За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений. Больше всего российских атак отражено на Новопавловском направлении, - Генштаб
Идут семьсот восемьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 65 боевых столкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.
Обстрелы Украины
В общей сложности, враг нанес 4 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Степок, Турья Черниговской области; Старая Гута Сумской области; Ветеринарное, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
Боевые действия на Востоке
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе, Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское Луганской области; Новосадово, Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе - Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Богдановка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе - Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак в районах населенных пунктов Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка и Первомайское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Соловьево, Александрополь, Семеновка, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе - Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка, Угледар Донецкой области.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Червоное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с0 плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Ольговка, Львово, Ивановка, Токаревка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами Противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.
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