Атаки оккупантов на Часов Яр повторяют их тактику в Авдеевке, - британская разведка

Бомбардировка Часового Яра повторяет тактику россиян во время наступления на Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" 18 апреля отметил, что российские ВВС сбрасывают 20-30 боеприпасов в день. Вероятно, их сбрасывают российские самолеты Су-25, действующие вблизи линии столкновения, и действующие на расстоянии от линии столкновения Су-34, используя крылатые бомбы, отмечает разведка.

"Это согласованная воздушная бомбардировка, повторяющая тактику Авдеевской кампании. Город Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности. Российские сухопутные войска достигли лишь медленного прогресса в этом районе", - говорится в возведении Минобороны Британии.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырський заявил, что российские войска намерены захватить Часов Яр на востоке Украины до 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСУВ "Хортица"