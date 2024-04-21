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Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита наших городов и сел, - Зеленский

володимир,зеленський

Фронтовая противовоздушная оборона нужна так же, как защита - украинским городам и селам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем сейчас наши контакты с американской стороной. На всех нужных уровнях. Для нас очень важно сейчас оперативное решение Сената в поддержку украинского пакета. Поэтому и на уровне Офиса, и на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также позитив в самом пакете – его правильном наполнении, наполнении именно тем, чего так ждут наши воины на фронте", - говорится в обращении.

Также смотрите: Российская армия должна нести потери каждый день, и каждый такой день приближает для нас такой нужный мир, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский отметил, что время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой украинских воинов – это время должно быть максимально коротким. И сила - именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой.

"Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита - нашим городам и селам. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля. Сейчас каждый день важен – важен в коммуникации, в политике, в логистике. И я благодарю всех наших друзей в Соединенных Штатах, каждого нашего партнера в мире, кто так же, как и мы, в Украине, понимает общие возможности, общие задачи. Все методы вместе должны останавливать российский террор, ограничивать российский потенциал войны и заставлять Путина признать очевидное – признать, что эта война ничего ему не даст", - подытожил президент.

Читайте также: "Петриоты" являются системами ПВО только когда действуют, а не стоят на базах хранения, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20202) обращение (741) ПВО (2704)


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Топ комментарии
+11
Хай краще розповість куди подів Залужного і його команду.. шелупонь.
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21.04.2024 18:46
+9
і куди подів Червінського.....
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21.04.2024 18:49
+9
И кто же это у нас запорол, отдав предпочтение баблу с асфальта? Лицемер хренов

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21.04.2024 18:53
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Ухилянт (4-жди) взагалі розуміє слово "фронтова"?
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21.04.2024 18:46 Ответить
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 20:42 Ответить
Хай краще розповість куди подів Залужного і його команду.. шелупонь.
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21.04.2024 18:46 Ответить
і куди подів Червінського.....
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21.04.2024 18:49 Ответить
саме тому поступила команда не збивати ракети які розкуярили Трипільську тес, так???
як що не так, то арештуйте Мосійчука за наклеп.
якщо так то покажіть хто давав команду, і для чого....
і вже досить стукати нам по вухах тим що стукав по роялю.
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21.04.2024 18:53 Ответить
И кто же это у нас запорол, отдав предпочтение баблу с асфальта? Лицемер хренов

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21.04.2024 18:53 Ответить
Виколупуй ракети з асфальту!
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21.04.2024 18:57 Ответить
В камері будеш це розповідати, співкамерникам, Віслюк!
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21.04.2024 19:05 Ответить
У ВАС АБСОЛЮТНА ВЛАДА - якщо все робить німеччина НАФІГА НА ВИ ВСІ?
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21.04.2024 19:12 Ответить
Як швидко Вова освоїв роль актриси з німецького фільму для дорослих
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21.04.2024 19:30 Ответить
Ця роль - це єдиний дар, яким наділила його природа!
Особливо йому вдалася сцена гвалтування піаніно!
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21.04.2024 20:09 Ответить
Ну як вдалося, піаніно грав з Краповим, Україну грає з Єрмаком. На що сам здатен, питання.
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21.04.2024 20:43 Ответить
Оце так висновок, ніхто раніше не здогадувався.
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21.04.2024 19:30 Ответить
Стратєх, як потужно сказав, окрилив Сирського
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21.04.2024 19:37 Ответить
хамити та вимагати він не перестає....
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21.04.2024 19:55 Ответить
Чувак, може розкажеш, де бл... модернізовані Шилки та Тунгуски? Навіть згадки про них немає.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%A3-23-4%D0%9C-%D0%901_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%C2%BB ЗСУ-23-4М-А1 - українська модернізація, що з 2015 року розробляється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4) заводом «Арсенал» . Радянська РЛС і аналогова обчислювальна система замінені на ******* РЛС з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0 цифровою антенною решіткою «Рокач-АС». РЛС має функцію автоматичного супроводження цілей. Оновлено системи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F навігації , встановлено пасивну цифрову оптико-локаційну систему з телевізійним та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D1%80 тепловізійним каналами, лазерний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80 далекомір . Один із варіантів модернізації передбачає встановлення ракетного каналу - чотири https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 зенітні керовані ракети «Стріла» ближнього радіуса дії. За оцінками розробників, ефективна дальність вогню установки збільшена практично удвічі. У 2019 році 3СУ-23-4М-А1 «Шилка» пройшла вирішальні відомчі випробування.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_modernizujut_tunguski_masshtabne_onovlennja_jake_ignorujut_u_minoboroni-888.html Як модернізують "Тунгуски": масштабне оновлення, яке ігнорують у Міноборони (відео)
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21.04.2024 22:16 Ответить
Ця обнюхана Нетряпка вже давно не контролює жодних процесів в державі,тільки читає тексти з суфлера щовечора,навіть посли ходять на прийом не до нього,а до Єрмака.
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21.04.2024 23:15 Ответить
 
 