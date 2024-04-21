РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5555 посетителей онлайн
Новости
9 247 47

Офис генпрокурора о задержании причастных к расстрелу полицейского на Виннитчине: Проводятся следственные действия, готовится подозрение

вбивці

Причастных к расстрелу полицейских в Винницкой области задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Задержаны два военнослужащих, причастных к расстрелу полицейских. В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия. Им готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Подозреваемых в убийстве полицейского задержали на Одесщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Винничине.

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250) Офис Генпрокурора (2454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Важко назвати цих тварюк адекватними. Ну вкрали якусь военну муйню, отримали , я не розбираюсь в юриспруденції, отримали 5-10 років і на свободу. А тепер отримають довічне, за те, що вбили молоденького поліцая.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:56
+10
Мало що москаль вбиває Українців так ще два довбойоби в ковбоїв вирішили погратись. Кінчені виплятки.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:54
+10
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мало що москаль вбиває Українців так ще два довбойоби в ковбоїв вирішили погратись. Кінчені виплятки.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:54 Ответить
Звідки ти знаєш шо там було?
А-а-а - по телевізору сказали...
показать весь комментарий
21.04.2024 15:55 Ответить
За Рифа теж казали...і вована позвали ..
показать весь комментарий
21.04.2024 16:00 Ответить
Вбити поліцейського і втікти по твоєму нічого не було. А може поліцейський серед ночі сам в себе стріляв.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:03 Ответить
Кожен день на фронті гинуть гарні люди, Герої. Сумно...

Та чогось немає галасу такого.

А тут невідомо що за розборки, шо одні не поділили з іншими, до якого рівня керівництво і тих і інших замішано... Чому не були виконані інструкції? чому?
А стільки галасу...

Достатньо того що ворогам на фото замальовують пики - щоб ніхто не познав. А детальні фото цих викладють регулярно...

та т.і.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:23 Ответить
але до підозри, мають бути відсторонені керівники тих та інших,
вже, мають бути відсторонені, поки не замилили все!!!
показать весь комментарий
21.04.2024 16:23 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2024 16:25 Ответить
Важко назвати цих тварюк адекватними. Ну вкрали якусь военну муйню, отримали , я не розбираюсь в юриспруденції, отримали 5-10 років і на свободу. А тепер отримають довічне, за те, що вбили молоденького поліцая.
показать весь комментарий
21.04.2024 15:56 Ответить
Допустим вспышки насилия могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у военных. ? Такое тоже может быть правда
показать весь комментарий
21.04.2024 15:59 Ответить
І що тепер будемо виправдовувати? Це ще не факт що в багажнику в них там було, якщо там зброя, то це що ПТСР?
показать весь комментарий
21.04.2024 16:04 Ответить
Просто Не будемо спішити..подивимся шо буде далі...А люди не дураки ..розберуться ...маємо кучу прикладів коли поліцаї просто обрехали не винуватого
показать весь комментарий
21.04.2024 16:11 Ответить
Якщо подивитись відео, то очевидно, що ніякого конфлікту і ніякого стресу там не було.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:07 Ответить
Ти бачив відео з камери поліцая? Вони розмовляли абсотютно мирно, без всяких погроз, а коли поліцай попросив відкрити багажник, то молодший з них прямо сказився і почав стріляти. Прямо якийсь спалах звірячої люті.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:22 Ответить
Державною мовою - поліціянт.
Поліцай - під час Другої світової війни - особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих фашистами районів на службу в поліції.
показать весь комментарий
21.04.2024 21:57 Ответить
Ща в любой причмыренной деревне стоят видеокамеры. На шо надеяться. А главное , зачем было идти на мокруху. Разве шо врачи определят, шо у них на войне дах з`iхав. А менты в таких случаях(комендантский час, машина едет явно без огней ), какого пошли нарываться на рожон, без подкрепления. Да если бы изначально менты положили бы их на пол(под дулом своих пистолетов), одели наручники, а потом только делали досмотр, тем более, Шо в ментовской машине был понятой... Наверняка бы военные не получили бы довiчне и менты бы были целы.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:00 Ответить
ІЄРАРХІЯ хто вище й нижче?у С ША та Україні
Козир=трамп, ЗЕвова,Татаров, СН+ОП(у)ЗЖ у ВР, У США- Трамп , ЗЕлена Тейлор , 70 конгресменів у Палаті

показать весь комментарий
21.04.2024 16:02 Ответить
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:04 Ответить
Вы лично деньги переводили, или может лично заносили по адрессату в Австрии ?

Кстати как там погода в Австрии ?

Как на вкус Венский шницель и Курица по-венски ? журнал Time не писал
показать весь комментарий
21.04.2024 16:09 Ответить
НАВКОЛО ЄРМАКА збиралися на форуми ФОРУМУЛА ЗЕмиру ПРОПЛАЧЕНІ НИМ ЛОБІСТИ , починаючи з Расмусена- вин в TIME й блювонув про Єрмака текст
показать весь комментарий
21.04.2024 16:12 Ответить
вас підтримав чувак зареєстрований учора- це не Расмуссен українську вивчив?
показать весь комментарий
21.04.2024 16:13 Ответить
Кацапка, ти дурне чи прикидаєшся?
Про шо ти? Чи просто пісяєш у труси від Дєрьмака?
показать весь комментарий
21.04.2024 16:27 Ответить
Atšķirībā no jums es dzīvoju Ukrainā, Kijevā. Katsaps ir etnofolisms, ukraiņu un poļu nievājošs iesaukums "krieviem", ja Latvijā dzīvojošie "indivīdi" sevi sauc par Katsapiem, tad karogs rokās....

Es neizmantoju jūsu vārdu, kundze... un viņi arī saka, ka Latvija ir valsts Ziemeļeiropā...

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
показать весь комментарий
22.04.2024 16:26 Ответить
А тебе лично не доложили? А я-яй, вся Европа знает их расценки и Юрий Швец об этом говорил, а тебя обидели, не шепнул д,Ермак своим ботам. Значит, не ценит. Да вас, д,Ермаковских ботов никто не ценит, а презирают за полный дебилизм.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:36 Ответить
ТАК - Єрмак два роки по освіту збирає відставних РАСМУСЕНІВ за лобістські мільйони, награбовані з допомоги партнерів. Й нічого сидять хвилі ганяють навколо Єрмака - а тепер оцей рейтинг виглядає як ************** разом з впливовою Навальною
показать весь комментарий
21.04.2024 16:09 Ответить
А у этого блогера gorlis_gorsky что, есть копии чеков перевода этих денег или видео передачи денег?
А на сайте Bellingcat нет такой статьи, я искал там эту статью и не нашел..
показать весь комментарий
21.04.2024 17:52 Ответить
Зауважимо у Платі США 70 осібвід Тєйлор ЗЕЛЕНА а у ВР разом з ОПЗЖ та ПРодажними ГОЛОС ПІнчука-Фіали констітуійна більшість -ЧИ ВЖЕ НЕМАЄ?то може коаліцію в ПР пора перезавантажити?
показать весь комментарий
21.04.2024 16:06 Ответить
Яку коаліцію в ПР Ви збераєтесь перезавантажити ? регіонів ??? чи бивших рєгов
показать весь комментарий
21.04.2024 16:18 Ответить
...звичайно ж у ВР , де зараз ПР рулить. Так, обмовочка за самі знаєте ПРо кого ЄРМАК--трампоКозир з ПРиставкоюу вигляді ПР(е)ЗЕ дента
показать весь комментарий
21.04.2024 16:30 Ответить
Доця, палишся на дрібницях, як і всі кацапські боти, які готові і в церкві за копійку перднути. Про ригоаналів скорочено пишуть риги, а не рєги. Не одержиш ти сьогодні преміальний фанфурик бояри за свій висер.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:42 Ответить
доця- -Грозєв повідомив, що виїхав з Австрії через ймовірну загрозу російських спецслужб.
А туди до Фірташа літає НА ЛІТАКУ ФІРТАША Арахамія- є таке чмо у зе
показать весь комментарий
21.04.2024 16:44 Ответить
Бабуся, Я на відміну від Вас українка і живу в Україні, в Києві.

Як там погода в Америці.

Бабуся Ви напевно живете навпроти аеродрому, якщо все знайте і бачите.

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
показать весь комментарий
22.04.2024 16:34 Ответить
блазнева ікона, яка його спасае і охороняе.

І блазень тепер не кукурікае : чому ми не в НАТО?!!
Тепер навідь він розуміе, що з такими злодійськими мордами в калашний ряд не пускають.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:29 Ответить
В офісі Гпу, обличчя заблюрують, як коригувальникам-убивцям, а тут щось не так???
Оманщина, заборонила??
показать весь комментарий
21.04.2024 16:03 Ответить
Ви б краще ловили п'яних прокурорів, суддів, машини з наркотою, замість того, щоб шмонати машину, що приїхала з фронту, або тих, хто туди їде. У військових кантузії, поранення, товариші гинуть на їхніх очах. А вони на дорогах проводять обшуки. Будуть траплятися і такі випадки. Хіба у хорватів , сербів коли йшла війна обшукували військових, що їхали додому.
Не пошани у нас немає, не поваги.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:04 Ответить
все правильно полицейские делают ,ищут ДРГ . у этих барыг обнаружили боеприпасы которые они везли на продажу
показать весь комментарий
21.04.2024 16:11 Ответить
А звідки ти знаєш, що то 'машина з фронту'? Чому серед військових не може бути бандитів, агентів росії і т. д.? Вони, що святі усі? Військових багато і можуть бути різними
показать весь комментарий
21.04.2024 16:11 Ответить
Это бандюганы какие нах военные.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:20 Ответить
А как по мне вражеская бесбашенная вооруженная ДРГ под видом военных куда более опасная вещь. Раз этак в миллион. Так что поддерживаю что словили дебилов и на уши всех подняли.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:24 Ответить
«Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство»
показать весь комментарий
21.04.2024 16:19 Ответить
Я ще вчора писав, що ці нелюди будуть прориватися до ПМР. Думав, що вони вже на території ПМР, але помилився - не встигли.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:30 Ответить
https://youtu.be/HvkQebAcCTk?si=zG5LK55I8yGFjNej ...

Порошенко - Зеленский.. продолжение следует?Что было 10 лет назад и что сегодня? Типа..Мы их сделали, эпоха бедности прошла, войны не будет и т.д.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:51 Ответить
Трясця, а куди дивиться Офіс прокурора, коли йде суд над Червинським ? Це ж ганьба всієї системи правосуддя цього Офісу прокурора. дЄрмак з Татаровим заборонили дивитись у той бік ? НаКуя Україні такі суди ? Краще вироки робити кожному і приводити їх.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:31 Ответить
Под ночной домашний арест или под личное обязательство гадов. Ну или как там наши суды преступников и сепаров судят
показать весь комментарий
21.04.2024 17:50 Ответить
 
 