе с этим проблема будет. А оружие само по себе воевать не будет.
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21.04.2024 03:43 Ответить
А якби ще радники прилетіли на Ф35.....
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21.04.2024 05:26 Ответить
І наростити залежність від рашки та китаю???Так вумник клавіатурний.
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21.04.2024 06:04 Ответить
Ні. Не так. Європа має достатній економічний та інтелектуальний потенціал для повноцінного захисту від агресивної азіатчини.
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21.04.2024 06:26 Ответить
Радників і на телемарафоні вистачає.
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21.04.2024 07:18 Ответить
Моего знакомого ( военный юрист-резервист, сейчас подполковник) посылали на год в Украину где то в 2018-19. Не сказал ни слова ни о чем. А до этого на год посылали в Афганистан, все уши прожужжал о своей деятельности там ( решал достаточно ли доказательств что бы грохнуть кого нибудь с дрона)
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21.04.2024 03:38 Ответить
Ваші кацапські радники навряд чи могли бути в Україні у 18, з 2014 усіх підароссійських опущених безчесних недовійськових вигнали з України як дурних півнів, але даремно потрібно було розстріляти!
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21.04.2024 07:30 Ответить
57 радників "найвеличнішого"(і це не Зеленський,по версії журналу "Time") будуть проти додаткових радників,та ще й з Пентагону
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21.04.2024 03:47 Ответить
У Ющенка було аж 74 американських радника. Ну і як це йому та Україні допомогло? ...
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21.04.2024 07:42 Ответить
Ну, если хотя бы человек 50 "советников" прилетят каждый на своём F-16....
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21.04.2024 03:56 Ответить
Так - так я зню хто й що той Невзоров - але!!! ЯКЕ !!!задоволення чути, як саме він БІЧЮЄТ воїх бувших https://www.youtube.com/watch?v=eMI63jvn2aE
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21.04.2024 04:17 Ответить
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАЛИШИВ В СИЛІ ВИРОК ПОЛІТТЕХНОЛОГУ ТРАМПА У СПРАВІ ПРО РОСІЙСЬКІ ГРОШІ У ВИБОРЧОМУ ФОНДІ
https://zn.ua/ukr/usa/apeljatsijnij-sud-zalishiv-v-sili-virok-polittekhnolohu-trampa-u-spravi-pro-rosijski-hroshi-u-viborchomu-fondi.html
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21.04.2024 05:10 Ответить
Нехай пришлють радників на місцк Єрмака і ще декого.
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21.04.2024 05:13 Ответить
Ще б США надіслали б агентів ФБР і АНБ.Бо найвеличнійший перестав справляться вже зі всім.
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21.04.2024 06:01 Ответить
Так він і не починав самостійно!
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21.04.2024 08:07 Ответить
Треба. Бо той Сирок, який барс )), дуже сирий. Ну що він зміг. Покращив для кацапів ситуацію.
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21.04.2024 06:55 Ответить
приберемо слово "радників" і все буде Ok, вже скоро
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21.04.2024 07:11 Ответить
Можна це назвати і наглядом за зброєю... суть , насправді, така і є, сподіваюсь.
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21.04.2024 09:30 Ответить
Америка після тривалої перерви зробила нарешті свій вибір. Між маленьким злом і великим. Маленьке зло вона залишила собі, а українцям дісталось ВЕЛИКЕ. Цинічна заява Джонсона "Краще давати кулі ніж наші хлопці будуть гинути у невідомій країні." звучить так. НЕХАЙ ГИНУТЬ СОТНІ ТИСЯЧ дітей, жінок, стареньких в Україні ! Ф.Рузвельт у свій час швидко зрозумів, що війна може прийти у кожну американську сім'ю, якщо не закінчити її ШВИДКО. Я дуже вдячний американцям, але мій вибір був би посередині. ШВИДКА ВІЙНА ! ШВИДКА операція з деімперілізації московії. Так це жертви, але результат - мінімум 50 років спокійного комфортного життя. Найбільше дякую Байдену, який не здався і довів свою справу "США -це символ Свободи" до кінця. Допомога - це максимум, що він зміг у тих умовах трампщини.
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21.04.2024 10:34 Ответить
Це чудово! Взагалі потрібен глобальний контроль над некомпетентними діями керівництва держави і прийняття рішень має бути санкціонованим військовими фахівцями країн партнерів. Тоді й більше буде необхідної зброї і все надходитиме на передову.
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21.04.2024 12:20 Ответить
ківін у криворогатому - майже Ален Делон!
наступний степ - нагородить самого себе!
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21.04.2024 14:43 Ответить
сирський англійської мови мабуть що не знає
йому ще перекладача наймати
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21.04.2024 14:50 Ответить
 
 