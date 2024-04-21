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Дополнительные мощные полосы обороны возводятся на границе Черниговщины и Сумщины, - ОК "Північ"

оборона,дніпропетровщина,фортифікації

Сейчас возводятся дополнительные полосы обороны вглубь Черниговской и Сумской областей на северной границе Украины, они очень мощные.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник, отвечая на вопрос, готовы ли фортификации на Черниговщине и Сумщине настолько, чтобы помешать попыткам перейти границу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Линия обороны выстроена, она уже есть, и мы ее усиливаем. Вглубь (этих областей. – Ред.) выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные", – сказал он.

Мысник отметил, что на участке границы с Беларусью на Черниговщине военные пока не наблюдают диверсионные группы со стороны Беларуси.

"Но наша разведка постоянно отслеживает их перемещение и то, что у них происходит. У них в течение месяца были меры проверки боевой готовности, и мы знаем, что там присоединялись по сравнению с прошлым годом гораздо больше военнообязанных в воинские части. Но сейчас уже, с 17 апреля, начался процесс возвращения домой", - заявил спикер.

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Он проинформировал, что, учитывая опыт 24 февраля 2022 года, ВСУ знают, откуда продвигались россияне, знают рельеф и территориальные особенности украинских территорий и какие у РФ есть возможности на этом направлении.

"Так что мы рассматриваем (разные. - Ред.) варианты, чтобы дать отпор в случае необходимости", - сказал Мысник.

Отвечая на вопрос, спикер отметил, что ротация военных РФ на пограничные, по данным разведки, осуществляется постоянно.

Автор: 

оборона (5195) Сумская область (2988) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+8
Якщо їхня стратегія дієва, і не нова, то чому не скопіювати.
Щоби особисто ти обрав- сидіти в чистому полі чи в організованій ешелонованій обороні ?
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21.04.2024 14:41
+7
Мін би ще туди побільше. На третій рік війни це звичайно вчасно.
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21.04.2024 14:06
+7
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21.04.2024 14:16
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Мін би ще туди побільше. На третій рік війни це звичайно вчасно.
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21.04.2024 14:06 Ответить
Головне - потужний..
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21.04.2024 14:27 Ответить
Замінив словом потужний слово мільярд!
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21.04.2024 15:12 Ответить
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21.04.2024 14:16 Ответить
А скільки зайвих хромосом у цього персонажа, схожого на голобородька?
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21.04.2024 14:43 Ответить
Персонаж, схожий на Jid'обородька, по-приколу перебуває на посаді, схожій на Президентську.
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21.04.2024 15:19 Ответить
кoцап - сосі *****...
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21.04.2024 14:33 Ответить
в тебе аквафреш на лобі...
спалений
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21.04.2024 14:39 Ответить
Якщо їхня стратегія дієва, і не нова, то чому не скопіювати.
Щоби особисто ти обрав- сидіти в чистому полі чи в організованій ешелонованій обороні ?
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21.04.2024 14:41 Ответить
Краще копіювати кращі зразки в тих,хто вчився в Тода,ніж виколупувати з носа дебільні фантазіі про "мільярд дерев" з "мільйоном дронів"!
Вже не говорячи про ті макети декорацій що збудували зє на відосик!
" Порошенко будував ракети,Зеленський будує їх макети" нажаль це правда!
Теж саме і з укріпленями!
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21.04.2024 14:46 Ответить
Що було збудовано на Сумщині до 2019 року ?
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21.04.2024 14:52 Ответить
Ти вже на Берлінщині, гівнопатріот?
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21.04.2024 14:59 Ответить
А що було збудовано на Сумщині з 2019 до 2022?
Відповідь :"В рази менше,ніж з 2015 до 2019!".
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21.04.2024 15:29 Ответить
То що конкретно було збудовано з 2014 по 2019 ...?
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21.04.2024 15:47 Ответить
Очевидно багато чого. Те що зебіл і ти не встигли розібрати тепер тримає окупантів від захоплення всього Донбасу.
Хто ж знав що ви збільшите площу бойових дій.
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21.04.2024 19:01 Ответить
Очевидно , що конкретно написати тобі нічого - та це й не дивно ...))
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21.04.2024 20:19 Ответить
Чого втік з Сумщини ?
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21.04.2024 20:30 Ответить
А що конкретно було збудовано на Сумщині з 2019 по 2022 рік?
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21.04.2024 21:07 Ответить
Тобто - відповіді що було збудовано після 2014 - нема ?
Зрозуміло ...
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21.04.2024 21:13 Ответить
Тобто - відповіді що було збудовано з 2019 до 2022 нема,бо нічого не збудовано,а те що було збудованя до 2019 - занехаяне?
Зрозумло!
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21.04.2024 21:18 Ответить
А що ж там було збудовано до 2019 і потім "занехаяне"...?
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21.04.2024 21:24 Ответить
Лінія захисту кордону,як в цивілізованих країнах.
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22.04.2024 03:02 Ответить
і ця свіжовилуплена кацапнячя нявка, шось буде накидувати на Генерала Кривоноса? - палево відразу,,,
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21.04.2024 14:49 Ответить
я б і до лайкачив придивися - rejestrowyj bazil
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21.04.2024 14:52 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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21.04.2024 14:53 Ответить
смуги не смуги, а шоссе прокладаються...
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21.04.2024 14:32 Ответить
Тай щей які траси - он Миколаїв-Одеса, з осени прошлого року стіки вклали бетону, шо можна було десятка три ротних опорних пункта забетонувати - а так хлопці у земляних окопчиках по коліно гинуть - гнида кончена, цей презедент.
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21.04.2024 14:57 Ответить
Біля Славутича ще був міст через Дніпро. Сподіваюсь він уже всьо. Чи Зелені його бережуть щоб після договорняків продовжувати торгівлю з диктатором
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21.04.2024 14:45 Ответить
топі тагіл, сподівайник!
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21.04.2024 14:53 Ответить
кацапняві, вас не впізнати неможливо, та вонь портянок і пряників зі служби?
не відмивається...
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21.04.2024 15:00 Ответить
Потужно - це улюблений термін нашої влади, коли треба вкрасти, щоб не виникло питань, чому так дорого. Потужний асфальт тому приклад.
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21.04.2024 15:23 Ответить
Оо, потужні. Все в стилі гундосого.
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21.04.2024 15:24 Ответить
Те, шо я бачив тиждень тому, потужним не виглядає...
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21.04.2024 15:34 Ответить
У мене є думка. Лінійні фортифікації - це у далекому минулому. Треба робити, мабуть, ВОП та засідки для операторів Стугн та Джавелинів. У найбільш бронеопасному напрямку, враховуючи місцевину та можливість швидкого маскування. Обов'язково робити ходи відступу у яри, ліс. Треба залучати місцевих. Чоловіків за 55 багато ще. Робіть заклики, організовуйте бригади з них. Я готовий підтримати.
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21.04.2024 17:13 Ответить
 
 