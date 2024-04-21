Украинские военные поразили корабль ЧФ РФ "Коммуна", - спикер ВМС Плетенчук

Украинские ВМС нанесли удар по очередному кораблю из состава Черноморского флота РФ - "Коммуне".

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Крыму украинские ВМС достали очередной корабль из состава ЧФ РФ - "Коммуну".

Характер повреждений верифицирован. Но, однозначно, корабль выполнять задачи теперь не способен.

Это будет повторяться, пока у россиян не кончатся корабли, или они не уберутся из Крыма", - написал Плетенчук.

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Справка

"Коммуна" (до 1922 года – "Волхов") – морское вспомогательное судно ВМФ России, спасатель подводных лодок, по конструкции – катамаран. Самое старое судно ВМФ России и старейшее в мире судно, но, фактически, находящееся на вооружении и выполняющее боевые задания. Состоит в составе Черноморского флота. Прошло модернизацию, оборудовано подводным роботом Seaeye Panther Plus.