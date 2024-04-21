Общие боевые потери РФ с начала войны – около 459 530 человек (+950 за сутки), 7229 танков, 11 719 артсистем, 13 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 459 530 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 459530 (+950) человек,

танков ‒ 7229 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,

артиллерийских систем – 11719 (+41) ед,

РСЗО – 1046 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 767 (+4) ед,

самолетов – 348 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38),

крылатые ракеты ‒ 2115 (+6),

корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,

специальная техника ‒ 1926 (+8)

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