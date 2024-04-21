Взрыв в Севастополе: российские оккупанты стали прикрывать свои военные корабли гражданскими судами, - ВМС

Подобные инциденты, как сегодня в Севастополе, будут повторяться и дальше на объектах военной инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это у них такая тактика почти новая. С позиции ВМС могу отметить, что подобные инциденты и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе. При этом в сети распространили видео, на котором видно, как корабль горит.

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