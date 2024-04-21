США могут прислать дополнительных военных советников в Украину, - Пентагон
США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевой роли, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.
"В течение всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", - сказал Райдер в заявлении Politico.
Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, небоевые.
"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальное посольство", - заявил Райдер.
Количество персонала в ODC не раскрывается из соображений безопасности.
Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления – наблюдение за вооружением, которое отправляет США Украине.
"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", - сообщили источники.
Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.
"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих будет в конечном итоге направлено в Украину. Но их количество может возрасти до 60", - заявили источники Politico.
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і призи і квіти всі його!
Так-так- це дебіл - самоназванець Мілованов у пресі США, не дослівно але точно по смислу його висеру.
алё тная тварь будет тут вякать...)
5 років бубовні підтвердили,
шо тест на адекватність провалений з тріском і бубою і його виборцями...
останні справді демократичні вибори в Україні були в квітні 2019.
дали відкрити рота *********, яким гірше не буде - далі будете плясати під їх закони.
і відбулавити клована?
знаю знаю - це США винуваті...
1. Троліху у дзеркалі побачиш.
2. Найуха ти мені нижче ще пісюкало?))
3. Закінчуй бухати, завтра до школи.
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
https://zn.ua/ukr/usa/apeljatsijnij-sud-zalishiv-v-sili-virok-polittekhnolohu-trampa-u-spravi-pro-rosijski-hroshi-u-viborchomu-fondi.html
наступний степ - нагородить самого себе!
йому ще перекладача наймати