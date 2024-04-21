Силы обороны Юга на протяжении суток ликвидировали 128 оккупантов и уничтожили 44 единицы вооружения и военной техники

Силы обороны Юга продолжают наносить огненное поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Силы обороны Юга.

За сутки получено подтверждение, что у врага стало меньше на 128 оккупантов и 44 единицы вооружения и военной техники, из них:

26 единиц автобронетехники;

5 пушек;

2 миномета;

4 БПЛА, из них - 2 "Орлан-10" и 2 - "Mavic";

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

3 станции радиоэлектронной борьбы;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

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