Офис генпрокурора о задержании причастных к расстрелу полицейского на Виннитчине: Проводятся следственные действия, готовится подозрение

Причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Задержаны два военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Им готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - говорится в сообщении.

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Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Винничине.