Враг утром ударил по Украинску, один человек погиб, еще 4 получили ранения
Утром 21 апреля армия РФ атаковала Украину на Донетчине, один человек погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.
"Около 8:30 оккупанты атаковали город Украинск, в результате чего погиб 1 гражданский человек 1942 года рождения, ранены 4 человека. Повреждениям подверглись 6 двухэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.
Также в городской военной администрации рассказали об обстреле пгт Цукурино. Враг ударил по населенному пункту противорадиолокационной ракетой "Х-31П" в 6.40.
В результате обстрела поврежден жилой дом, без пострадавших.
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