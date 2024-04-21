Враг утром ударил по Украинску, один человек погиб, еще 4 получили ранения

Утром 21 апреля армия РФ атаковала Украину на Донетчине, один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

"Около 8:30 оккупанты атаковали город Украинск, в результате чего погиб 1 гражданский человек 1942 года рождения, ранены 4 человека. Повреждениям подверглись 6 двухэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.

Также в городской военной администрации рассказали об обстреле пгт Цукурино. Враг ударил по населенному пункту противорадиолокационной ракетой "Х-31П" в 6.40.

В результате обстрела поврежден жилой дом, без пострадавших.

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