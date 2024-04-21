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ВСУ потеряли пять танков Abrams за два месяца, - New York Times

Втрати техніки від союзників

Россиянам удалось вывести из строя 5 из 31 американских танка M1 Abrams, которые Пентагон прислал в Украину осенью прошлого года. Это произошло в течение двух последних месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Кроме этого, еще три танка получили серьезные повреждения после отправки в бой в этом году. Также не менее 30 немецких танков Leopard разных модификаций были уничтожены с тех пор, как они начали участвовать в боевых действиях в Украине.

Издание отмечает, что M1 Abrams считается одним из самых мощных танков в мире, но после появления на фронте FPV-дронов он становится все более уязвимым, поскольку беспилотники могут попасть в уязвимые места части боевой машины. Это, в основном, там, где его броня тончайшая: сверху, в заднем блоке двигателя и в пространстве между корпусом и башней.

На протяжении многих лет пехота противодействовала танкам, используя мины, взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты.

Также читайте: Украина наращивает производство оружия, в течение года построили втрое больше бронетехники, чем до полномасштабного вторжения РФ, - NYT

Но беспилотники являются не только безопасным, но и более точным средством уничтожения танков. Оператор может направить БПЛА в наиболее уязвимое место танка точнее, чем любую противотанковую ракету. Кроме того, FPV-дроны могут добить поврежденные и заброшенные танки, чтобы боевые машины было невозможно восстановить, вытащив из поля боя", – говорится в материале.

Военные эксперты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что этот фактор "может изменить саму сущность современной войны".

По информации аналитического сайта оборонной тематики Oryx, публикующего материальные потери на основе визуальных подтверждений и разведданных из открытых источников, за время полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла 796 танков, 140 из которых иностранного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон может перебросить оружие в Украину в течение нескольких дней после подписания закона

Автор: 

США (26368) танк (2246) New York Times (48)


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Топ комментарии
+20
І шо з цього? Так на війні, нехай навіть "Абрамс" - витратний матеріал. Головне шоб екіпажі вціліли.
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21.04.2024 08:41
+20
Ну ти ж віриш, що ті 3 склада снарядів взірвав особисто Порошенко. А сотні взірваних складів за останні 2 роки - це абсолютно не Зеленський, він бубочка і ще й хороші гроші тобі платить за комментарі тут. Ну і хто з нас сектант?
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21.04.2024 08:43
+18
У ******** війні танк - це труна на колесах. Коштує великі гроші, живе у бою 15 хвилин.
Війна майбутнього - це дистанційна війна дронів, ракет, артилерії і авіації. Посилати живих людей на тупі м'ясні штурми - це дикість із середньовіччя.
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21.04.2024 08:50
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Отже....Росіянам вдалося вивести з ладу 5 із 31 американського танка M1 Abrams, які Пентагон надіслав в Україну восени минулого року. Це сталося протягом двох останніх місяців.
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21.04.2024 11:23 Ответить
отже хочаб танками почали піхоту підтримувати
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21.04.2024 14:55 Ответить
і як підтримали ,чи ні??А чи дозволили куйлу знищити п'ять одиниць техніки вартість по 6 млн зелених кожна ???
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21.04.2024 16:45 Ответить
танки треба комплектувати ребами на всі випадки життя. вигадувати засоби які юудуть протидіяти дронам з донаведенням на основі компютерного зору.

московити це вже роблять. поки ідеї обмежились шифером але все так не буде. ДУМАЙТЄ
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21.04.2024 09:38 Ответить
Чого знищіли бо на них ніхто не ставив антидронові решітки і Реб, тупість, лінивість і жадібність призвели до втрат
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21.04.2024 09:41 Ответить
Казали, що на Абрамс неможливо решітку поставити. Тужилися-тужилися, але не виходить
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21.04.2024 11:09 Ответить
Не вірю, а вони хоть на Леопард чі Челенджер поставили? Чі на Бредлі, того шо комбригам пох..юю, їх тасують по бригадам, щоб ні людей ні техніку не жаліли і виконували прикази всі, вірні не вірні нікого не хвилює, а без дозволу ген.штаба ніхто нічого не робе, в ген.штабі похє.у скільки втрачають техніки,
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21.04.2024 12:38 Ответить
бо використовувати їх стали частіше, підвищився ризик знищення
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21.04.2024 14:57 Ответить
Без Реба і решіток, вся техніка приречена
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21.04.2024 09:44 Ответить
Це в першу чергу війна іновацій і перемагати буде той, хто більше і швидше їх використовує. Старі норми відсуваються на другий план. Для танків потрібно найшвидше вирішувати і впроваджувати системи захисту від дронів ворога, тоді зніметься питання втрат.
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21.04.2024 09:59 Ответить
Україна втратила 796 танків, 140 із яких іноземного виробництва

За 2 роки війни. В принципі, терпимо. Кацапських при цьому спалили 7 з гаком тисяч.
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21.04.2024 10:00 Ответить
Мабуть прокацапська помийка NYT вважає що на війні танки мають не втрачатися, а розмножуватися простим діленням!
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21.04.2024 10:04 Ответить
Дали 30 несчасных танков для такой войны, а теперь блеют с намёком что украинцы не правильно воюют. Позорники.
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21.04.2024 10:11 Ответить
без прикриття з воздуху (де Ф-16?) це просто купа заліза і гарна мішень
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21.04.2024 10:12 Ответить
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21.04.2024 10:16 Ответить
Це ті Абрамси які модернізували спеціально для України, модернізували так, що вигребли всю ******* броню та начинку, перетворивши їх на допотопне лайно.
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21.04.2024 10:31 Ответить
Якщо хочемо, щоб зброю активніше давали, треба її втрачати.
Втрати означають активне використання. А щодо правильності використання- рівень дебільності визначає рівень відповідальності.
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21.04.2024 10:43 Ответить
Якщо уже дуже хочемо, то треба свою зброю виробляти і мати. А не вижебрувати на чужих мусорках. Україна виробляла одні з найкращих танків і БМП у світі. Та й наш "Оплот" зараз в першій десятці БМ. Робити треба а не пи.діти і жебрати.
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21.04.2024 13:13 Ответить
Ага, і мотори для БМП вироблялись у Токмаку. Той завод розпиляли на метал ще у 2010-х
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21.04.2024 14:36 Ответить
нада пиндосам сказать - пусть зад укрепляют Амбрамсам
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21.04.2024 10:47 Ответить
кацапня за сутки теряет по 20 танков
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21.04.2024 10:48 Ответить
Концепція бою для яких він вироблявся не передбачає а так з боків і ззаду
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21.04.2024 19:00 Ответить
Млять. А саму статью не хотите прочитать?
Можно нажать кнопочку и включить перевод!
https://www.nytimes.com/2024/04/20/world/europe/tanks-ukraine-drones-abrams.html
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21.04.2024 10:56 Ответить
Пьяный Медведь не читатель , Пьяный Медведь писатель
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21.04.2024 11:18 Ответить
у Меня Гугл транслэйт стоит , выделяешь текст и он переводит с любого языка Ю даже с бурятского
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21.04.2024 11:20 Ответить
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21.04.2024 11:22 Ответить
Додаток TWP - Translate Web Pages набагато функціональніший.
Може автоматично перекладати не лише виділений текст, а й усі сайти з вибраними мовами. Або просто вибрані сайти. Досить натиснути на значок вгорі, і вибрати необхідний варіант.

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21.04.2024 12:05 Ответить
Наче хром так в базовій комплектації може саме тому його і вткистовую, бо в іншому повне г.
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21.04.2024 18:22 Ответить
Дійсно. Майже те саме. Але Хромом рідко користуюся. Сила звички.
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21.04.2024 19:35 Ответить
А если человек не понимает мовы оккупанта?
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21.04.2024 13:21 Ответить
Пенсіонери переможці взагалі не в курсі що там відбувається.
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21.04.2024 11:14 Ответить
Це - мізер. Сміхотворна цифра , як і загальна кількість абрамсів так і їх втрат за 2 місяці, та й ще в такій великій і інтенсивній війні.
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21.04.2024 12:02 Ответить
Ну нормальный результат. Это же не против арабов в шлепанцах и с палками воевать
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21.04.2024 14:40 Ответить
Этот танк плохо подходит для войны в Украине. Для какой войны он хорошо подходит? Сложно сказать. Видимо для какой то такой, где по капитальным дорогам (ну или хотя бы пустыне без грязи) надо гонять обезьян без серьёзного оружия и дронов.

Слишком тяжёлый, большой, капризный. А защита не на много лучше чем у советских.
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21.04.2024 14:49 Ответить
як мінімум, захист екипажу кращє, а це вирішальний фактор
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21.04.2024 15:03 Ответить
Лучше, но на сколько? И в принципе снаряды спрятаны от экипажа в специальный отсек за дверцу. Но эту дверцу постоянно открывают при стрельбе чтоб достать снаряд. Есть немалая вероятность что она будет тупо открыта в момент прилёта. Да если и закрыта, она не защитит от одновременной детонации большого количества фугасных снарядов (а в боекомплекте скорее всего будут они, поскольку дуэли танков на этой войне редки, с чего бы тягать с собою "ломы").

Погибнуть можно и в Абрамсе (хотя и с несколько меньшей вероятностью)
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21.04.2024 15:18 Ответить
Танки це головна ударна сила, використовуються в основному при наступі."Абрамси" слід було зберегти для контрнаступу, а не втрачати в обороні. Втрата 5-ти з 30-ти це вже забагато
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21.04.2024 16:41 Ответить
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