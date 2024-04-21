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Новости Агрессия России против Украины
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Силы обороны Юга на протяжении суток ликвидировали 128 оккупантов и уничтожили 44 единицы вооружения и военной техники

рф,техніка,знищення

Силы обороны Юга продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.

За сутки получено подтверждение, что у врага стало меньше на 128 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 26 единиц автобронетехники;
  • 5 пушек;
  • 2 миномета;
  • 4 БПЛА, из них - 2 "Орлан-10" и 2 - "Mavic";
  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
  • 3 станции радиоэлектронной борьбы;
  • 1 аэрофотостанция;
  • 1 лодка.

Также смотрите: За неделю ликвидировано 5880 оккупантов и уничтожено 880 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

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