Новый пакет помощи спасет жизни украинцев, - глава Пентагона Остин

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал принятие Палатой представителей в субботу пакета законопроектов с иностранной помощью, подчеркнув, что это в конечном итоге будет способствовать безопасности самой Америки и укрепит лидерство США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.

Остин отметил, что законодательная инициатива также является важной инвестицией в будущее Америки, поскольку обеспечивает около $50 млрд для оборонно-промышленной базы США более чем в 30 штатах.

"Этот закон сделает Америку более безопасной и сохранит жизнь. Мы вновь увидели, что проблемы нашего времени лишь обостряются без мощного и устойчивого руководства США", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также подчеркнул, что мир продолжает наблюдать, и на карту поставлены жизни людей, а также национальная безопасность США в долгосрочной перспективе.

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"Мы никогда не должны давать никакой причины нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам сомневаться в решимости Америки", - заявил глава Пентагона.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.