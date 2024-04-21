Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита наших городов и сел, - Зеленский
Фронтовая противовоздушная оборона нужна так же, как защита - украинским городам и селам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
"Продолжаем сейчас наши контакты с американской стороной. На всех нужных уровнях. Для нас очень важно сейчас оперативное решение Сената в поддержку украинского пакета. Поэтому и на уровне Офиса, и на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также позитив в самом пакете – его правильном наполнении, наполнении именно тем, чего так ждут наши воины на фронте", - говорится в обращении.
Зеленский отметил, что время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой украинских воинов – это время должно быть максимально коротким. И сила - именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой.
"Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита - нашим городам и селам. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля. Сейчас каждый день важен – важен в коммуникации, в политике, в логистике. И я благодарю всех наших друзей в Соединенных Штатах, каждого нашего партнера в мире, кто так же, как и мы, в Украине, понимает общие возможности, общие задачи. Все методы вместе должны останавливать российский террор, ограничивать российский потенциал войны и заставлять Путина признать очевидное – признать, что эта война ничего ему не даст", - подытожил президент.
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Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
як що не так, то арештуйте Мосійчука за наклеп.
якщо так то покажіть хто давав команду, і для чого....
і вже досить стукати нам по вухах тим що стукав по роялю.
Особливо йому вдалася сцена гвалтування піаніно!
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