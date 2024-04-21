"Хорошо, что ты вернулась, Америка" и "ЕС тоже должен сделать больше": как европейские лидеры отреагировали на голосование в США за помощь Украине

Европейские лидеры отреагировали на долгожданное голосование в Палате представителей США за оказание помощи Украине на сумму $60,8 млрд. Представители ряда стран высказались за то, чтобы сделать больше для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это "давно назрелый" и важный пакет помощи Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это посылает четкий сигнал Кремлю: те, кто верят в свободу и устав ООН, будут продолжать поддерживать Украину и ее народ", – написал он.

Глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя.

"Мы едины. За свободу, против агрессии", – добавила она.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель поприветствовал сегодняшнее голосование Палаты представителей США и отметил, что Украина будет иметь трансатлантическую поддержку, необходимую для противостояния российской агрессии.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина заслуживает "всей возможной поддержки" для противостояния России.

"Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно скорее, поскольку на кону жизни. Трансатлантические союзники объединены в поддержке свободы и демократии", – написала она.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что это большой шаг к победе, и все союзники будут продолжать поддерживать Украину, а поддержка и сплоченность Запада сегодня чрезвычайно важны.

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что одобрение Палатой представителей пакета помощи Украине является важным решением, которое поможет остановить российскую агрессию, и это яркое подтверждение лидерства США среди всех стран свободного мира.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена: "Лучший способ обезопасить себя – это убедиться, что мы поможем Украине выиграть борьбу за свободу".

Она выразила надежду, что это голосование побуждает всех союзников пересмотреть свои склады и сделать больше.

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Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем назвал новости "прекрасными", но подчеркнул, что сейчас также пора помнить, что ЕС теперь должен увеличить собственное производство вооружения, боеприпасов и поставок, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе.

Министр иностранных дел Чехии Как Липовский считает, что решение Палаты представителей принято в "наиболее благоприятное время", и только вместе союзники смогут остановить агрессию России против Украины, свободы и демократии. Но Европа также должна сделать больше, убежден он.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис написал: "Исторические решения меняют историю. Хорошо, что ты вернулась, Америка".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что "Украина борется за всех нас и заслуживает полной поддержки".

Президент Молдовы Мая Санду приветствовала решение Палаты: "Эта важная поддержка укрепит Украину в противостоянии агрессии и укрепит региональную безопасность".