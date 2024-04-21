Тяжелораненый воин Виталий Шумей заговорил: Уже практически неделю осознанно составляет слова. ФОТО
Тяжело раненый на фронте, прикованный к постели из-за ранения головы боец Виталий Шумей заговорил.
Об этом сообщила в фейсбуке подруга семьи и волонтер Ирина Тимофеева, информирует Цензор.НЕТ.
"Я в семью Шумей верила! Я не могу объяснить, на чем эта вера была, потому что было все тяжело. Верила в силу духа отца Сергея Федоровича, когда увидела слезы у Виталия на наши обращения к нему – поверила, что он сын своего отца. Он сильный! Теперь я плачу! Среди этого двухсуточного горя нашего я плачу слезами радости! - Виталий Шумей - ЗАГОВОРИЛ!" - написала она.
По ее словам, защитник Украины уже практически неделю говорит.
"Сознательно складывает слова. Не шепчет, а говорит. Утром больше, а вечером пока устает. Его мозги - Работают! Юххууу, плачу! Отец тоже плачет. Просит передать всем поклон, кто семью Шумей поддерживал и верил в них!" - резюмирует Тимофеева.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что боец Виталий Шумей, прикованный к постели из-за тяжелого ранения головы, был прооперирован в Испании и сказал отцу первые слова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Захиснику України!