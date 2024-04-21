Сотрудник ДСР Нацполиции Манасян устроил скандал в столичном ресторане: "Вы не представляете, кто мы..." (обновлено). ФОТО

Сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян отметился недостойным поведением в столичном ресторане "Гудвайн". В МВД говорят, что его после скандала уволили.

Об этом пишет в фейсбуке глава Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины Максим Шкиль, информирует Цензор.НЕТ.

Он подробно рассказал об инциденте с Манасяном. Так, предприниматель заранее заказал столик в столичном ресторане "Гудвайн", а когда пришел в заведение, оказалось, что его занял другой посетитель.

"Воскресенье, 9.30 утра, ресторан "Гудвайн". Так, как больше 2 лет живу сам, обычно завтракаю здесь и дальше иду на работу. Хорошо помню март, апрель 2022 года, когда Киев был пуст, в заведении все столы свободны, несмотря на ситуацию весь персонал заведения приветливо работал. Особенно за эти месяцы работники заведения стали как родные. Ситуация сегодня: заранее заказал стол.

По его словам, он подошел к столу и вежливо попытался объяснить, что он забронирован.

"На что матом услышали - вы две дуры (персонал заведения. - Ред.), здесь сидеть буду я. После чего посетитель резерв (табличку "зарезервировано". - Ред.) откинул и сел за стол. После того, как с этим "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет). Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, сидящая с ним девушка говорит - вы даже не представляете, кто мы… Разговор закончился тем, что нам всем было изображено наше будущее и пара с угрозами ушла", - добавляет Школь.

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Далее, по словам Шкиля, выяснилось, что тем гостем оказался работник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины – Манасян Виталий.

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и очерчивает перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с русским диалектом. Могу сказать одно - что это пример позора высокого звания Полицейский и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка. А девушек из "Гудвайна" точно никто в обиду не даст", - резюмирует он.

Впоследствии директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Марьяна Рева сообщила УНИАН, что сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Виталий Манасян уволен сегодня, 21 апреля, по решению Национальной полиции, поскольку этот вопрос входит в компетенцию именно Нацполиции, а не главы МВД.

"Назначение и увольнение сотрудников департамента стратегических расследований - это компетенция Национальной полиции Украины. Конечно, министр видел сообщение, которое распространяется в средствах массовой информации. Утром было проведено служебное расследование и по этой информации данный сотрудник уволен", - сообщила Рева.