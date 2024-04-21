Дополнительные мощные полосы обороны возводятся на границе Черниговщины и Сумщины, - ОК "Північ"

Сейчас возводятся дополнительные полосы обороны вглубь Черниговской и Сумской областей на северной границе Украины, они очень мощные.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер ОК "Північ" Вадим Мысник, отвечая на вопрос, готовы ли фортификации на Черниговщине и Сумщине настолько, чтобы помешать попыткам перейти границу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Линия обороны выстроена, она уже есть, и мы ее усиливаем. Вглубь (этих областей. – Ред.) выстраиваются дополнительные полосы, очень мощные", – сказал он.

Мысник отметил, что на участке границы с Беларусью на Черниговщине военные пока не наблюдают диверсионные группы со стороны Беларуси.

"Но наша разведка постоянно отслеживает их перемещение и то, что у них происходит. У них в течение месяца были меры проверки боевой готовности, и мы знаем, что там присоединялись по сравнению с прошлым годом гораздо больше военнообязанных в воинские части. Но сейчас уже, с 17 апреля, начался процесс возвращения домой", - заявил спикер.

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Он проинформировал, что, учитывая опыт 24 февраля 2022 года, ВСУ знают, откуда продвигались россияне, знают рельеф и территориальные особенности украинских территорий и какие у РФ есть возможности на этом направлении.

"Так что мы рассматриваем (разные. - Ред.) варианты, чтобы дать отпор в случае необходимости", - сказал Мысник.

Отвечая на вопрос, спикер отметил, что ротация военных РФ на пограничные, по данным разведки, осуществляется постоянно.