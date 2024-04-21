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Латвия планирует отказаться от русского языка как второго иностранного в школах

мова,російська

Во вторник, 23 апреля, правительство Латвии примет решение о постепенном отказе от русского языка как второго иностранного в школах.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по данным Министерства образования и науки Латвии, русский язык преподается как второй иностранный почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Изменения, предложенные МОН, предполагают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать учащимся как второй иностранный язык один из официальных языков Европейского союза или стран-членов Европейской экономической зоны, или иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в эти языки.

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Сообщается, что в ходе публичного обсуждения было получено множество возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей разных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в школах.

"Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также отмечается, что отказ от русского по политическим причинам - недопустим", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Латвия (1329) русский язык (570)


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Топ комментарии
+28
Ракети ATACMS великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня, - Марк Уорнер, голова сенатського комітету з розвідки
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21.04.2024 19:24
+17
Є..тьь !! Що, Справді така дичина там присутня до цього часу????
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21.04.2024 19:24
+14
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21.04.2024 19:30
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Ракети ATACMS великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня, - Марк Уорнер, голова сенатського комітету з розвідки
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21.04.2024 19:24 Ответить
Марк Ворнер.
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21.04.2024 20:56 Ответить
Є..тьь !! Що, Справді така дичина там присутня до цього часу????
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21.04.2024 19:24 Ответить
Теж у шоці
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21.04.2024 19:33 Ответить
Звісно. Приїдьте у Дауґавпілс, походіть вулицями, послухайте, що говорить народ.

У Нарві (Естонія), думаю, ситуація схожа.
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21.04.2024 19:40 Ответить
Ущімляют ущімітєлєй.
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21.04.2024 19:30 Ответить
Русафобія нах прікінь *** нєхє ра нє уважают вєлікую культуру и наш магучій русскЫй мат.
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21.04.2024 19:35 Ответить
аха... путєн, ввєді вайска. Латгалія хочєт дамой в радную говєнь. ))
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21.04.2024 19:58 Ответить
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21.04.2024 19:30 Ответить
Головне, щоб вона не мала ніякого іншого статусу, окрім мови ворога.
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21.04.2024 19:32 Ответить
Як друга іноземна в школах Латвії повинна бути німецька. Латвійці повинні бути ближче до своїх тевтонських коренів.
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21.04.2024 19:37 Ответить
І не пожалкуєте!!! Забудьте про все совкове!!!
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21.04.2024 19:37 Ответить
В них і досі діти в школах вчили цю х.йню? Навіщо?
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21.04.2024 19:39 Ответить
А що заважає тим ,,ущемльоним,, руськощелепним дітям вчити її в приватному порядку, а не за рахунок Латвії?
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21.04.2024 19:39 Ответить
Нехай попросять своїх батьків повернутися на історічєскую родіну!
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21.04.2024 19:47 Ответить
Давно пора!!!
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21.04.2024 19:52 Ответить
А усіх хто не згоден, відправляйте назад у *****.
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21.04.2024 20:00 Ответить
В Риге по решению министра транспорта Яниса Витенбергса на пассажирской железнодорожной станции демонтировали надпись «Вокзал» на русском языке и установили новую надпись "Вокзал" на украинском. Установка обошлась 2,5 миллиона евро. Бывает и такое.)

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21.04.2024 20:13 Ответить
Шо , кацап , в тебе пердак палає ? Це добре ...
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21.04.2024 20:30 Ответить
дибільний, апсолютно штучний кацапській недо-язік, а по факту суржик/діалект/еспіранто, нашвидкоруч зліплений для тупорилого мордво-кацапського лайна, біонепотребу, з більш як десяткуа мов сербо-хорватським місіонером Юрієм Крижаничем, потім допилений єфіопським євреєм Сашком Гарматою, європейцями з України Далем, Лермонтовим, має мати в колишніх країнах окупованих паРашею, під назвою срср, один повожний статус - ЗАЙВИЙ !!!
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22.04.2024 07:04 Ответить
З тааакоооююю швідкістью вііідмооови від раззійськоі мови, вже на початку 26 року латвійська буде заборонена!
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21.04.2024 20:15 Ответить
"Руzкій язик" віджив своє. Сьогодні цією штучною мовою не створюється нічого нового. Навпаки, це мова агресії та окупації. Мова вбивць, мародерів, історичних фальсифікаторів, плагіаторів, гвалтівників і рабів диктатора *****. Розмовляти цією мовою в суспільному просторі ганебно для порядного громадянина. Якщо громадянин України на 33 році Незалежності під час війни з кацапами розмовляє кацапською то це дурень або латентний ворог України. "Руzкій язик" для початку потрібно повністю прибрати з суспільного простору і вичистити бібліотеки від кацапомовної літератури..
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21.04.2024 20:29 Ответить
Їх "язык" завжди використовувався як зброя повзучої оккупації сусідніх країн ...
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22.04.2024 21:48 Ответить
За те у нас батьки дітей на вулиці виключно кацапській вчать, і не тільки в Харкові....
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21.04.2024 20:31 Ответить
Очень правильно поступаете. Лучше пусть польский или немецкий.
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21.04.2024 20:47 Ответить
Викладати свинособачу - це якесь зоо-збочення.
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21.04.2024 22:22 Ответить
 
 