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Новости Война
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"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют, а не стоят на базах хранения, - Зеленский

петріот

"Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют – защищают жизни, а не стоят без движения где-то на базах хранения.

Это подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Современные истребители нужны именно там, где современность проходит испытание, и где решается, будут ли дети и внуки нынешних поколений жить в мире и безопасности. У демократического мира есть все силы, чтобы побороть российский террор. Нужно не бояться собственной силы и действительно помогать защищать жизнь. "Петриоты" нужны сейчас в руках украинцев. Современные истребители нужны в украинском небе. Российские ракеты и иранские "шахеды" должны проиграть, чтобы никогда и нигде руины не выиграли у жизни", - отмечает Зеленский.

Также читайте: Боррель о предоставлении Украине средств ПВО, в частности, Patriot: Надеюсь, уже в понедельник будут конкретные решения

"Эффективно противостоять террору можно только вместе, общими шагами. И я благодарю каждую страну, каждого лидера, которые это уже понимают. Благодарю всех, кто проявляет лидерство в помощи Украине!" – добавил глава государства.

Автор: 

Зеленский (20202) Patriot (263) F-16 (547)


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Топ комментарии
+16
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21.04.2024 17:11
+12
Петріоти" є системами ППО тільки, коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Джерело:
І це каже істота, яка руками єрмако-татаровського ДБР у 2020 познімала клістрони в трьох бригадах ППО - на Хмельниччині, на Одещині та на Київщині, таким чином перетворивши пускові установки на металобрухт та оголивши небо над цими областями. А повернули ці клістрони частинам ППО УВАГА!!! ЧЕРЕЗ 100 ДНІВ після початку широкомасштабної агресії - у червні 2022. ЗЕлідор зі своєю єрмачньой планував здати Україну в турборежимі "за трі дня" і все б у них із ****** вийшло, якби не ЗСУ, добровольці та волонтери ...
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21.04.2024 17:16
+7
та нехай серуля розповість що там з супутником?
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21.04.2024 17:09
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Ну, то їжджай у Румунію. Там на складах є, що нам потрібно !
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21.04.2024 17:03 Ответить
Вова учора не чув з ПАЛАТИ? до нього пришлють ще військових еукспертів , а Залужний вже отримав агреман від Британії , збирає свою команду ( впевнена що туди увійдуть як військові консули його генерали, викинуті вовкю) - й будуть з Лондону спипрацювати з військовими експертами у посольстві США .

ВОВА ЗЛИВАЙ СВОГО ТРАМПА ! ПЕРЕЗАВАНТАЖУЙ РАЗОМ З УСІМА ДЕПУТАТАМИ КОАЛІЦІЮ НОВИЙ КАБМІН НОВОЇ КОАЛІІЇ
Й МОЖЕ ТОБІ, вова, щось вибачеться! Як доведеш Україну до перемоги , читаючи тексти не ПОДОЛОЛЯКА а наприклад ПОРТНІКОВА
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21.04.2024 17:10 Ответить
" "Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не..." ...коли їх так бездарно і злочинно пройо...ують на рівному місці...
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21.04.2024 20:14 Ответить
ПРО ТЕ ЯК ЗЕЛЕНІ П...ДЯТЬ- хоч вона й українська трампістьска **** , але ж говорить про МАРОДЕРІВ правду - ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПАЛАТИ учора-СПАРТЦ-на 2г34хв

https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
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21.04.2024 17:05 Ответить
одна з вимог Спартс була проведення виборів президента України.
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21.04.2024 17:24 Ответить
А не пішла би на ***,твоя їбуча криса Спартс?
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21.04.2024 17:30 Ответить
вона така ж моя як і твоя.
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21.04.2024 17:33 Ответить
Н у це й смисл провокації від Спартц, пане Олександре! я ПРо вибори ...
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21.04.2024 17:36 Ответить
вм ж знаєте чудово,що їй єрмак стоїть разом з зеленою владою поперек горла.
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21.04.2024 17:40 Ответить
Але ж вона голосує зі своїми КОЗИРІВСЬКИМИ у Палаті , а перевибори точно не можливі . Є шанс просто залишити вову очищенного від КОЗИРМАРОДЕРНІ й з оновленим кабміном від оновленої коаліції у ВР .
Моя надія, коли остаточно приймуть у СЕНАТІ допомогу - ПАРТНЕРИ ПОЧНУТЬ ТИСНУТИ НА МАРОДЕРНЮ
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21.04.2024 17:47 Ответить
а у сірьоні пердули траур.....

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21.04.2024 17:07 Ответить
та нехай серуля розповість що там з супутником?
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21.04.2024 17:09 Ответить
Мосейчук провела велике інтерв"ю "ЛІДЕРА ОПОЗИЦІЇ"- піарить ОПУшного з ГОЛОСУ Фіали та Пінчука...

Шукають як сфальсифікувати ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ , а штаб Єрмак лишився - найвпливовіший ПРи найвеличнішому
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21.04.2024 17:14 Ответить
А шо такое? Любой желающий может к нему слетать и посмотреть,никто не запрещает.
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21.04.2024 17:16 Ответить
не кожен наразі може у Відень поїхати на каву, а ти за супутник....
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21.04.2024 17:19 Ответить
Отож.
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21.04.2024 17:21 Ответить
Не любий, тільки коксонюхи на зразок зебіла і придулі можуть "злітати і подивитись на супутник".
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21.04.2024 17:23 Ответить
збілі нєгодяї з альфа центаври.
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21.04.2024 17:20 Ответить
оце так мозг! головастий ( чи голохвастий)
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21.04.2024 17:08 Ответить
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21.04.2024 17:17 Ответить
Герой-розвідник Роман Червінський вже не в'язень, а полонений.

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html

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21.04.2024 17:30 Ответить
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21.04.2024 18:40 Ответить
Или когда они произведены, а не остались в пилотном экземпляре для испытаний. Наэкономил уже, теперь трындит.
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21.04.2024 17:08 Ответить
По-перше - патріот-
По друге-

Це застосування...

Аєродром - прильот...

Хто дасть літаки?
На їх скоре зіпсуванння...

Є аєродроми?
З капонірами?

З безпекою?

Гадати не ма...

Два роки...
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21.04.2024 17:09 Ответить
І є резерви снарядів як верховного, міністра, командуючого напрямком, командира бригади і в результаті немає чим воювати
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21.04.2024 17:10 Ответить
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21.04.2024 17:11 Ответить
А хто вони, може ждуни?
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21.04.2024 17:12 Ответить
а держава є державою коли керманичі не ******* гроші
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21.04.2024 17:16 Ответить
ТРЕБА РЯТУВАТИ ЖИТТЯ ЧЕРВІНСЬКОГО- ВІН ЗНАЄ ПРО ЦЮ ГИДОТУ ВСЕ!
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДО СРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ ! РОБІТЬ ЩОСЬ ОКРІМ ВІДОСИКІВ З ВР!
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21.04.2024 17:17 Ответить
Петріоти" є системами ППО тільки, коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Джерело:
І це каже істота, яка руками єрмако-татаровського ДБР у 2020 познімала клістрони в трьох бригадах ППО - на Хмельниччині, на Одещині та на Київщині, таким чином перетворивши пускові установки на металобрухт та оголивши небо над цими областями. А повернули ці клістрони частинам ППО УВАГА!!! ЧЕРЕЗ 100 ДНІВ після початку широкомасштабної агресії - у червні 2022. ЗЕлідор зі своєю єрмачньой планував здати Україну в турборежимі "за трі дня" і все б у них із ****** вийшло, якби не ЗСУ, добровольці та волонтери ...
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21.04.2024 17:16 Ответить
💯%!
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21.04.2024 17:17 Ответить
На 1991 год мы имели самую высокую плотность ПВО в мире а за все эти годы зенитно-ракетные дивизионы наши политики превратили в особняки,яхты и заграничные счета.
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21.04.2024 17:18 Ответить
Закон физики. Круговорот веществ в природе.
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21.04.2024 17:21 Ответить
помню под одессой, еще малым, купался в море и бегал смотреть на ракетные комплексы на побережье за ограждением. огромная территория, локаторыне станции, куча пусковых установок. там полигон свой был, с корпусами от танков и бтр. стрельбища... а теперь там элитный поселок Савиньон, где сотка земли 10-15 штук долларов стоит
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21.04.2024 18:02 Ответить
Обороноздатність країни це її реальна спроможність протистояти збройній агресії, а не здатність одного недомірка брехати цілими днями на камеру, розповідаючи про «колосальні досягнення».
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21.04.2024 17:20 Ответить
Та да, аналогічно громадянин є президентом, коли о обисто виконує його обов'язки, а не делегує їх неуповноваженим і не обраним на виборах особам.
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21.04.2024 17:22 Ответить
"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський

"Мудрость, ****..." (с)
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21.04.2024 17:22 Ответить
ласти є системами допомоги плавцю лише коли вони на плавці а плавець у воді, а не жере шашлик та чекає на сонце та день перемоги
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21.04.2024 17:24 Ответить
Вау. А він не чув вчора виступ В Спартц. Я в шоці. Вона на 100%, на 200% права. Ось її слова, які шокують. "Ви не знаєте того президента і що він зробить з грошима ?" Тобто, республіканці в курсі куди йдуть величезні кошти ! А з наших телеканалів несеться "Це - аморально!" Чесні люди думають інакше. Аморально красти в ЗСУ ! Аморально красти у народу ! І давати кошти для росту корупції. Народ безсилий зупинити злочинні дії влади ! Влада перетворює Україну в Афганістан. Чим закінчилось там в Афганістані ми бачили. Чи забули ? Крадії втечуть швидше ніж ви рот розкриєте.
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21.04.2024 17:27 Ответить
наволоч невдячна.Тупе хамло
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21.04.2024 17:27 Ответить
Раднику, який це написав, вподобайка. Дятлу, що це прочитав з папірця, жирний дізлайк.
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21.04.2024 17:27 Ответить
Помело.
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21.04.2024 17:42 Ответить
За даними Змі 650 тисяч військовозабов'язаних чоловіків виїхали з України підчас повномасштабного вторгнення.Мінімальна ціна квітка від зеленої влади починається від 5 тисяч доларів з носа.Щонайменш 3 мільярди 250 мільйонів доларів зелені поклали до кишені. Цих грошей вистачить мінімум на три системи Патріот і 60 додаткових ракет до них !
Вова, може вже харе пі-ть, а викупиш коштами своєї ОПи Патріоти, які, як ти кажеш, стоять десь на складах без діла?
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21.04.2024 17:49 Ответить
"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський
Хорошо излагает, собака! (С)
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21.04.2024 17:53 Ответить
Це не його текст,а Д.Літвінова з оп.
Він лише озвучує текст,як це робить диктор тб.
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21.04.2024 20:08 Ответить
Я щось не зрозумів криворізьку,чи квартальну мову."Петріоти" не сістема ППО,як що стоять і не стріляють.То тоді в мене і смартфон теж не смартфон,якщо він вимкнутий,чи заблокован.Мабуть горіхокол.
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21.04.2024 18:00 Ответить
Саме тому ти два ''Патріоти'' поставив під удар кацапам!
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21.04.2024 18:21 Ответить
🔥Які можливості втратила ЗЕЛЕНА влада? Залишені в спадщину Петром Порошенком
https://www.youtube.com/watch?v=HvkQebAcCTk
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21.04.2024 18:54 Ответить
Завжди мене дивую, що і правильні і неправильні дії влади викликають однаковий срач. Як таке може бути в спільноті розумних людей в країні якій страшна біда, мені ніколи не зрозуміти(

Болото ботів і їх болотні бої поховали здоровий глузд остаточно!

Заспокоюю себе тим, що (можливо) тут суцільне болото ботів «zбратів».
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21.04.2024 18:55 Ответить

ПОРА ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП ВИНОСИТИ З ОП, БО ВЖЕ СМЕРДІТИ ПОЧИНАЄ...
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21.04.2024 19:14 Ответить
..из 500 штук,что в резерве,следует дать 250 шт...
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21.04.2024 19:31 Ответить
Скільки систем ППО зробили або закупили в Україні за 5 років ЗЄ-царювання?
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21.04.2024 19:41 Ответить
Так висловлюється,ніби про власні маєтки в Лондоні,чи Італії.
А про себе сказав "я никому ничего не должен".
Дипломатичного хисту-ноль.
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21.04.2024 20:04 Ответить
 
 