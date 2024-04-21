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Новости Помощь Украине
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"Хорошо, что ты вернулась, Америка" и "ЕС тоже должен сделать больше": как европейские лидеры отреагировали на голосование в США за помощь Украине

Україна та ЄС

Европейские лидеры отреагировали на долгожданное голосование в Палате представителей США за оказание помощи Украине на сумму $60,8 млрд. Представители ряда стран высказались за то, чтобы сделать больше для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это "давно назрелый" и важный пакет помощи Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", – написал он.

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя.

"Мы едины. За свободу, против агрессии", – добавила она.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель поприветствовал сегодняшнее голосование Палаты представителей США и отметил, что Украина будет иметь трансатлантическую поддержку, необходимую для противостояния российской агрессии.

Читайте: Плохой день для Путина, - Кулеба приветствовал одобрение в Палате представителей США помощи Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает "всей возможной поддержки" для противостояния России.

"Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно скорее, поскольку на кону жизни. Трансатлантические союзники объединены в поддержке свободы и демократии", – написала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это большой шаг к победе, и все союзники будут продолжать поддерживать Украину, а поддержка и сплоченность Запада сегодня чрезвычайно важны.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине является важным решением, которое поможет остановить российскую агрессию, и это яркое подтверждение лидерства США среди всех стран свободного мира.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена: "Лучший способ обезопасить себя – это убедиться, что мы поможем Украине выиграть борьбу за свободу".

Она выразила надежду, что это голосование побуждает всех союзников пересмотреть свои склады и сделать больше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Конкресс США за принятие помощи Украине: Это сохранит тысячи и тысячи жизней

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем назвал новости "прекрасными", но подчеркнул, что сейчас также пора помнить, что ЕС теперь должен увеличить собственное производство вооружения, боеприпасов и поставок, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе.

Министр иностранных дел Чехии Как Липовский считает, что решение Палаты представителей принято в "наиболее благоприятное время", и только вместе союзники смогут остановить агрессию России против Украины, свободы и демократии. Но Европа также должна сделать больше, убежден он.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал: "Исторические решения меняют историю. Хорошо, что ты вернулась, Америка".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что "Украина борется за всех нас и заслуживает полной поддержки".

Президент Молдовы Мая Санду приветствовала решение Палаты: "Эта важная поддержка укрепит Украину в противостоянии агрессии и укрепит региональную безопасность".

Автор: 

Зурабишвили (99) Конгресс США (1228) Дуда (754) Урсула фон дер Ляйен (509) Науседа Гитанас (262) Мая Санду (210) Боррель (784) Шарль Мишель (246) Каллас Кая (183) Габриэлюс Ландсбергис (157) Липавский Ян (83) Мецола (77)


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Топ комментарии
+13
Мій чоловік німець..Після оголошення цієї допомоги в 60млд. це чудо бігає по хаті і тішиться як дитина..Він настільки задоволений. що навіть з радості напився
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21.04.2024 02:18
+10
Порадовались, а теперь обратно к фронтовым будням. Дроны 81-й бригады SowaFm утилизируют орков на любой вкус с поразительной точностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c8c1fc/ua_81st_airmobile_brigades_sowafm_drone_team/
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21.04.2024 03:13
+9
Отставить панику, капрал. Все будет за@бись, или даже немножечко лучше
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21.04.2024 02:21
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Це добре але це нам не поможе. Там напряму військову допомогу < 20 млрд. РФ виділяє по 100 в рік. + безкінечний ресурс в виді фарша + чітка ідеологія "за русь протів гейропі і тд". Треба більше ракет в 1000 км, більше літаків і стерти їх заводи.
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21.04.2024 01:25 Ответить
Вам це кому клоун зрадо... ський?
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21.04.2024 02:00 Ответить
Отставить панику, капрал. Все будет за@бись, или даже немножечко лучше
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21.04.2024 02:21 Ответить
Усі поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників https://suspilne.media/tag/ssa/ Сполучених Штатів перед остаточним голосуванням.

Про це https://www.holosameryky.com/a/kongres-holosuye-za-dopomohu-********-video-i-tekstova-tranlyatsiya-holosu-ameryky/7577983.html повідомляє "Голос Америки".

Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Відхилили і поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб "кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля" була відхилена також.

Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
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21.04.2024 03:49 Ответить
А вы на какую реакцию амеров надеялись. У нас же зебилошмыгалюють - все по офшорам ховають.
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21.04.2024 06:19 Ответить
менше 10млрд в 2024 по PDA+FMF
поповнення складів, на 13.4млрд може розблокує PDA 4.2 млрд за 2022-2023
USAI 13.8млрд, добре - проте це потроху через декілька років
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21.04.2024 02:24 Ответить
Ну якщо у тебе в гаражі є 1000 ракет Атакамс і по 100 лярдів для ЗСУ на кожен рік то давай донать, а якщо ні то мовчи і дякуй США за допомогу.
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21.04.2024 05:50 Ответить
Вот смотрите, нам подкинут амеры, считай, 60млрд, еще и евросоюз в этом плане не забариться. Но давайте отталкиваться от 60 млрд. Мы - защищающаяся сторона, тем более , шо амеры это прописали (регламентировали около 40 млрд из 60, тока на оборону, бо, как в прошлом году говорили зебилу , чтобы ушел в глубокую оборону, дык дурак истратил всю помощь в безглуздых мясных штурмах). Теперь смотрим на возможности цапорылой немочи, которая пытается атаковать. Атакующая сторона должна иметь минимум в 3 раза больше баблишка на свои расходы: 60млрд х 3 = 180 млрд. И что смогут лаптеунгы поделать в Украине со своими 100 млрд? Правильно - повысить гумус наших черноземов.
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21.04.2024 06:38 Ответить
Зы... я уже не говорю, шо кацапы со воих 100млрд половину разворуют, большой процент уйдет на дупорукость ластоногих а-аленей.
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21.04.2024 06:46 Ответить
Тю, упустил из виду, шо какой-то процент бабла, из 100млрд, кацапы пустят на защиту своих дальних епеней, особенно таукитайских, бо кацапы дураки-дураками, но видят бестии (гипотетически), как нарабсея превращается в Нарабсейскую Советско-Китайскую Республику.
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21.04.2024 06:50 Ответить
А Грузія тут до чого? Вона що, в Європі?
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21.04.2024 01:34 Ответить
Географічно ні, політично так
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21.04.2024 01:39 Ответить
Політично їхній прем'єр лиже сраку кацапам, а парламент приймає закон по іноагентів, щоб "захиститись від українізації" (так їхній прем'єр прямо сказав), ось так вони "політично в Європі"!
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21.04.2024 01:42 Ответить
Географічно Європа закінчується на річці Урал.
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21.04.2024 11:36 Ответить
І по головному Кавказькому хребту. Грузія за хребтом, в Азії
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21.04.2024 21:46 Ответить
з вас 2%....
шановні, на свій самий захист...
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21.04.2024 01:41 Ответить
болівар не винесе двоїх...
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21.04.2024 01:42 Ответить
Не пиши випившим. Дружня порада.
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21.04.2024 02:49 Ответить
Пане, у вас в головi, як та каша , все перемiшалося. Вони, 73% - не забуханi. Вони в нетверезому станi зачатi.
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21.04.2024 06:23 Ответить
Мій чоловік німець..Після оголошення цієї допомоги в 60млд. це чудо бігає по хаті і тішиться як дитина..Він настільки задоволений. що навіть з радості напився
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21.04.2024 02:18 Ответить
Видно хороший у вас чоловік. Я теж вип'ю грамів 100-150. Я віддаю перевагу горілці від Tito's. Відмінний продукт у плані ціна/якість. Хто приєднується?
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21.04.2024 03:41 Ответить
Бг-ггг... ще б написали про вподобання "горiлки" вiд Тiтс... ХЕХ...
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21.04.2024 06:26 Ответить
Так, каждому - своё. Мне от Тито, вам от.. хрен знает, что за брэнд. Надеюсь не боярышник.
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21.04.2024 08:21 Ответить
Да бросьте, поди баловаться виз титс, а потом враки врать , мол, хрен знает, что за брэнд... Вот кацапы таким макаром, всегда, шо уж на сковородке, начинают изворачиваться.
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21.04.2024 08:24 Ответить
Надеюсь не боярышник, типо, надеюсь не кумыс... Ну и телки у вас пошли, sure , кобылы.
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21.04.2024 08:26 Ответить
Что за хрень Titc? Что за брэнд? Причём тут водка и кобылы? Хотя, кому и кобыла невеста (с)
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21.04.2024 08:29 Ответить
А чьо titc, а не tits... Бг-ггг... тумгу-тум - мир не видел...ХЕХ...
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21.04.2024 08:34 Ответить
А-а-а... Понял! Пацаны называют тебя тупым, а девки тупеньким. Я про известную в мире водку Tito's из Техаса, а ты всё про дойки. Ніколи не знав, що цицьки українською це Tiтс. Ну, як я вже сказав, кожному своє.
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21.04.2024 08:56 Ответить
Бг-ггг...Отмазка принята, даже с эпитетами в око личности...ХЕХ...
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21.04.2024 09:52 Ответить
Какой же вы вульгарный со своими цыцькамы... Бульо-бульо, а такого ще не бульо.
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21.04.2024 09:54 Ответить
Не пойму, чел прикидывается или с рождения - тупо тормоз, со своим Я про известную в мире водку Tito's из Техаса, типо не догоняет, шо на его случай тырнето-поисковик працюе... Зы... к слову, лет восем шугаю претендентов, шо улетят через балкон со своим шмурдяком, в том числе и "вашим "ТИТО`Сом", если дерзнут принести в квартиру.
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21.04.2024 10:05 Ответить
Ніколи не знав, що цицьки українською це Tiтс ... Стесняюсь спросить, мол, кацап переводчик заглючил на украинском переводе?
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21.04.2024 13:37 Ответить
Бг-ггг... И как не подметить, шо титс у товарисча, на уровне подсознания, не ассоциируются с его цыцько-"водкою"(кумысо-бояришником), типо тащ с англомовным амер флагом рядом не стоял... ХЕХ...
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21.04.2024 15:18 Ответить
Дякую за підтримку..але ніколи не спілкуйтеся з людьми..які Вас ображають...Просто облиште це...воно вашого часу не варте
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23.04.2024 00:57 Ответить
Згоден
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23.04.2024 01:33 Ответить
Детальная расшифровка помощи Украине, проголосованная палатой представителей Конгресса, дана в видео
https://www.youtube.com/watch?v=OyBh0Wr3oVI&t=24s
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21.04.2024 02:28 Ответить
Порадовались, а теперь обратно к фронтовым будням. Дроны 81-й бригады SowaFm утилизируют орков на любой вкус с поразительной точностью:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c8c1fc/ua_81st_airmobile_brigades_sowafm_drone_team/
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21.04.2024 03:13 Ответить
Хорошее видео, супер! )
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21.04.2024 14:18 Ответить
Какашке больше никаких окорочков в качестве помощи не передавать. Заголодоморить половину населения, может, менее агрессивными станут. Задумаются о своем поведении.
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21.04.2024 05:33 Ответить
Їм би мізків в безтолковки ... гуманітарних.
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21.04.2024 06:06 Ответить
нікуди Америка не зникала, а від того що частина республіканців "***..лась" будуть жорсткі наслідки
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21.04.2024 07:23 Ответить
Народу Америки большая благодарность, но этих денег не хватит что бы выиграть войну. Общая сумма поддержки от США и Европы около 80 миллиардов, и там не все идет на войну, а нужно около 140 миллиардов ТОЛЬКО ВОЕННЫХ ДЕНЕГ. А с такими объемами помощи можно поддерживать военный конфликт ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, и тут рашизм имеет преимущество, ИХ БОЛЬШЕ.
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21.04.2024 10:19 Ответить
.Сказали что этих денег хватит Украине на пару лет и 50 млрд уйдет сразу на военные нужды.
А ещё свыше 300 млрд замороженных расейских активов в Европейских банках ждут "разморозки" и США обещали Европейским банкам активно в этом помочь.
Так как расея не соблюдает никаких законов и соглашений то в отношение её можно также закрыть глаза на некоторые законы при разморозке этих активов..
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21.04.2024 14:31 Ответить
 
 