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Тяжелораненый воин Виталий Шумей заговорил: Уже практически неделю осознанно составляет слова. ФОТО

Тяжело раненый на фронте, прикованный к постели из-за ранения головы боец Виталий Шумей заговорил.

Об этом сообщила в фейсбуке подруга семьи и волонтер Ирина Тимофеева, информирует Цензор.НЕТ

"Я в семью Шумей верила! Я не могу объяснить, на чем эта вера была, потому что было все тяжело. Верила в силу духа отца Сергея Федоровича, когда увидела слезы у Виталия на наши обращения к нему – поверила, что он сын своего отца. Он сильный! Теперь я плачу! Среди этого двухсуточного горя нашего я плачу слезами радости! - Виталий Шумей - ЗАГОВОРИЛ!" - написала она.

По ее словам, защитник Украины уже практически неделю говорит.

"Сознательно складывает слова. Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги - Работают! Юххууу, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто семью Шумей поддерживал и верил в них!" - резюмирует Тимофеева.

Віталій Шумей

Также смотрите: Украинцы американского Миннеаполиса встречают приехавших на протезирование ветеранов ВСУ. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ писал, что боец Виталий Шумей, прикованный к постели из-за тяжелого ранения головы, был прооперирован в Испании и сказал отцу первые слова.

Автор: 

ранение (3374) военнослужащие (6096)


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Топ комментарии
+46
Боже допоможи ! Слава герою ! І здоров'я. Міцного.
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21.04.2024 12:26
+44
козак сильний, козак піднімется!
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21.04.2024 12:26
+32
💪💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2024 12:19
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21.04.2024 12:19 Ответить
козак сильний, козак піднімется!
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21.04.2024 12:26 Ответить
дай Бог!!!
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21.04.2024 19:15 Ответить
Боже допоможи ! Слава герою ! І здоров'я. Міцного.
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21.04.2024 12:26 Ответить
Я пам'ятаю мої пости до батька. Нажаль до цієї волонтерки просто написати не можна. Забагато проблем має родина і Забагато шкідливого. Якщо пройти реабілітацію в Німеччині, то у хлопця було б майбутнє, це я рекомендувала, наразі без відповіді. Бачу,що має ТК, а з нею про говорить, можна забути. Для спілкування має бути інша канюля і час спілкування дуже обмежений,бо може визвати запалення. Працювати в такою канюлею має право тільки Логопед, бо наступний етап це деканюлизація і повільне вживання їжі. Жаль,що родина знехтувала моєю допомогою, я навіть писала у відповідні органи влади України для перевезення до нас.Улачі,тобі Воїне
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21.04.2024 12:31 Ответить
доброго дня як вас знайти е ще три таких хлопця в ризних кутках Украины. лежачи прикути до лижка и хвори. може проконсультуете як вас знайти
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21.04.2024 19:11 Ответить
Це круто. Вірю, що все буде нормально.
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21.04.2024 12:48 Ответить
Гарна новина молимося за хлопця і батька
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21.04.2024 12:52 Ответить
Швидкого тобі одужання герою!
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21.04.2024 12:52 Ответить
Вставай! Дорогий
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21.04.2024 13:11 Ответить
КОЖНА ЛЮДИНА ВАЖЛИВА!БОЖЕ ПОМОЖИ!
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21.04.2024 13:21 Ответить
Хороша новина, бажаємо швидкого одужання!
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21.04.2024 13:41 Ответить
Дякуємо Боже, за добру новину!
Слава Захиснику України!
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21.04.2024 15:39 Ответить
Яка чудова новина! Батько вклав стільки сил і віри у свого сина. Слава богу.
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21.04.2024 16:47 Ответить
Повного одуження ❤️🙏Герою 🇺🇦✊‼️
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21.04.2024 19:39 Ответить
Молилась кожин день за Віталія і його батька, коли одного разу побачили світлину, на якої Віталій був тільки після операції. Зараз сльози на очах від такої новини. Слава Богу!
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21.04.2024 22:12 Ответить
Здоровья и Божией помощи воину Виталию.
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22.04.2024 00:00 Ответить
Дуже радісна новина. Слідкувала про інф. Про цього воїна та його батька. Це диво духа, волі та долі. Нехай такі ж дива стануться і с іншими нашими пораненими Героями. Всім їм одужання та повного відновлення. Вклоняюся до землі перед їх подвигом.
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22.04.2024 12:27 Ответить
 
 