Расстрел патрульных на Виннитчине: на момент нападения в автомобиле полиции сидел гражданский мужчина

В машине полицейских, которые были расстреляны на Виннитчине, сидел также гражданский мужчина. Правоохранители везли его на признание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии "Суспільному".

"Той ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на признание и составить протокол", - сказала Маевская.

Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.

По ее словам, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.

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Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Виннитчине.