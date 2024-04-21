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Атаки оккупантов на Часов Яр повторяют их тактику в Авдеевке, - британская разведка

Атака на Часів Яр

Бомбардировка Часового Яра повторяет тактику россиян во время наступления на Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" 18 апреля отметил, что российские ВВС сбрасывают 20-30 боеприпасов в день. Вероятно, их сбрасывают российские самолеты Су-25, действующие вблизи линии столкновения, и действующие на расстоянии от линии столкновения Су-34, используя крылатые бомбы, отмечает разведка.

"Это согласованная воздушная бомбардировка, повторяющая тактику Авдеевской кампании. Город Часов Яр хорошо защищен и расположен на возвышенности. Российские сухопутные войска достигли лишь медленного прогресса в этом районе", - говорится в возведении Минобороны Британии.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырський заявил, что российские войска намерены захватить Часов Яр на востоке Украины до 9 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часов Яр держится, противника в городе нет, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Великобритания (4918) внешняя разведка (373) Часов Яр (309)


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Топ комментарии
+6
А чого б їм не повторювати, якщо воно працює?
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21.04.2024 11:57
+2
а потім краматорськ словянськ і на харків.в ГШ ніякої тактики і стратегії - українські люди гинуть,земелька в чужі руки пливе,бидломарафон хрипить відосіками для бидла.все розіграно по нотам.
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21.04.2024 12:22
+2
"російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня." - це узгоджений з "українцями" план??
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21.04.2024 12:42
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Часік... тік-так-

Це пояс-

Це голос...

Ніяк...
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21.04.2024 11:48 Ответить
Побили блукаючии Петріот - немає чим літаки знищувати
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21.04.2024 11:56 Ответить
А чого б їм не повторювати, якщо воно працює?
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21.04.2024 11:57 Ответить
Депутати зеленскої партії ще не виїхали інспектувати оборонні споруди Часового Яру, Слов'янска, Краматорська ? Невже макєдонский-зеленский особистою присутністю відзначить ? Скільки бригад знімуть для забезпечення його від замаху ... поляка ?
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21.04.2024 11:58 Ответить
а потім краматорськ словянськ і на харків.в ГШ ніякої тактики і стратегії - українські люди гинуть,земелька в чужі руки пливе,бидломарафон хрипить відосіками для бидла.все розіграно по нотам.
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21.04.2024 12:22 Ответить
"російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня." - це узгоджений з "українцями" план??
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21.04.2024 12:42 Ответить
Не реально захватить его до 9 мая.
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21.04.2024 13:55 Ответить
Подивимось чи лінія Сирського вибудована ліпше ніж лінія Суровікіна.

Кажу це з превеликою жаллю, бо за цим стоять живі люди, але інакше фани зеленої влади не розуміють.
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21.04.2024 13:11 Ответить
Орки роблять одне і теж по всій лінії питання чого командування допускаємо одні і тіж помилкаи
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21.04.2024 14:01 Ответить
Це не помилки це чітко спланована стратегія
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22.04.2024 13:59 Ответить
 
 