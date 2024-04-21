РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5450 посетителей онлайн
Новости
7 099 14

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 459 530 человек (+950 за сутки), 7229 танков, 11 719 артсистем, 13 896 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 459 530 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 459530 (+950) человек,
  • танков ‒ 7229 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13896 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 11719 (+41) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 767 (+4) ед,
  • самолетов – 348 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9379 (+38),
  • крылатые ракеты ‒ 2115 (+6),
  • корабли /катера ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15785 (+68) ед,
  • специальная техника ‒ 1926 (+8)

Также смотрите: Через два года пребывания на войне оккупант в плену решил раскаяться: "Тут живут люди с большой буквы". ВИДЕО

Втрати ворога за добу

Автор: 

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) ликвидация (3470) уничтожение (6819) ВСУ (6539)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+22
Минув 3710 день москальсько-української війни.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показать весь комментарий
21.04.2024 08:39
+17
Можна дивитися вічно як тече вода, як горить вогонь, і, як здихають орки в Україні. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2024 08:12
+12
Дуже гарний показник по знищенню рашиських вироків . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
показать весь комментарий
21.04.2024 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна дивитися вічно як тече вода, як горить вогонь, і, як здихають орки в Україні. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2024 08:12 Ответить
Дуже гарний показник по знищенню рашиських вироків . Слава ЗСУ Ви Найкращі !
показать весь комментарий
21.04.2024 08:16 Ответить
Темп утилізації кацапів стабільновисокий але не рекордний, до кінця місяця десь на 24-25 тис мають вийти. Четвертий місяць, четвертий результат в цьому році і шостий з початку війни.
З жовня минулого року як взялися посилено Асвабаждать донетчину сцарю до параду то на вчора наосвободилися ювілейні 180 тисяч.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:51 Ответить
Минув 3710 день москальсько-української війни.
160 одиниць техніки та 950 чумардосів.
Арта 41, броня 39, логістика 68!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 459 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
показать весь комментарий
21.04.2024 08:39 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2024 08:42 Ответить
не та картинка - плюсуй ещё две недели...!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 09:38 Ответить
То треба мені хостинг зображень поміняти. Алгоритм напевно не бачить дрібних змін і ідентифікує як однакові зображення, вже декілька раз помічав і тому після залиття перевіряю. Але через деякий час під новим посиланням з'являються старі зображення (
показать весь комментарий
22.04.2024 09:04 Ответить
Снова ППО неплохо. А где и чего вчера стока нащелкали, не писали?
показать весь комментарий
21.04.2024 08:45 Ответить
Можливо це джанкойські вигорілі врахували після супутникового підтвердження?
показать весь комментарий
21.04.2024 09:05 Ответить
Захисники наші молодці і велика подяка за те , що багато хробачья
кацапського заземлили 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
21.04.2024 09:34 Ответить
Горить залізо!!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 09:37 Ответить
розпогодилося? чи знову пішла волна?
показать весь комментарий
21.04.2024 09:39 Ответить
Спецтехніка в цьому місяці закрила сотню, а логістика тисячу.
Авто взагалі б'ють усі рекорди, так на сьогодні з початку року 4 455 од, тобто потенційно до кінця року десь 18 тисяч і де кацапи скільки візьмуть, а без логістики все інше просто пшик.
Нагадаю що за 22 рік було 4 720, а за 23 - 6 610 одиниць.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:10 Ответить
Трохи перебільшив, потенційно 13-14 тисяч.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:14 Ответить
 
 