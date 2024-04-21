Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита наших городов и сел, - Зеленский

Фронтовая противовоздушная оборона нужна так же, как защита - украинским городам и селам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

"Продолжаем сейчас наши контакты с американской стороной. На всех нужных уровнях. Для нас очень важно сейчас оперативное решение Сената в поддержку украинского пакета. Поэтому и на уровне Офиса, и на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический, в быстром утверждении пакета, а также позитив в самом пакете – его правильном наполнении, наполнении именно тем, чего так ждут наши воины на фронте", - говорится в обращении.

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Зеленский отметил, что время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой украинских воинов – это время должно быть максимально коротким. И сила - именно такой, которая действительно может изменить ситуацию на передовой.

"Фронтовая ПВО нужна так же, как и защита - нашим городам и селам. Наши дальнобойные возможности. Наша артиллерия. Наши возможности расширять пространство нашего контроля. Сейчас каждый день важен – важен в коммуникации, в политике, в логистике. И я благодарю всех наших друзей в Соединенных Штатах, каждого нашего партнера в мире, кто так же, как и мы, в Украине, понимает общие возможности, общие задачи. Все методы вместе должны останавливать российский террор, ограничивать российский потенциал войны и заставлять Путина признать очевидное – признать, что эта война ничего ему не даст", - подытожил президент.

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