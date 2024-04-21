РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5591 посетитель онлайн
Новости
18 104 45

Подозреваемые в убийстве полицейского планировали сбежать из Украины. Говорят, что перевозили боевые гранаты, - спикер Нацполиции Бережная

вбивці

Подозреваемые в убийстве полицейского скрывались в заброшенном здании. Они говорят, что перевозили боевые гранаты.

Об этом рассказала спикер Нацполиции Елена Бережная в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они находились в заброшенном здании, намеревались уехать за границу Украины. В настоящее время следствием установлено, что причиной нападения было то, что, как они говорят, они перевозили боевые гранаты. Но, как это было на самом деле, будет выяснять следствие", - отметила Бережная.

Как известно, напавшими были двое военнослужащих – отец и сын. Отца, по словам Бережной, успел ранить один из правоохранителей, на которых он с сыном напал.

"Ему была оказана медицинская помощь. Он жив", - рассказала представитель Нацполиции.

Читайте также: Офис генпрокурора о задержании причастных к расстрелу полицейского на Винничине: Проводятся следственные действия, готовится подозрение

В настоящее время с подозреваемыми работают следователи, полицейские и прокуратура. Также, по словам Бережной, проверяется причастность задержанных к диверсионно-разведывательным группам.

"Причины их нападения на полицейских будут установлены следователями впоследствии", - добавила она.

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28-я ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Виннитчине. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
кончені мразі, незащо вбити людину(((
показать весь комментарий
21.04.2024 16:38
+20
Щось вони готували, як зʼясувалось поліціянти там опинились випадково, перевозили затриманого, посту ДПС там не було, і ці засранці не чекали на зупинку.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:45
+20
Можливо своїми діями, небайдужістю екіпаж патрульних запобіг скоєнню підозрюваними низки злочинів, повʼязаних із використанням бойових гранат. Адже патруль мав право не зупиняти автомобіль з підозрюваними, бо в цей час вже виконував інше завдання.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як казали у часи моєї молодості, "Не всіх дурних війна убила!"
показать весь комментарий
21.04.2024 16:32 Ответить
кончені мразі, незащо вбити людину(((
показать весь комментарий
21.04.2024 16:38 Ответить
Дивно, чому я тебе жодного разу не бачив у коментарях де була новина про загибель якогось військовослужбовця на війні. Чи для вас тилових щурів - поліцаї - цвіт нації
показать весь комментарий
21.04.2024 22:00 Ответить
Питання не про цвіт нації чи щось таке. Це війна, там ворог від якого очікуєш ворожих дій. А тут в тилу люди, які нібито мали б бути защисниками - по факту також стають ворогами і вбивають.
показать весь комментарий
21.04.2024 23:05 Ответить
Похмелися.
показать весь комментарий
22.04.2024 07:16 Ответить
Двоє віиськових рішили з"ібатись за кордон з ящиком гранат - а прикордонники - може за ними ше якісь діла
показать весь комментарий
21.04.2024 16:41 Ответить
Щось вони готували, як зʼясувалось поліціянти там опинились випадково, перевозили затриманого, посту ДПС там не було, і ці засранці не чекали на зупинку.
показать весь комментарий
21.04.2024 16:45 Ответить
Щось заборонене везли. Можливо вже віддали замовникам
показать весь комментарий
21.04.2024 16:46 Ответить
А можливо ти вже пропила свої мізки
показать весь комментарий
21.04.2024 22:01 Ответить
Вас це непокоїть? Цікаво чому? Хочете про це поговорити?
показать весь комментарий
21.04.2024 22:03 Ответить
Можливо своїми діями, небайдужістю екіпаж патрульних запобіг скоєнню підозрюваними низки злочинів, повʼязаних із використанням бойових гранат. Адже патруль мав право не зупиняти автомобіль з підозрюваними, бо в цей час вже виконував інше завдання.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:06 Ответить
Краще б той екіпаж, як і більшість співробітників поліції були б на фронті. Можливо тоді довіри до поліції було б більше.
показать весь комментарий
21.04.2024 22:03 Ответить
хтось і за порядком в тилу має дивитися, чи зробити тут рай для бандоти
показать весь комментарий
22.04.2024 00:31 Ответить
бойові грати це ж не пиріжки,їх не купиш.де взяли,в кого. для чого.кому взяли...цілком може бути що це завербовані чувачки. про цього батька вже десь писалося,що він симпатик савєтской армії,а може й расєйскай?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:27 Ответить
Жартуєте? І гранати, і автомати і навіть РПГ зараз як пиріжків.
показать весь комментарий
21.04.2024 20:58 Ответить
В тому трикутнику Вінницької та Одеської області, де вони їздили багато влучань ракет русні. Чорноморськ, Ладижин. Може гранати це легенда, а вони диверсанти русні?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:33 Ответить
Можливо, зрадників дуже багато
показать весь комментарий
21.04.2024 17:43 Ответить
І де вони бились, на продскладі?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:42 Ответить
Не знаєш як затримання проводяться то не свисти.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:47 Ответить
Це мають бути останні їхні фотографії, які хтось бачив.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:01 Ответить
Молодці, впіймали мразоту.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:02 Ответить
********....старший боєць сидів за кермом авто - це видно на відео з бодікамер.якого хєра він отримав кулю ? навіть якщо молодий почав стріляти ПЕРШИМ - для чого стріляли в водія ? а молодий навіть не поранений - як так ? даю 100 % що поліціянти почали стріляти першими.відео з бодікамер не показує всю картину подій.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:56 Ответить
Молодий не стріляв - від вдарив поліцейського, схоже що ножем. Стріляли якраз водій і другий поліцейський.
показать весь комментарий
21.04.2024 23:07 Ответить
Далi, чорний ринок зброї буде лише процвітати, влада повинна прийняти чесний закон про зброю, щоб зменшити попит на чорному ринку. Тодi менше буде охочих порушувати закон.
показать весь комментарий
21.04.2024 20:42 Ответить
По ходу, рішуче НІ ти вже давно сказав своїм мізкам
показать весь комментарий
22.04.2024 07:19 Ответить
Лікуйтесь
показать весь комментарий
22.04.2024 07:22 Ответить
за гранати отримали б умовно, а так буде довічно.
показать весь комментарий
21.04.2024 21:02 Ответить
Почекайте. Завтра мєнти подадуть вам повну "картину маслом", вони неперевершені художники в таких справах. Будуть і "признання", і "свідки" (серед ночі і серед лісу) і відбитки пальців, і волосся, і повний багажник зброї і наркоти, і інструкції фсб, і, можливо (але це як єрмак з умеровим і сирським рішать) "сліди" до Залужного і ДУК ПС. І потягнуться тепер уже "обгрунтовані" чистки командного складу ЗСУ...
показать весь комментарий
21.04.2024 21:17 Ответить
Шапито продолжает дискредитацию военных и оТбеливание мусоров ухылянтов с бронью.
показать весь комментарий
21.04.2024 21:49 Ответить
Я цю ситуацію просто не розумію, якщо вони наважилися стріляти у поліцаїв, то чому не зачистили за собою докази? Не вилучили нагрудні камери, не добили свідків? Чи дебіли чи щось інше.
показать весь комментарий
21.04.2024 22:51 Ответить
Бо вони не планували це робити. Теж були у стані шоку.
показать весь комментарий
21.04.2024 23:16 Ответить
 
 