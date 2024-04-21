РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5450 посетителей онлайн
Новости
1 388 15

Блокировка КПП на границе с Польшей: на двух пунктах пропуска скопилось более 1700 грузовиков

протест,фермер,польща

По состоянию на утро 21 апреля польские митингующие продолжают блокировать КПП на границе с Украиной. Только на двух пунктах в очередях скопилось более 1700 грузовиков.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Когда разблокировали эти направления ("Шегини" и "Краковец", - Ред.), мы начали снова отмечать интенсивность движения, как на выезд из Польши, так и в сторону Польши. Напомним, что эти направления они ранее разблокированы, но в течение последних двух дней польские фермеры снова возобновили свою блокировку этих направлений", - сказал спикер.

Он отметил, что в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова" в очередях стоят более 1700 грузовиков.

Также читайте: Пограничники спасли уклониста, который, пробираясь в Молдову, сломал ногу

"Интенсивность движения здесь на данный момент отмечается в соответствии с пропускной способностью каждого из этих пунктов пропуска. Надеемся, что так это и будет продолжаться в дальнейшем", - отметил он Демченко.

Автор: 

Госпогранслужба (6369) Польша (8394) блокирование (461) Демченко Андрей (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
цим багатомісячним блокуванням українського кордону, польща довела, що з нею взагалі краще не мати справу - це найогидніший "союзник і партнер". Останні півроку країнській владі треба було 24/7 працювати над тим, щоб переорієнтувати пасажирські і вантажні перевезення через інші країни. Вже давно можна було б за гроші ЄС збудувати вузькоколійку з Ужгорода в Словаччину (Кошице), Угорщину (Захонь), із Чернівців у Румунію (******), збільшити вантажні пункти пропуску, особливо з Румунією і Угорщиною. Тим самим зменшити до 20-25% потік через польщу. Бо схоже, Україну чекають інші виклики від заподляків.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:09
+9
Если бы поляки хотели убрать титушек то достаточно было бы налоговой полиции которая бы прошлась по доходам организаторов блокировки границы.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:49
+4
Тепер вони поліцію будуть запрошувати на збір полуниці.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.04.2024 09:36 Ответить
Если бы поляки хотели убрать титушек то достаточно было бы налоговой полиции которая бы прошлась по доходам организаторов блокировки границы.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:49 Ответить
Тепер вони поліцію будуть запрошувати на збір полуниці.
показать весь комментарий
21.04.2024 09:57 Ответить
Відтиснити будь-яка поліція може від дороги на кілька метрів - протестуйте на здоров'я, але не заважайте роботі міжнародної інфраструктури. Але ж, схоже, польських політиків Zеля покусала - всі стали рейтингозалежними ідіотами. Особливий вид енцефалопатії.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:45 Ответить
рашисти ТЕРМІНОВО підвезли 30-ть срібних польским тітушкам....
показать весь комментарий
21.04.2024 09:59 Ответить
А чого ті польські фермери хочуть добитися?
показать весь комментарий
21.04.2024 10:06 Ответить
отримати дюлєй
показать весь комментарий
21.04.2024 12:07 Ответить
цим багатомісячним блокуванням українського кордону, польща довела, що з нею взагалі краще не мати справу - це найогидніший "союзник і партнер". Останні півроку країнській владі треба було 24/7 працювати над тим, щоб переорієнтувати пасажирські і вантажні перевезення через інші країни. Вже давно можна було б за гроші ЄС збудувати вузькоколійку з Ужгорода в Словаччину (Кошице), Угорщину (Захонь), із Чернівців у Румунію (******), збільшити вантажні пункти пропуску, особливо з Румунією і Угорщиною. Тим самим зменшити до 20-25% потік через польщу. Бо схоже, Україну чекають інші виклики від заподляків.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:09 Ответить
Польський союзник, це більше для анекдотів.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:45 Ответить
Після того як амери ,все-таки,прийняли пакет допомоги собі та Україні,вічно знедолені пшеклянські ролніки ,думаю,активізуються в блокаді кордону щоб якось нейтралізувати збільшення допомоги...
показать весь комментарий
21.04.2024 10:21 Ответить
Проти вуйка Сема ляхівська Дорота і Бздишек можуть тільки мастурбувати тихенько під унійним коцем.
показать весь комментарий
21.04.2024 11:38 Ответить
Это помощь Украине от усратотого польского правительства.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:36 Ответить
Весна, "фермери" не переймаються посівною, всі на кордон!!! Потім заскиглять, ЄС за все заплатить.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:43 Ответить
Просто КАПЄЦЬ. Шмаркаль порєшав, й забув. Блокування закінчиться лише тоді, коли його розблокують. Де чіткі зобов'язання Польщі і дії поліції, влади? Гарантії на рівні загальних слів не працюють ! Саме так будуть працювати Гарантії, з якими зеленсКИЙ на сміх МЗС країн ЄС носиться наче з прапором .... перемоги. Чому знову уряд замовчав, припинив роботу ? Хтось щось пообіцяв ?
показать весь комментарий
21.04.2024 13:36 Ответить
 
 