Взрыв в Севастополе: российские оккупанты стали прикрывать свои военные корабли гражданскими судами, - ВМС
Подобные инциденты, как сегодня в Севастополе, будут повторяться и дальше на объектах военной инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это у них такая тактика почти новая. С позиции ВМС могу отметить, что подобные инциденты и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе. При этом в сети распространили видео, на котором видно, как корабль горит.
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Те ж саме стосується і "суден забезпечення - бо вони приводять у бойову готовність бойові кораблі
Це - раритет 1915 року, але менше з тим знаходиться у ворога на озброєнні та виконує бойові завдання.
Тому подана ЦН інформація про цивільне судно - хибна.
Зокрема саме "Коммуна" виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера "Москва". Можливо - підіймало частину протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан" (які, скоріш за все, були з ядерним зарядом). Також це судно виконувало роботи над місцем знищення ВДК "Цезарь Куников". І без нього подібні операції стануть для рф неможливими."
Отже, ефективним у військовому сенсі, є ураження або знищення довільного елемента системи забезпечення. ВІд сховищ палива до суден допоміжного призначення. Не лише бойових одиниць флоту РФ.