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Прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО, - Евлаш

Прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО, - Евлаш

Наиболее незащищенными от атак врага являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего, это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что российскому террору можно противостоять. Для этого нужно больше средств ПВО.

"Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров", – добавил Евлаш.

Напомним, на днях спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Украине необходимо создать глубоко эшелонированную систему ПВО, которая будет включать различные комплексы как малого, среднего и большого радиуса действия, которые могли бы прикрывать и себя, и украинские города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Невозможно построить для Украины такую систему ПВО, как в Израиле, - Макрон

Автор: 

ПВО (2704) Воздушные силы (2243) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+6
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21.04.2024 11:41
+4
Щоб отримати теплу воду її треба нагріти, як казав класик нашої **********. Так і з тим ПВО. Для того щоб було ПВО треба щось робити.
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21.04.2024 11:32
+2
Никакого ППО не хватит без разрешения применять западное оружие на территории РФ
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21.04.2024 11:29
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Никакого ППО не хватит без разрешения применять западное оружие на территории РФ
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21.04.2024 11:29 Ответить
Щоб отримати теплу воду її треба нагріти, як казав класик нашої **********. Так і з тим ПВО. Для того щоб було ПВО треба щось робити.
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21.04.2024 11:32 Ответить
Як там можна жити під постійними обстрілами. Мабуть потрібна буферна зона. Чи вона буде на нашій території чи на кацапській.
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21.04.2024 11:40 Ответить
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21.04.2024 11:41 Ответить
Не впевнений. Кацап спокійно залітає на 100км дронами-розвідниками і знищує балістикою. Під Дніпром так знищили С300.
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21.04.2024 12:07 Ответить
Із арсеналів СРСР в Україні накопичилилась найбільша кількість техніки, що виврозилась із Європи. Потім почали " торгувати".!розпродали 90 відсотків С300.
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21.04.2024 12:27 Ответить
Який розумний ! А українці - бовдури ? Кожна дитина знає, більше ППО - менше долітає. Але як кажуть в Ізраїлі, немає 100 % захисту. Три долетіли. Проте у них це виходить. Нехай з допомогою. Нам допомога не світить, якщо від неї ... ВІДМОВЛЯТИСЬ, як це робить "рєшала з сусіднього кварталу 95".
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21.04.2024 13:03 Ответить
Ще один речник-базіка появився А не багато для ЗСУ Просидів чотири роки в штабі і набазікав звання майора від лейтенанта От що значить вміти язиком молоти (лизати дупу) своїм керівникам Потрібно встановити рамки висвітлення бойових дій таким речникам. Гидко читати висвітлення "бойових" дій цього хлопчика.
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21.04.2024 13:16 Ответить
Яка невйопна аналітика, я чомусь раніше думав, що від балістики допоможе бітум, а від КАБів - кулінарні шоу...
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21.04.2024 13:22 Ответить
Евлаш генератор идей,супер, молодец, побольше таких прогрессивных и богатых на креатив решений)
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21.04.2024 13:48 Ответить
 
 