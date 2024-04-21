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Пентагон может перебросить оружие в Украину в течение нескольких дней после подписания закона

155-міліметрові артснаряди

Минобороны США может отправить оружие и оборудование в Украину уже в течение нескольких дней с момента принятия закона. Это связано с тем, что в Минобороны США есть сеть складов в США и Европе, где уже хранятся боеприпасы и компоненты ПВО, в которых так нуждается Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Мы бы очень хотели, чтобы помощь в области безопасности была предоставлена в тех объемах, которые, по нашему мнению, необходимы для достижения успеха", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Представители США прямо не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, пишет New York Times.

Официальные лица также сообщили, что дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS могут быть предоставлены Украине, как только Precision Strike Missiles (баллистическая ракета малой дальности, разработанная армией Соединенных Штатов для замены MGM-140 ATACMS) начнет поступать на склады Пентагона.

США имеют ограниченное количество этого оружия, заявили официальные лица. Остальные арсеналы ATACMS, по их словам, зарезервированы для планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Соединенные Штаты будут вести войну с Россией, Северной Кореей или Китаем.

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В среду представитель Lockheed Martin, производитель обеих ракет, заявил, что в прошлом году компания поставила армии США первые четыре оперативных ракеты Precision Strike.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.

Автор: 

оружие (10198) Пентагон (1446) США (26368) Украина (44911)


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Топ комментарии
+11
Отлично, значит свинособак ожидает ласковый май.
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21.04.2024 07:53
+6
плавающая теж - Тюменська обл

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21.04.2024 08:11
+6
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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21.04.2024 09:50
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Отлично, значит свинособак ожидает ласковый май.
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21.04.2024 07:53 Ответить
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21.04.2024 09:22 Ответить
це круто
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21.04.2024 07:53 Ответить
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21.04.2024 07:54 Ответить
- Петре Олексійовичу! А чого це у Вас на одному з фото лице зеленим заляпане? Вас «зеленкою» обливали?
- Та ні! То я тренувався Зеленського заживо їсти!
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21.04.2024 09:55 Ответить
Підтягуите! -- закон вже пішов по накатаніи
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21.04.2024 07:55 Ответить
Зверху trump (козир Українською) - знизу ЗЕ(Marjorie Taylor Green) -совпаденія ?

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21.04.2024 08:00 Ответить
Весна. Жареная орчатина)
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21.04.2024 08:00 Ответить
плавающая теж - Тюменська обл

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21.04.2024 08:11 Ответить
Коли в тебе поганий настрій, можна подивитись відосики, стане значно краще)
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21.04.2024 08:25 Ответить
Що ж, подивимося. Дуже хотілося би, але все одно якийсь сумніви є. Півроку тягли кота за яйця, а тут раптом все швиденько порішали
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21.04.2024 08:03 Ответить
Пока ждали помощь на 60 мрд. Потеряли своего на 300 мод...
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21.04.2024 08:10 Ответить
Поки голосували "АбинеПорох"(щоб "паржать") - вибрали "зелене лайно" Тепер плачемо! Кривавими слізьми!
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21.04.2024 09:58 Ответить
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21.04.2024 08:36 Ответить
Нарабсея - наследница СССР. Скрупулезным будет подметить, шо цапорылия - наследница частично, бо разворовала лишь надбання нескольких поколений советских людей(магнитки, шушенские ГЭСы и т.д, и т.п)... Больше ничего лаптеунты не унаследовали... Тю, чуть не забыл, присвоили все сбережения "Сбербанка", даже гробовые.
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21.04.2024 08:51 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зі Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать… Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
показать весь комментарий
21.04.2024 09:50 Ответить
Царев не договаривает, но мысль его мне нравится: "Вот так праздник. Два в одном. И помощь, и день рождения отца-идолога" великодержавных коммуно-фашистов. СЦарев жги истчьо.
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21.04.2024 09:02 Ответить
Подарки надо отдаривать.может, отдадим им Каламойшу?
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21.04.2024 09:05 Ответить
https://youtu.be/tJFODC-KtIw?si=hS-Zxd-w9HLYw96B ...

Как ни старался Голобородько не получить бабло от Байдена, Байден и Конгресс победили Голобородьку🇺🇸🇺🇦💪✊✌️🔱🔱🔱🥇🥇🥇
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21.04.2024 09:21 Ответить
 
 