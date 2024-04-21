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Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко

енергетика,електропідстанція

Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", - говорится в сообщении.

Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы самые плохие сценарии не реализовались.

"Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово держим", - добавил он.

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Напомним, ранее Галущенко заявил, что в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры энергосистема Украины потеряла значительный объем генерации энергии. Враг бил по объектам тепловой и гидрогенерации, а также объектам передачи электроэнергии. Он спланировал все ушибы, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране.

Автор: 

энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Галущенко (257)


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Топ комментарии
+6
Але бізнес уже попередили.
Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
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21.04.2024 08:30
+4
БУДЕ. Бо при владі брехуни, зрадники і що головне непрофесійні ідіоти
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21.04.2024 08:33
+3
І попередили, що вартість електрики для побутового споживача зросте до 7 грн..для промислового взагалі тоді 10 грн стане..
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21.04.2024 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Що. *****. за слово блекаут
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21.04.2024 08:29 Ответить
Але бізнес уже попередили.
Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
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21.04.2024 08:30 Ответить
І попередили, що вартість електрики для побутового споживача зросте до 7 грн..для промислового взагалі тоді 10 грн стане..
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21.04.2024 08:51 Ответить
За задоволення треба платити.
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21.04.2024 09:10 Ответить
Це ви про цирк під куполом? Так наголосували одні, а платять всі.
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21.04.2024 09:50 Ответить
Тобто ринок ел. енергії та газу для народу вигадали ті хто в цирку під куполом? Погодилися тоді на ринок, не обурювалися, тепер що вже скаржитися, буде ринок. Раніше думатм треба було, коли не думаючи погодились на цей ринок.
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21.04.2024 10:00 Ответить
Не змішуйте все до купи. Й не перекручуйте зміст.
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21.04.2024 11:18 Ответить
БУДЕ. Бо при владі брехуни, зрадники і що головне непрофесійні ідіоти
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21.04.2024 08:33 Ответить
Повнiстю з Вами погоджують, але зеленi -це професійні ідіоти, бо професiя в них така
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21.04.2024 10:03 Ответить
Поки працюють атомні електростанції - мінімальний рівень електропостачання забезпечений.
Але зелені гниди моглив красти гроші, виділені на захист атомних станцій, як вони вкрали міль'ярди на захисті Трипільської ТЕЦ. Сподіваються, що рашисти не відкриють вогонь по атомним станціям? А дарма. Краще захистити атомні станції, ніж дупу Зеленського. Бо тоді доведеться його вдягнути у светра і дубасити ********** паличкою - нехай хоть якусь користь приносить. Та й депутати з міністрами теж могли би електрику виробляти, замість країну розкрадати.
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21.04.2024 08:45 Ответить
Блекаут можна зробити без атак по АЕС. Достатньо знищити вузли розподілення мережі 330кВ, 750кВ. Тоді енергія буде тільки локально біля станцій.
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21.04.2024 08:51 Ответить
Болтун - находка для шпиона.... (це жарт)
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21.04.2024 09:00 Ответить
Галущенко і є цей бовтун (це не жарт)
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21.04.2024 10:24 Ответить
Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні не буде

Попре росія - будуть.
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21.04.2024 08:46 Ответить
Тотального не будет. Т.е в
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21.04.2024 11:12 Ответить
Закарпатье и на Буковине возможно останется
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21.04.2024 11:13 Ответить
Треба ШмигалЮ з Галущенком та іншими Укренерго, виконати було положення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!!
Але ж великі асфальтувальники в ЦОВВ разом зтдержсекретарями, саботували його положення!,
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21.04.2024 08:52 Ответить
ты уйе бан неделю назад орал как недорезанный, что 50% энергетики разрушено, во прогнившая земразота
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21.04.2024 10:12 Ответить
 
 