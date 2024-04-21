Попри атаки Росії на енергетичні об’єкти, блекауту в Україні не буде, - Галущенко

Росія атакує та продовжить атакувати енергетичні об’єкти України. Проте енергетики запевняють, що блекауту вдасться уникнути.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет", - говорится в сообщении.

Галущенко подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы самые плохие сценарии не реализовались.

"Как уже показывает опыт в прошлом календарном году, мы свое слово держим", - добавил он.

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Напомним, ранее Галущенко заявил, что в результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры энергосистема Украины потеряла значительный объем генерации энергии. Враг бил по объектам тепловой и гидрогенерации, а также объектам передачи электроэнергии. Он спланировал все ушибы, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране.