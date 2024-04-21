Нет никакой информации о местонахождении Червинского, он мог быть похищен для передачи РФ, - адвокат Иосипов

Ни защитники, ни семья не знают, где сейчас находится экс-разведчик Роман Червинский. После суда в Кропивницком, где не было принято никакого решения о продлении меры пресечения, Червинского вывезли в неизвестном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил адвокат Червинского Андрей Иосипов.

Адвокат напомнил, что 19 апреля в полночь истек срок меры пресечения - содержания под стражей. Суд в Кропивницком не принял никакого решения о продлении меры пресечения, однако Червинского из помещения суда вывезли в неизвестном направлении. Защитники офицера разведки опасаются, что, с учетом многочисленных успешных спецопераций с участием Червинского против России, его могут тайно передать государству-агрессору.

"По состоянию на 18.30 ни нам, как защитникам, ни жене Червинского, ни его семье не известно место пребывания Червинского. 19 апреля поздно вечером он должен был быть освобожден из-под стражи. Но, по состоянию на сегодняшний день, его местонахождение нам точно неизвестно. Мы обращались с заявлениями как о похищении, так и о незаконном содержании Червинского в правоохранительные органы По состоянию на сегодняшний день никакой информации о том, где именно он находится, у нас нет", - заявил Иосипов.

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"Из средств массовой информации мы видели якобы факт того, что его конвоировали в следственный изолятор в городе Кропивницкий. Но с учетом обстоятельств конвоирования, а именно – как его перевозят, неоднократно меняют автомобили, и с учетом того, что мы даже не видели, что именно его действительно посадили в автомобиль, которым осуществляется конвоирование, то на 100%, гарантировать, что он находится в условиях следственного изолятора, ни я, как защитник, ни его родственники не могут", – отметил адвокат.

"В течение двух суток правоохранительные органы не реагируют на наши обращения", - добавил Иосипов.

"У нас была информация о факте пребывания Червинского в розыске в Российской Федерации. И я бы очень не хотел забегать вперед, но не исключаю такого факта. По крайней мере, мы будем проверять тот факт, что Червинский мог быть похищен - это лишь как предположение - для передачи врагу. Я такого факта также не буду отвергать. Почему? Потому что, повторюсь: история Червинского и история его спецопераций в отношении наших врагов известна не только обществу. Тех операций, о которых открыто, можно было уже говорить по результатам их завершения. И по "вагнергейту", и по Цемаху. Биография Червинского вызывает у нас опасения, что он может и не находиться в условиях следственного изолятора", - отметил адвокат.

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"Нам было бы гораздо спокойнее, если бы та мера пресечения была продлена, но мы бы точно знали, что есть соответствующее решение суда о продлении. Законное оно, незаконное, обоснованное оно, не обоснованное - это уже другой вопрос. Мы бы реагировали соответствующим образом. А вот само отсутствие информации, в том числе - и из Кировоградского районного суда, о принятии какого-либо решения, на основании которого его можно содержать под стражей, отсутствие информации от правоохранительных органов в течение двух суток о его местонахождении и отсутствие реакции на наши заявления, отсутствие информации от самого органа досудебного расследования и органа прокуратуры в этом уголовном производстве, информации непосредственно защитникам и семье – это все действительно заставляет нас – повторюсь, только как предположение – думать о худшем", – отметил Иосипов.

"Мне очень бы не хотелось думать о худшем, но с учетом биографии Червинского, с учетом той критики, которую он выражал, критики по делу "вагнергейта", критики Ермака и Зеленского по делу о передаче Цемаха Российской Федерации, одного из ключевых свидетелей по делу малазийского Боинга, сбитого над территорией Украины. Я очень надеюсь, что с понедельника, когда в более качественном режиме заработают и судебный институт, и правоохранительная система, у нас будет немного больше информации. Но на сегодня у нас информации никакой – как у нас, так и у семьи, относительно места пребывания Червинского. Та информация, которая находится в открытом доступе относительно возможного его конвоирования в следственный изолятор в городе Кропивницком, не подтверждена никаким образом", – резюмировал адвокат.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.