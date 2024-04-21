Силы обороны Юга на протяжении суток ликвидировали 128 оккупантов и уничтожили 44 единицы вооружения и военной техники
Силы обороны Юга продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.
За сутки получено подтверждение, что у врага стало меньше на 128 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 26 единиц автобронетехники;
- 5 пушек;
- 2 миномета;
- 4 БПЛА, из них - 2 "Орлан-10" и 2 - "Mavic";
- 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
- 3 станции радиоэлектронной борьбы;
- 1 аэрофотостанция;
- 1 лодка.
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