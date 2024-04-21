Прифронтовые регионы, а также области у границы с Россией можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО, - Евлаш

Наиболее незащищенными от атак врага являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего, это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Днепропетровская области", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что российскому террору можно противостоять. Для этого нужно больше средств ПВО.

"Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров", – добавил Евлаш.

Напомним, на днях спикер Воздушных сил Евлаш заявил, что Украине необходимо создать глубоко эшелонированную систему ПВО, которая будет включать различные комплексы как малого, среднего и большого радиуса действия, которые могли бы прикрывать и себя, и украинские города.

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