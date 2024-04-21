Блокировка КПП на границе с Польшей: на двух пунктах пропуска скопилось более 1700 грузовиков

По состоянию на утро 21 апреля польские митингующие продолжают блокировать КПП на границе с Украиной. Только на двух пунктах в очередях скопилось более 1700 грузовиков.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда разблокировали эти направления ("Шегини" и "Краковец", - Ред.), мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Напомним, что эти направления они ранее разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свою блокировку этих направлений", - сказал спикер.

Он отметил, что в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова" в очередях стоят более 1700 грузовиков.

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"Интенсивность движения здесь на данный момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем", - отметил он Демченко.