РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5450 посетителей онлайн
Новости
26 656 123

Расстрел патрульных на Виннитчине: на момент нападения в автомобиле полиции сидел гражданский мужчина

розстріл,вінниччина

В машине полицейских, которые были расстреляны на Виннитчине, сидел также гражданский мужчина. Правоохранители везли его на признание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила представитель Нацполиции Винницкой области Зарина Маевская в комментарии "Суспільному".

"Той ночью полицейские дважды выезжали на сообщения о совершении домашнего насилия. Впервые составили протокол на правонарушителя, но буквально через двадцать минут поступило второе сообщение. Этот мужчина пытался совершить драку с родственниками и оказал неповиновение работникам полиции. Поэтому они забрали его с собой, чтобы повезти на признание и составить протокол", - сказала Маевская.

Она уточнила, что именно по дороге в отделение полицейские заметили и остановили автомобиль с военными, чтобы проверить документы.

По ее словам, на момент нападения мужчина был в автомобиле полиции и не пострадал.

Также читайте: Убийство полицейского на Виннитчине: Найден автомобиль, в котором были нападавшие. Также обнаружены боеприпасы

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Виннитчине.

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) расстрел (498) патрульная полиция (1810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Кожен день у своєму місті бачу бус "на щиті" і всі у країні вже звикли до смертей військових.
А тут вбили одного копа і по 100 новин на добу. Складається таке враження, що поліцейські у цій країні якась особлива і найцінніша каста. На військових які рятують країну - похєр, а копи - то найдорожче.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:16
+36
Немає підстав зупинки "просто перевірити документи", якщо це не комендантська година. Але в комендантську військові зазвичай безперешкодно переміщуються.
Щось інше вони хотіли. Але, як варіант, були не в долі, тому й не попереджені.
Тобтотв них вже була справа, було чим зайнятися, але вони ще вирішили додатково когось зупинити. А ось коли кажеш, дядьку, допоможіть, так якесь чмо тротуар автівкою перекрило, то поліцянти кажуть, що вони вже зайнять, щось оформлюють, або бабусю за перехід у невстановленому місці кошмарять
Зброя в машині - то ж не тільки двоє військових, про яких новина - то про ланцюг, починаючи від керівництва частини і "кришу" ментів по дорозі. І цей перелік не ж вичерпним
показать весь комментарий
21.04.2024 09:08
+33
Що, правда очі ріже? Мобілвзовані- це м'ясо, на смерть яких можна уваги не звертати. А мента вбили- це чп. Хто ж зелених клоунів буде охороняти, якщо ментів вбиватимуть?
Не поділили гроші на торгівлі зброєю, а крайнім виявився простий хлопець
показать весь комментарий
21.04.2024 09:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
звичайний патрульний поліцейський при виконанні, що не засцяв, а робив, те що повенен, не якийсь хапуга, а 20річний, який тільки починає службу і, очевидно, хоче бути справжнім поліцейським, саме він викликає стільки негативу в коментарях, бо він представляє закон і порядок, можна зробити висновок, що більшості не потрібен порядок і закон , а отже не потрібна держава. Держава - це і є порядок і закон, а інакше для чого тоді вона? За що тоді вмирають військові на фронті? Але більш цікаво, що таке могли везти військові-вбивці, що вирішили вбити патрульного. Це якесь бандформування вже склалося в армії? Армія буває різна, крім пристосуванців, певно, там завелись 'гниди' ще й гірші
показать весь комментарий
21.04.2024 10:03 Ответить
Більшість трохи по-іншому розуміє порядок і закон. Більшість вважає, що порядок і закон повинні бути однаковими для всіх. Дійсно, за що тоді вмирають військові на фронті? За корупціонерів та бандитів при владі? Мабуть повинна бути інша мета...
А звичайні патрульні, на жаль, невчасно проявили ініціативу, будучи при цьому не готовими до наслідків.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:20 Ответить
але патрульні виявили бандитів, що служать у війську, чим вони займалися і що вони везли не відомо, можливо, крім ***********, наркоту, труп. Шкода, що такою ціною
показать весь комментарий
21.04.2024 10:54 Ответить
до речі, корупціонери і бандити - це не держава, це ті, хто її руйнує з середини, дуже ефективно руйнує
показать весь комментарий
21.04.2024 10:56 Ответить
корупціонери і бандити (поки що умовно бандити) знаходяться в Офісі Президента України, а це і є держава
показать весь комментарий
21.04.2024 16:22 Ответить
Молодець, zeмародери схвалюють такі коменти, що розпалюють недовіру до ЗСУ!
Перевдягнені диверсанти від команди зермака відпрацювали завдання
показать весь комментарий
21.04.2024 11:01 Ответить
До чого тут недовіра до ЗСУ? Ці 2 вбивці не є уособленням ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2024 13:50 Ответить

Ви висловили моi думки... Мене також вражае, що
бiльшисть негативних коментов за полiцейских... Молодий хлопець
вiддав свое життя, виконуючи свiй обов"язок i можливо
полiцейськi запобігли смертям мирних людей та наших
вiйскових... Що було в ящиках, кому вони вбивци iх везли?!
Ми не знаемо, але обiср*ти полiцiантiв, то аж бигом...
показать весь комментарий
21.04.2024 11:19 Ответить
А чому ж так? Знову якісь неправильні громадяни? Безпідставно накинулись на представників закону?
показать весь комментарий
21.04.2024 11:46 Ответить
Не менi судити-правильнi або нi деякi читачи ЦН, а ось
бути добрiше було б непогано... Нам хочеться бiльше добра, тепла
в життi, але не замислюємося, що потрiбно починати з себе.
Моi батьки i рiдни пройшли 2 Свiтову-мiй батько і всі мої дядьки
фронтовики. Але всi вони не загубили честнiсть, поряднiсть та
доброту. I повоеннi роки були тяжкими...
Як же я за ними всiма сумую...
показать весь комментарий
21.04.2024 16:08 Ответить
я так поняв тому чоловікові 130 оформлювали
показать весь комментарий
21.04.2024 10:20 Ответить
Ни хрена себе,что значит "забрали его с собой",он что *** лопата или фазан.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:51 Ответить
Не має значення в що вдягнені бандити і вбивці,в піксель,в поліцейську форму, або в цивільному.Це є основне.Все інше -деталі.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:10 Ответить
Диявол криється в деталях. Тому не все так просто.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:47 Ответить
Яке освідчування у комендантський час? Скільки можна брехати народу? Поліцай знав куди йде служити та що його може ждати. Якщо поліція не підготовлена, то треба розганяти МВС та всіх поліцаїв, бо вони не можуть захищати народ. На час війни передати поліцаїв під командування до ЗСУ, там хлопці навчать поліцаїв, як треба захищати народ.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:39 Ответить
Тобто?? Патруль 2 рази виїздив на виклик "домашнє насильство". В перший раз попередили, на другий забрали. Чи того невгамовного треба було залишити, щоб він вбив родину? Чи на повторний виклик зовсім не виїжджати? Тоді б Ви інше писала б - що мусора зажерлися, їм ліньки виїхати, що через них люди загинули.
показать весь комментарий
21.04.2024 13:12 Ответить
Жаль хлопця, земля йому пухом, але справа глибше - непрофесіоналізм наших абвгдейок з кожним роком все більше і ні зміни назв та оснащення не допомагають, вони так і залишаються ментами, то може пора повикидати на смітник начальників і педагогів з пивними пузами...
показать весь комментарий
21.04.2024 11:46 Ответить
в будь-якому випадку він не вчився у вузі. бо двадцять років - це дуже мало, щоб набратися життєвого досвіду. при совку в міліцію вже брали після армії чи інституту. Тобто людина приступала до служби вже маючи певний життєвий досвід, а з ним і чуйку - зараз бить будуть. а тут по суті теля молоде, йому ще й горілку пити не можна. Жаль дитину, хоч і вже дорослу.
показать весь комментарий
21.04.2024 14:20 Ответить
Ага і вже півтора року в поліції . Він з випускного туди пішов ?! Тупі і ще тупіші.
показать весь комментарий
21.04.2024 14:42 Ответить
Розглядаючи деталі, все одно вийдеш на вбивць.Однозначно.
показать весь комментарий
21.04.2024 13:14 Ответить
Співчуття родичам загиблого хлопця! Але хочу помітити одну деталь,чому кажуть що військові розстріляли поліціантів???? На бодікамеру видно що почалась бійка і потім постріли! Хто почав стріляти,стріляти з пістолета! Поки іде слідство неможна отак відразу вказати на військових що вони вбивці поліцейських!!!!!! Поліція це гніла структура,вони будуть усіляко перекласти свою вину на когось,бо вони такі! І мабуть ніколи ми не впізнаємо що там трапилось!
показать весь комментарий
22.04.2024 03:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 