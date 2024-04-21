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Взрыв в Севастополе: российские оккупанты стали прикрывать свои военные корабли гражданскими судами, - ВМС

Вибух у Севастополі: пожежа на кораблі

Подобные инциденты, как сегодня в Севастополе, будут повторяться и дальше на объектах военной инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Российские оккупанты продолжают прикрывать свои боевые единицы судами обеспечения из состава черноморского флота. Это у них такая тактика почти новая. С позиции ВМС могу отметить, что подобные инциденты и дальше будут случаться на объектах военной инфраструктуры врага в нашем Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 апреля в оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении "атаки" противокорабельной ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе. При этом в сети распространили видео, на котором видно, как корабль горит.

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Автор: 

ВМС (1458) корабль (2037) город Севастополь (1759)


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Топ комментарии
+25
Занафіга щось пояснювати? Тим більш кацапам. Власною зброєю можемо валити без пояснень. Або - це не ми.
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21.04.2024 13:15
+22
"Судно забезпечення" ЧФ - це така сама "законна військова ціль" що і бойовий корабель Паливозаправник з танкового полку безпосередньо у бій не ходить Але він постачає пальне для приведення танків у бойову готовність Один КамАЗ пального згорів - і мінімум танковий взвод "стоїть на приколі"
Те ж саме стосується і "суден забезпечення - бо вони приводять у бойову готовність бойові кораблі
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21.04.2024 13:16
+14
усі цілі у тимчасово-окупованому Криму - законні )) хто бажає залишитись живим - той уйобує за порєбрік ))
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21.04.2024 13:19
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Нужно бить по любым плавсредствам которые есть в бухте севастополя. если попадем в цивильное судно-скажем чтотпромазали. Или что были подозрения что орки используют цивильные судна для перевоза военной техники и солдат-и значит законная военная цель
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21.04.2024 13:12 Ответить
Занафіга щось пояснювати? Тим більш кацапам. Власною зброєю можемо валити без пояснень. Або - це не ми.
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21.04.2024 13:15 Ответить
Брати таджики теж могли бабахнути.
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21.04.2024 13:39 Ответить
то не ми промазали, а їхне ППО )) якби вони не стріляли по наших ракетах - прилетіло би куди потрібно )))
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21.04.2024 13:17 Ответить
Єто бьіл ИГИЛ. Аллах - Акбар! Ахмат - Сало!
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21.04.2024 13:49 Ответить
або Вейшнорія...
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21.04.2024 14:54 Ответить
Виправдовується той, хто в чомусь винуватий🤔🧐😁 В чому винувата Україна... хіба, що в тому, що мало кацапського бидла відправила на корм чорноморським бичкам та вибрала гундоса-х*єграя в президенти😝😜🤪 Тож робимо роботу над помилками,- валимо все і всіх підряд, від чого тхне рюзьгим духом, а до найвеличнішого доберемось також,- поки нехай трішки погундосить, аби тільки допомога від Заходу йшла вчасно, заради цього можемо і потерпіти, навіть кловану новий рояль підігнати, аби тільки мохнорилого п'ятака не пхав до ЗСУ
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21.04.2024 14:09 Ответить
Я так зрозумів, що питання не у поясненнях, а у тому, що кацапи почали закривати з боків дорогі бойові кораблі старим непотрібом, який більший за розмірами. Та ж протикорабельна ракета при цьому скорійше за все вдарить більший корабель.
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21.04.2024 14:32 Ответить
які винахідливі
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21.04.2024 13:14 Ответить
Кожний кацапський об'єкт на території ТОТ законна ціль, кожний інфраструктурний і військовий об'єкт на території рф - законна ціль.
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21.04.2024 13:16 Ответить
"Судно забезпечення" ЧФ - це така сама "законна військова ціль" що і бойовий корабель Паливозаправник з танкового полку безпосередньо у бій не ходить Але він постачає пальне для приведення танків у бойову готовність Один КамАЗ пального згорів - і мінімум танковий взвод "стоїть на приколі"
Те ж саме стосується і "суден забезпечення - бо вони приводять у бойову готовність бойові кораблі
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21.04.2024 13:16 Ответить
Та чи не пох,що там і чим кацапи прикривають. Нехай всі палають.
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21.04.2024 13:19 Ответить
усі цілі у тимчасово-окупованому Криму - законні )) хто бажає залишитись живим - той уйобує за порєбрік ))
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21.04.2024 13:19 Ответить
Приліт був в Сухарній бухті Севастополя, зайнялась пожежа на рятувальному судні рашистів "Комуна".
Це - раритет 1915 року, але менше з тим знаходиться у ворога на озброєнні та виконує бойові завдання.
Тому подана ЦН інформація про цивільне судно - хибна.

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21.04.2024 13:22 Ответить
@ "Коммуна" - це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі. Його призначення - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.
Зокрема саме "Коммуна" виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера "Москва". Можливо - підіймало частину протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан" (які, скоріш за все, були з ядерним зарядом). Також це судно виконувало роботи над місцем знищення ВДК "Цезарь Куников". І без нього подібні операції стануть для рф неможливими."
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21.04.2024 14:33 Ответить
Без суден та інфраструктури системи забезпечення бойові кораблі ворога, вочевидь, воювати не здатні.
Отже, ефективним у військовому сенсі, є ураження або знищення довільного елемента системи забезпечення. ВІд сховищ палива до суден допоміжного призначення. Не лише бойових одиниць флоту РФ.
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21.04.2024 13:31 Ответить
А в чому полягає інцидент? Наносимо удар по ворогові, а куди попаде, туди й попаде - головне, щоб нанесло шкоду ворогові!
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21.04.2024 13:57 Ответить
Та нормально попали. На Комуні є ******** обладнання для підводного пошуку.
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21.04.2024 14:29 Ответить
Ну то й що вдарили куда слід, щоб не було так душевно по домашньому ...
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21.04.2024 15:21 Ответить
Звучить наче виправдання, по-дебільному, ...як для речника, то це непрофесійно, м"яко кажучи.
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21.04.2024 15:30 Ответить
 
 