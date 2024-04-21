Расстрел патрульных на Виннитчине: на момент нападения в автомобиле полиции сидел гражданский мужчина
В машине полицейских, которые были расстреляны на Виннитчине, сидел также гражданский мужчина. Правоохранители везли его на признание.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии "Суспільному".
"Той ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на признание и составить протокол", - сказала Маевская.
Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.
По ее словам, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.
Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.
Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Виннитчине.
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А звичайні патрульні, на жаль, невчасно проявили ініціативу, будучи при цьому не готовими до наслідків.
Перевдягнені диверсанти від команди зермака відпрацювали завдання
Ви висловили моi думки... Мене також вражае, що
бiльшисть негативних коментов за полiцейских... Молодий хлопець
вiддав свое життя, виконуючи свiй обов"язок i можливо
полiцейськi запобігли смертям мирних людей та наших
вiйскових... Що було в ящиках, кому вони вбивци iх везли?!
Ми не знаемо, але обiср*ти полiцiантiв, то аж бигом...
бути добрiше було б непогано... Нам хочеться бiльше добра, тепла
в життi, але не замислюємося, що потрiбно починати з себе.
Моi батьки i рiдни пройшли 2 Свiтову-мiй батько і всі мої дядьки
фронтовики. Але всi вони не загубили честнiсть, поряднiсть та
доброту. I повоеннi роки були тяжкими...
Як же я за ними всiма сумую...