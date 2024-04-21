ВСУ потеряли пять танков Abrams за два месяца, - New York Times
Россиянам удалось вывести из строя 5 из 31 американских танка M1 Abrams, которые Пентагон прислал в Украину осенью прошлого года. Это произошло в течение двух последних месяцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Кроме этого, еще три танка получили серьезные повреждения после отправки в бой в этом году. Также не менее 30 немецких танков Leopard разных модификаций были уничтожены с тех пор, как они начали участвовать в боевых действиях в Украине.
Издание отмечает, что M1 Abrams считается одним из самых мощных танков в мире, но после появления на фронте FPV-дронов он становится все более уязвимым, поскольку беспилотники могут попасть в уязвимые места части боевой машины. Это, в основном, там, где его броня тончайшая: сверху, в заднем блоке двигателя и в пространстве между корпусом и башней.
На протяжении многих лет пехота противодействовала танкам, используя мины, взрывные устройства, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты.
Но беспилотники являются не только безопасным, но и более точным средством уничтожения танков. Оператор может направить БПЛА в наиболее уязвимое место танка точнее, чем любую противотанковую ракету. Кроме того, FPV-дроны могут добить поврежденные и заброшенные танки, чтобы боевые машины было невозможно восстановить, вытащив из поля боя", – говорится в материале.
Военные эксперты, с которыми пообщалось издание, отмечают, что этот фактор "может изменить саму сущность современной войны".
По информации аналитического сайта оборонной тематики Oryx, публикующего материальные потери на основе визуальных подтверждений и разведданных из открытых источников, за время полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла 796 танков, 140 из которых иностранного производства.
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московити це вже роблять. поки ідеї обмежились шифером але все так не буде. ДУМАЙТЄ
За 2 роки війни. В принципі, терпимо. Кацапських при цьому спалили 7 з гаком тисяч.
Втрати означають активне використання. А щодо правильності використання- рівень дебільності визначає рівень відповідальності.
Можно нажать кнопочку и включить перевод!
https://www.nytimes.com/2024/04/20/world/europe/tanks-ukraine-drones-abrams.html
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Слишком тяжёлый, большой, капризный. А защита не на много лучше чем у советских.
Погибнуть можно и в Абрамсе (хотя и с несколько меньшей вероятностью)