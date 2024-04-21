Войска РФ ударили баллистикой по Одесщине, целили по транспортно-логистическому объекту. Повреждены дома

Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда 21 апреля войска РФ ударили баллистикой по Одесщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

Как отмечается, рашисты целили снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание сена. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Одессе раздались взрывы.