Офис генпрокурора о задержании причастных к расстрелу полицейского на Виннитчине: Проводятся следственные действия, готовится подозрение
Причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Задержаны два военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Им готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.
Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Винничине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А-а-а - по телевізору сказали...
Та чогось немає галасу такого.
А тут невідомо що за розборки, шо одні не поділили з іншими, до якого рівня керівництво і тих і інших замішано... Чому не були виконані інструкції? чому?
А стільки галасу...
Достатньо того що ворогам на фото замальовують пики - щоб ніхто не познав. А детальні фото цих викладють регулярно...
та т.і.
вже, мають бути відсторонені, поки не замилили все!!!
Поліцай - під час Другої світової війни - особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих фашистами районів на службу в поліції.
Козир=трамп, ЗЕвова,Татаров, СН+ОП(у)ЗЖ у ВР, У США- Трамп , ЗЕлена Тейлор , 70 конгресменів у Палаті
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
Кстати как там погода в Австрии ?
Как на вкус Венский шницель и Курица по-венски ? журнал Time не писал
Про шо ти? Чи просто пісяєш у труси від Дєрьмака?
Es neizmantoju jūsu vārdu, kundze... un viņi arī saka, ka Latvija ir valsts Ziemeļeiropā...
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
А на сайте Bellingcat нет такой статьи, я искал там эту статью и не нашел..
А туди до Фірташа літає НА ЛІТАКУ ФІРТАША Арахамія- є таке чмо у зе
Як там погода в Америці.
Бабуся Ви напевно живете навпроти аеродрому, якщо все знайте і бачите.
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
І блазень тепер не кукурікае : чому ми не в НАТО?!!
Тепер навідь він розуміе, що з такими злодійськими мордами в калашний ряд не пускають.
Оманщина, заборонила??
Не пошани у нас немає, не поваги.
Порошенко - Зеленский.. продолжение следует?Что было 10 лет назад и что сегодня? Типа..Мы их сделали, эпоха бедности прошла, войны не будет и т.д.