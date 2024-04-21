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Новости
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Войска РФ ударили баллистикой по Одесщине, целили по транспортно-логистическому объекту. Повреждены дома

ракета

Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда 21 апреля войска РФ ударили баллистикой по Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, рашисты целили снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание сена. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе раздались взрывы.

Автор: 

обстрел (26862) Одесса (7864) Одесская область (3542)


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ОДЕСА МАМА НЕ ЗАБУДЕ...
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21.04.2024 14:19 Ответить
За Одесу-
Я скжу-

Бо більше - нікому-

Кожен!
Льотчк!
І кожен наводчик-

Буде посоромленний...
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21.04.2024 14:28 Ответить
жрут и ждут ?
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21.04.2024 14:34 Ответить
"..РФ вдарили балістикою по Одещині."(с) - а на фото крилата ракета( сruise missile).
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21.04.2024 14:49 Ответить
Та й "балістика" -- це галузь науки/інженерії...
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21.04.2024 16:39 Ответить
 
 