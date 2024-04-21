"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют, а не стоят на базах хранения, - Зеленский
"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизни, а не стоят без движения где-то на базах хранения.
Это подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание, и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности. У демократического мира есть все силы, чтобы побороть российский террор. Нужно не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни", - отмечает Зеленский.
"Эффективно противостоять террору можно только вместе, общими шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые это уже понимают. Благодарю всех, кто проявляет лидерство в помощи Украине!" – добавил глава государства.
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ВОВА ЗЛИВАЙ СВОГО ТРАМПА ! ПЕРЕЗАВАНТАЖУЙ РАЗОМ З УСІМА ДЕПУТАТАМИ КОАЛІЦІЮ НОВИЙ КАБМІН НОВОЇ КОАЛІІЇ
Й МОЖЕ ТОБІ, вова, щось вибачеться! Як доведеш Україну до перемоги , читаючи тексти не ПОДОЛОЛЯКА а наприклад ПОРТНІКОВА
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
Моя надія, коли остаточно приймуть у СЕНАТІ допомогу - ПАРТНЕРИ ПОЧНУТЬ ТИСНУТИ НА МАРОДЕРНЮ
Шукають як сфальсифікувати ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ , а штаб Єрмак лишився - найвпливовіший ПРи найвеличнішому
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
По друге-
Це застосування...
Аєродром - прильот...
Хто дасть літаки?
На їх скоре зіпсуванння...
Є аєродроми?
З капонірами?
З безпекою?
Гадати не ма...
Два роки...
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДО СРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ ! РОБІТЬ ЩОСЬ ОКРІМ ВІДОСИКІВ З ВР!
І це каже істота, яка руками єрмако-татаровського ДБР у 2020 познімала клістрони в трьох бригадах ППО - на Хмельниччині, на Одещині та на Київщині, таким чином перетворивши пускові установки на металобрухт та оголивши небо над цими областями. А повернули ці клістрони частинам ППО УВАГА!!! ЧЕРЕЗ 100 ДНІВ після початку широкомасштабної агресії - у червні 2022. ЗЕлідор зі своєю єрмачньой планував здати Україну в турборежимі "за трі дня" і все б у них із ****** вийшло, якби не ЗСУ, добровольці та волонтери ...
"Мудрость, ****..." (с)
Вова, може вже харе пі-ть, а викупиш коштами своєї ОПи Патріоти, які, як ти кажеш, стоять десь на складах без діла?
Хорошо излагает, собака! (С)
Він лише озвучує текст,як це робить диктор тб.
https://www.youtube.com/watch?v=HvkQebAcCTk
Болото ботів і їх болотні бої поховали здоровий глузд остаточно!
Заспокоюю себе тим, що (можливо) тут суцільне болото ботів «zбратів».
ПОРА ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП ВИНОСИТИ З ОП, БО ВЖЕ СМЕРДІТИ ПОЧИНАЄ...
А про себе сказав "я никому ничего не должен".
Дипломатичного хисту-ноль.