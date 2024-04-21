Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко
Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.
"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", - говорится в сообщении.
Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы самые плохие сценарии не реализовались.
"Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово держим", - добавил он.
Напомним, ранее Галущенко заявил, что в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры энергосистема Украины потеряла значительный объем генерации энергии. Враг бил по объектам тепловой и гидрогенерации, а также объектам передачи электроэнергии. Он спланировал все ушибы, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране.
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Зебіл ніколи не скаже правди, бо ж рейтинг.
А коли прийдуть холода- побачимо.
Але зелені гниди моглив красти гроші, виділені на захист атомних станцій, як вони вкрали міль'ярди на захисті Трипільської ТЕЦ. Сподіваються, що рашисти не відкриють вогонь по атомним станціям? А дарма. Краще захистити атомні станції, ніж дупу Зеленського. Бо тоді доведеться його вдягнути у светра і дубасити ********** паличкою - нехай хоть якусь користь приносить. Та й депутати з міністрами теж могли би електрику виробляти, замість країну розкрадати.
Попре росія - будуть.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)!!!
Але ж великі асфальтувальники в ЦОВВ разом зтдержсекретарями, саботували його положення!,