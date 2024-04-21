"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют, а не стоят на базах хранения, - Зеленский

"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизни, а не стоят без движения где-то на базах хранения.

Это подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание, и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности. У демократического мира есть все силы, чтобы побороть российский террор. Нужно не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни", - отмечает Зеленский.

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"Эффективно противостоять террору можно только вместе, общими шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые это уже понимают. Благодарю всех, кто проявляет лидерство в помощи Украине!" – добавил глава государства.