Латвия планирует отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

Во вторник, 23 апреля, правительство Латвии примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в школах.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по данным Министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предполагают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в эти языки.

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Сообщается, что в ходе публичного обсуждения было получено множество возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей разных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в школах.

"Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также отмечается, что отказ от русского по политическим причинам - недопустим", - говорится в сообщении.

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