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За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 5880 российских оккупантов и уничтожили 880 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 14 по 21 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 5880 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

  • 55 танков;
  • 131 боевая бронированная машина;
  • 167 артиллерийских систем;
  • 9 установок ПВО;
  • 326 единиц автотехники;
  • 21 единица спецтехники.

Кроме того, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 26 ракет и 144 БпЛА.

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Знищення окупантів за тиждень

Автор: 

армия РФ (19026) ликвидация (3470) уничтожение (6819) Павлюк Александр (191)


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Героям України слава👍🏼🙏🏼❤️
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21.04.2024 13:46 Ответить
Скільки в них тої зброї. За тиждень спалили цілу армію невеликої країни, якщо рахувати по машинах і зброї.
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21.04.2024 14:04 Ответить
це добре, щира подяка нашим воїнам.
------------------------
а це просто жарт, на тему наший мрiй:
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21.04.2024 14:53 Ответить
 
 