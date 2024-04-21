За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 5880 российских оккупантов и уничтожили 880 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
"За неделю с 14 по 21 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 5880 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.
Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:
- 55 танков;
- 131 боевая бронированная машина;
- 167 артиллерийских систем;
- 9 установок ПВО;
- 326 единиц автотехники;
- 21 единица спецтехники.
Кроме того, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 26 ракет и 144 БпЛА.
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а це просто жарт, на тему наший мрiй: