Пентагон может перебросить оружие в Украину в течение нескольких дней после подписания закона

Минобороны США может отправить оружие и оборудование в Украину уже в течение нескольких дней с момента принятия закона. Это связано с тем, что в Минобороны США есть сеть складов в США и Европе, где уже хранятся боеприпасы и компоненты ПВО, в которых так нуждается Украина.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки.

"Мы бы очень хотели, чтобы помощь в области безопасности была предоставлена в тех объемах, которые, по нашему мнению, необходимы для достижения успеха", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Представители США прямо не сказали, какое оружие Соединенные Штаты пришлют Киеву в рамках пакета, пишет New York Times.

Официальные лица также сообщили, что дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS могут быть предоставлены Украине, как только Precision Strike Missiles (баллистическая ракета малой дальности, разработанная армией Соединенных Штатов для замены MGM-140 ATACMS) начнет поступать на склады Пентагона.

США имеют ограниченное количество этого оружия, заявили официальные лица. Остальные арсеналы ATACMS, по их словам, зарезервированы для планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Соединенные Штаты будут вести войну с Россией, Северной Кореей или Китаем.

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В среду представитель Lockheed Martin, производитель обеих ракет, заявил, что в прошлом году компания поставила армии США первые четыре оперативных ракеты Precision Strike.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.