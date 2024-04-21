За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 5880 российских оккупантов и уничтожили 880 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 14 по 21 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 5880 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение / военная техника российских войск:

55 танков;

131 боевая бронированная машина;

167 артиллерийских систем;

9 установок ПВО;

326 единиц автотехники;

21 единица спецтехники.

Кроме того, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 26 ракет и 144 БпЛА.

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