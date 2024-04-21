Общие боевые потери РФ с начала войны – около 459 530 человек (+950 за сутки), 7229 танков, 11 719 артсистем, 13 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 459 530 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 459530 (+950) человек,
- танков ‒ 7229 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 11719 (+41) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 767 (+4) ед,
- самолетов – 348 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38),
- крылатые ракеты ‒ 2115 (+6),
- корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,
- специальная техника ‒ 1926 (+8)
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З жовня минулого року як взялися посилено Асвабаждать донетчину сцарю до параду то на вчора наосвободилися ювілейні 180 тисяч.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
кацапського заземлили 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Авто взагалі б'ють усі рекорди, так на сьогодні з початку року 4 455 од, тобто потенційно до кінця року десь 18 тисяч і де кацапи скільки візьмуть, а без логістики все інше просто пшик.
Нагадаю що за 22 рік було 4 720, а за 23 - 6 610 одиниць.