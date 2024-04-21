Новый пакет помощи спасет жизни украинцев, - глава Пентагона Остин
Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал принятие Палатой представителей в субботу пакета законопроектов с иностранной помощью, подчеркнув, что это в конечном итоге будет способствовать безопасности самой Америки и укрепит лидерство США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки.
Остин отметил, что законодательная инициатива также является важной инвестицией в будущее Америки, поскольку обеспечивает около $50 млрд для оборонно-промышленной базы США более чем в 30 штатах.
"Этот закон сделает Америку более безопасной и сохранит жизнь. Мы вновь увидели, что проблемы нашего времени лишь обостряются без мощного и устойчивого руководства США", - подчеркнул Остин.
Глава Пентагона также подчеркнул, что мир продолжает наблюдать, и на карту поставлены жизни людей, а также национальная безопасность США в долгосрочной перспективе.
"Мы никогда не должны давать никакой причины нашим друзьям, нашим соперникам или нашим врагам сомневаться в решимости Америки", - заявил глава Пентагона.
Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".
Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.
В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.
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сер Вінстон Черчилль
на нашого Буншуна Мар'яну Безумну схожа.
Про це https://www.holosameryky.com/a/kongres-holosuye-za-dopomohu-********-video-i-tekstova-tranlyatsiya-holosu-ameryky/7577983.html повідомляє "Голос Америки".
Зокрема відхилили поправку конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту положення, які б дозволили Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.
Відхилили і поправку конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.
Пропозиція конгресвумен Марджорі Тейлор Грін про те, щоб "кожна суму в доларах у цьому законі була зменшена до нуля" була відхилена також.
Водночас конгресмен Кевін Герн, який пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій, відкликав поправку сам.
Що таке ці 60 мільярдів, в порівнянні з тим що ми вже отримали від них, НІЧОГО, я б ще зрозумів таку ейфорію, як би дійсно запрацював Ленд-ліз, а так це дозволить нам хіба що відступати з меншими витратами...
тому сиди тихенько, і смокчи зелену карамельку...
І зміни фамілію, бо від неї ******* гімняшками, як від одного західного журналіста - тредераста, хоча можливо, це і ти...