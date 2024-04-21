Подозреваемые в убийстве полицейского планировали сбежать из Украины. Говорят, что перевозили боевые гранаты, - спикер Нацполиции Бережная

Подозреваемые в убийстве полицейского скрывались в заброшенном здании. Они говорят, что перевозили боевые гранаты.

Об этом рассказала спикер Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", - отметила Бережная.

Как известно, напавшими были двое военнослужащих – отец и сын. Отца, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.

"Ему была оказана медицинская помощь. Он жив", - рассказала представитель Нацполиции.

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В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

"Причины их нападения на полицейских будут установлены следователями впоследствии", - добавила она.

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Виннитчине. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.