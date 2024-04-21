Оккупанты за минувшие сутки обстреляли 3 громады Николаевщины. В Херсонской области били по жилым кварталам, учебному заведению, поврежден газопровод

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли удары по Радсадовской, Куцурубской громадам и акватории очаковской громады Николаевщины. Под вражеским огнем оказался 21 населенный пункт Херсонской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Утром 20 апреля враг нанес удар БпЛА типа "Ланцет" по открытой территории Радсадовской громады. Также зафиксированны артиллерийские обстрелы с. Солончаки Куцурубской громады, повреждены жилые дома. После обеда россияне из минометов обстреляли акваторию Очаковской громады. По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, пострадавших нет.

Прошлые сутки противник обстреливал Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львове, Тягинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольговку. Также враг нанес ракетный удар по Чернобыевской громаде.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 частных домов. Были зафиксированы попадания в учебное заведение, общепит, агропромышленное предприятие и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз уже нет", - сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

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