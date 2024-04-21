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Нет никакой информации о местонахождении Червинского, он мог быть похищен для передачи РФ, - адвокат Иосипов

богачук,червінський

Ни защитники, ни семья не знают, где сейчас находится экс-разведчик Роман Червинский. После суда в Кропивницком, где не было принято никакого решения о продлении меры пресечения, Червинского вывезли в неизвестном направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил адвокат Червинского Андрей Иосипов.

Адвокат напомнил, что 19 апреля в полночь истек срок меры пресечения - содержания под стражей. Суд в Кропивницком не принял никакого решения о продлении меры пресечения, однако Червинского из помещения суда вывезли в неизвестном направлении. Защитники офицера разведки опасаются, что, с учетом многочисленных успешных спецопераций с участием Червинского против России, его могут тайно передать государству-агрессору.

"По состоянию на 18.30 ни нам, как защитникам, ни жене Червинского, ни его семье не известно место пребывания Червинского. 19 апреля поздно вечером он должен был быть освобожден из-под стражи. Но, по состоянию на сегодняшний день, его местонахождение нам точно неизвестно. Мы обращались с заявлениями как о похищении, так и о незаконном содержании Червинского в правоохранительные органы По состоянию на сегодняшний день никакой информации о том, где именно он находится, у нас нет", - заявил Иосипов.

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"Из средств массовой информации мы видели якобы факт того, что его конвоировали в следственный изолятор в городе Кропивницкий. Но с учетом обстоятельств конвоирования, а именно – как его перевозят, неоднократно меняют автомобили, и с учетом того, что мы даже не видели, что именно его действительно посадили в автомобиль, которым осуществляется конвоирование, то на 100%, гарантировать, что он находится в условиях следственного изолятора, ни я, как защитник, ни его родственники не могут", – отметил адвокат.

"В течение двух суток правоохранительные органы не реагируют на наши обращения", - добавил Иосипов.

"У нас была информация о факте пребывания Червинского в розыске в Российской Федерации. И я бы очень не хотел забегать вперед, но не исключаю такого факта. По крайней мере, мы будем проверять тот факт, что Червинский мог быть похищен - это лишь как предположение - для передачи врагу. Я такого факта также не буду отвергать. Почему? Потому что, повторюсь: история Червинского и история его спецопераций в отношении наших врагов известна не только обществу. Тех операций, о которых открыто, можно было уже говорить по результатам их завершения. И по "вагнергейту", и по Цемаху. Биография Червинского вызывает у нас опасения, что он может и не находиться в условиях следственного изолятора", - отметил адвокат.

Также смотрите: 19 апреля судьи отказались рассматривать дело Червинского. О дате, времени и месте следующего заседания не сообщили. Местонахождение экс-разведчика на сегодняшний день - неизвестно, - адвокат Глоба. ФОТО

"Нам было бы гораздо спокойнее, если бы та мера пресечения была продлена, но мы бы точно знали, что есть соответствующее решение суда о продлении. Законное оно, незаконное, обоснованное оно, не обоснованное - это уже другой вопрос. Мы бы реагировали соответствующим образом. А вот само отсутствие информации, в том числе - и из Кировоградского районного суда, о принятии какого-либо решения, на основании которого его можно содержать под стражей, отсутствие информации от правоохранительных органов в течение двух суток о его местонахождении и отсутствие реакции на наши заявления, отсутствие информации от самого органа досудебного расследования и органа прокуратуры в этом уголовном производстве, информации непосредственно защитникам и семье – это все действительно заставляет нас – повторюсь, только как предположение – думать о худшем", – отметил Иосипов.

"Мне очень бы не хотелось думать о худшем, но с учетом биографии Червинского, с учетом той критики, которую он выражал, критики по делу "вагнергейта", критики Ермака и Зеленского по делу о передаче Цемаха Российской Федерации, одного из ключевых свидетелей по делу малазийского Боинга, сбитого над территорией Украины. Я очень надеюсь, что с понедельника, когда в более качественном режиме заработают и судебный институт, и правоохранительная система, у нас будет немного больше информации. Но на сегодня у нас информации никакой – как у нас, так и у семьи, относительно места пребывания Червинского. Та информация, которая находится в открытом доступе относительно возможного его конвоирования в следственный изолятор в городе Кропивницком, не подтверждена никаким образом", – резюмировал адвокат.

Смотрите также: В Кропивницком под судом проходит митинг в поддержку Червинского. ВИДЕО

Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Автор: 

арест (10454) Червинский (139)


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Топ комментарии
+93
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 21:01
+72
Це вже не цирк.
Це наш вирок... в дії.
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21.04.2024 20:57
+71
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21.04.2024 20:56
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Пустоголові вірять всьому, таке життя…
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21.04.2024 23:32 Ответить
А розміновувати Чонгар та порт Маріуполя після повідомлення західних розвідок про повномасштабну війну - звучить "не" безглуздо? А виводити бригаду нацгвардії з Гостомеля після попередження директора ЦРУ про те, що основний десант рашистів висаджуватиметься саме в Гостомелі, це звучить "не" безглуздо? А класти асфальт за гроші, відібрані в оборонки, перед самою великою війною звучить не безглуздо?
Що взагалі з вчиненого зе-шоблою за 5 років є корисним, а не безглуздим?
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22.04.2024 10:34 Ответить
корисним для кацапів чи безглуздим для вкраїнчиків какая разницей?
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22.04.2024 12:13 Ответить
А оце вже жесть...
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21.04.2024 22:59 Ответить
Ні. Це поки що домисли юриста.
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21.04.2024 23:08 Ответить
його місце перебування невідоме.
юрист б*є на сполох.
все правильно робить
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22.04.2024 08:48 Ответить
Це вже буде відкрита державна зрада і відкритий злочин. Якщо вони на стільки знахабніли, що зроблять подібне - доведеться таки виносили цю владу вперед ногами.
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21.04.2024 23:02 Ответить
Вони вже це зробили! Ніякох законної підстави тримати Червінського у них немає!
Всі хто пречетний до незаконного утримання повинні сісти за грати без можливості внесення застави щоб не втекли!
Зараз і де-факто, і де-юре можно вже розглядати, що Червінський захоплений терористами і тримається в заручниках!
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22.04.2024 12:23 Ответить
Коротко про те, що трапилось в Кропивницькому 19.04.2024:

19 квітня спливав рік перебування Романа Червінського під слідством. За законом, якщо людині за рік не висунуто звинувачення, його до 23.59 мають звільнити з-під варти.

19.04.2024 в Кропивницькому був якийсь день обстрілів. З інтервалом в пів-години протягом дня відбулось 7 тривог. Обстрілюють в основному аеродром Канатове, за ракетний обстріл якого власне й звинувачують пана Романа - начебто він про щось повідомив ворога, після чого вони обстріляли Канатове, й загиблі та постраждали люди.
Тривоги затягнули судовий процес, який практично не відбувався, й під час чергової тривоги приблизно о 18-15 суд через невідомого представника (а не офіційного секретаря суду), об'явив, що засідання переноситься на іншу дату, про яку буде повідомлено

Всіх вивели з приміщення суду, в тому числі адвокатів Пана Романа не виводили, також в приміщенні суду залишились прокурори та судді В будівлі суду горіло світло на обох поверхах, жодна автівка чи автозак з воріт суду до 22-00 не виїжджали, а люди не виходили.

Дружина пана Романа викликала поліцію, тому, що вона не знала, де саме заходиться її чоловік і чи надано йому їжу, яку він має отримувати регулярно у звязку з рядом гострих захворювань жкт.
Слідча група не приїхала, а ВИЙШЛА з території суду Поліціянти за проханням дружини зайшли на територію суду, але сказали, що в судовий зал їх не впустили. Також вони проговорились, що судді знаходяться в нарадчій кімнаті

Це означає, що СУДДІ ПІШЛИ ПО БЕСПРЕДЄЛУ - продовжили засідання без адвокатів, вільних слухачів та преси.
Наразі невідомо, яке рішення було прийнято.
НЕВІДОМО НІЧОГО

Близько 22-00 (точного таймінгу тут не привожу) з лівих воріт суду виїхав білий автозак в супроводі поліцейської машини з номером регіону 11 (Київ), а трохи згодом з правих воріт суду тихо виїхав другий автозак, синій. Саме в ньому пана Романа привозили й вивозили раніше.
Коли виїжджали автозаки, було видно, що теріторія суду щільно заповнена поліціянтами в чорному. Як за часів янека...

Невідомо, яке "рішення" виніс суд, і де знаходиться Роман Червінський наразі. Ходять розмови, що його залишили в СІЗО міста Кропивницького. Але це не точно.

ТАКА ГАНЬБА, МАЛЯТА
Влада тренується застосовувати суди у варіанті нквдшних трійок. Таке воно - правосуддя від боневтіка.
#деЧервінський

https://www.facebook.com/share/p/BBG7u5eWPWf7wJ4p/ Ірина Алейнікова
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21.04.2024 23:07 Ответить
Скоріш за все, Романа формально звільнили за пред'явами Малюка а вже цуцики Татарова затримали його за ментовською статтею і в понеділок будуть шити новий арешт. Пред'яву Малюка тихцем похоронять, бо зрадниками є особини з верхівки ваняткі літінанта. По моєму, вся ця історія з Канатовим з самого початку йшла під контролем ФСБ. НЕСПРОСТА Ж ВАНЯТКУ НАГНАЛИ ЗРАЗУ ПІСЛЯ УДАРУ ПО АЕРОДРОМУ.
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22.04.2024 00:01 Ответить
Кокаїновий Нетряпка,готуй шнурок і мило,якщо з полковником Червінським щось станеться,тобі і твоїй ФСБшній любовниці,Єрмаку,доля Каддафі буде здаватись щастям.
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21.04.2024 23:08 Ответить
Новина , вкрай , не приємна і сумна , якщо щось трапилось
з Романом Червінським 🙁
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21.04.2024 23:40 Ответить
Передача рф, это уже зашквар, новость с таким заголовком, это уже чистое ИПСО.
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21.04.2024 23:44 Ответить
А злив операції по вагнерівцям - це "не" зашквар? А зрив ще 6 операцій ГУР - це "не" зашквар? А дипломатичний скандал через викрадення Чауса з Молдови - це "не" зашквар? А вбивство депутата Полякова - це "не" зашквар? А вбивство агента гур Кірєєва - це "не" зашквар?
Усе зеленське шапіто протягом 5 років - це один суцільний зашквар.
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22.04.2024 10:47 Ответить
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22.04.2024 12:26 Ответить
найстрашніше те, що якщо це не дай Боже виявиться правдою, то жодного покарання дєрьмачня із зеленим уродом зараз не понесуть...
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21.04.2024 23:57 Ответить
А якщо то брехня, то лише трохи лайна на вентилятор.
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22.04.2024 02:35 Ответить
Від зєкоманди вже нічого, крім зради, не чекають.
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22.04.2024 09:51 Ответить
А що тут "брехня"? Червінського замість випустити викрали. І нікому не повідомляють, де він. Це брехня, чи факти? Це законно чи це беззаконня? То про яке лайно ти тут розповідаєш? Про зеленське?
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22.04.2024 10:51 Ответить
Свої може витягли. Це ж ССО
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22.04.2024 03:11 Ответить
в забитому поліцейськими дворі? нащо фейки розповсюджувати? Якби свої працювали так як треба, то не було б кому організовувати провокації проти патріотів і саджати їх з надуманих приводів.
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22.04.2024 09:53 Ответить
Та він сам був не проти щоб його зняли.
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22.04.2024 06:19 Ответить
І тому відмовлявся писати рапорт на звільнення за власним бажанням? Ти з зеленської ботоферми цю дурню закидаєш?
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22.04.2024 10:53 Ответить
Саме так це і працює! Тупорилі починають забувати і все розмазується у часі. Про вагнергейт зараз мало хто згадує - це приклад того, як це працює!
Популяність Залужного була як кістка в горлі Зеленського - тому він його прибрав! Це суто безпідставне політично-рейтенгове рішення рйтенгозалежного преЗЕдента під кервіництвом геніального резидента єрмака який розвів більшість українців як лохів!
І зе прибере будь-кого навіть якщо це шкодить інтересам України! Їм плювати на перемогу!
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22.04.2024 12:35 Ответить
Ми (я точно, підозрюю що Ви також) достеменно не знаємо всіх обставин цієї відставки. Відмовлятись писати рапорт на звільнення чи на щось інше, він, як військовослужбовець, не міг. Не став також апелювати до суспільства, а мовчки взяв Героя з рук зеєрмачні, пішов. Оце є фактом. Майбутнє покаже, чи виявиться він затребуваним народом та чим відвовість на його запит. І не тикайте мені, будь-ласка.
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22.04.2024 15:57 Ответить
"Глибина" ваших юридичних "знань" просто вражає!
Лише раб не може відмовитися робити те, що каже господар.
А військовослужбовець - не раб, і командир - не його господар. І ніякий командир не може його змусити написати про себе будь-який документ проти його волі.
За вашими поняттями командир може, наприклад, вбити людину, а потім наказати підлеглому написати зізнання, що він (підлеглий) є вбивцею... І що? Підлеглий не може від того відмовитися??!
Де, у якому законі ми бачили таку дурню?
Військовослужбовець не може відмовитися від виконання БОЙОВОГО наказу командира під час виконання БОЙОВОЇ задачі.
А пропозиція написати рапорт про звільнення за власним бажанням не має ЖОДНОГО стосунку ані до бойового наказу, ані до бойової задачі.
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23.04.2024 23:43 Ответить
Оце вже зовсім...
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22.04.2024 07:59 Ответить
все може бути з нашою кацапською владою - віддадуть Червінського кацапам,а самі на бидломарафоні скажуть що Червінський зрадник,працював на кремль і втік в росію.все....а наші барани повірять.їм хоч в очі сци.
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22.04.2024 08:25 Ответить
Генерал-лейтенант Буданов які коментарі щодо цього бл@дства бо все знаєш і коментуєш все крім справи Червінського.
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22.04.2024 09:46 Ответить
нічого він насправді не знає - більшість аналітики ним озвученої тягає з інозмі. Його й поставили аби не ліз нікуди. Не може звичайний лейтенант за освітою і розумом стати отак генералом. Звичайно ж і раніше були генерали, яких притягли на їх посади родичі чи куми, але не так швидко.
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22.04.2024 09:58 Ответить
раніше генерали, яких притягли на їх посади не проживали спільно з сумнівними особами а зараз це можливо і заохочується тому таке просування по службі.
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22.04.2024 10:50 Ответить
👏👏👏
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22.04.2024 15:11 Ответить
буданов такий самий безпринципний кар,єрист, як і малюк, і готовий служити будь-кому, або були привабливі пропозиції.
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22.04.2024 10:56 Ответить
Привабливі пропозиції вже вибрав:
-з лейтенанта перейшов в генерал-лейтенанти
-найвища посада по своєму профілю
-не на фронті
-безпека в бункері столиці,яку обклали кращими зразками ппо західного зразка,в т.ч. Петріот.
Яка ще може бути привабливіша пропозиція?
-маршал України? Ще не придумали для нього.
-посол у США? Маркарову можуть зняти,бо там провал у роботі. Але не факт,що самі амери не заблокують кандидатуру карєриста.
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22.04.2024 11:44 Ответить
Украинцы удивляются, что в Грузии народ хороший, а правительство пророссийский. Как это? А, вот так, как в Украине, в правительстве Грузии такие люди, как Ермак в Украине. А, его покровляет Зеля. А, кто ещё его покровляет?
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22.04.2024 10:27 Ответить
Якщо гіпотетично порівняти з минулим,то Зеля-Ленін,а єрмак-грузин Дзугашвілі.
Дзугашвілі не займався пропагандою,виступами,не відточував ораторську майстерність,а всюди розставляв від імені Леніна своїх людей, з прицілом на майбутнє.
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22.04.2024 14:18 Ответить
Зебіл давно працює на кацапів. Намагається влізти в очко путіна
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22.04.2024 10:29 Ответить
Вільну фактично людину ховають по ізоляторах.
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22.04.2024 10:30 Ответить
Як це ССО може дбати про безпеку держави,коли про безпеку своїх членів не може подбати?
І пояснення цьому є: це пряма дія кротоферми у вищих ешелонах.Як і по провалу контрнаступу торік: повністю проігнорували застереження Пентагону,а коли генерали почали дещо розказувати,їх одним разом миттю позвільняли.
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22.04.2024 10:32 Ответить
Кращий доказ того що прокремлівська влада володимира зеленського перебуває у взаємовигідних відносинах з кремлівським ворогом України.
Маю надію що Роман Червинський живий і знаходиться на території України, у іншому випадку це смертний вирок як зеленському так і єрмаку.
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22.04.2024 11:12 Ответить
Телеграм канал з найактуальнішими даними щодо Романа Червінського

https://t.me/libertatemua
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22.04.2024 12:09 Ответить
Червинский после освобождения был под наблюдением соответствующей службы.
Так что никуда он не пропадал. Наружка все знает.
Как бы ему свои же и не сплели лапти и обратно в кутузку.
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22.04.2024 12:14 Ответить
типа для защиты от похищения или покушения
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22.04.2024 12:17 Ответить
Він просив захисту чи йому єрмак нав'язав ?
Тоді це незаконне тримання людини під вартою.
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22.04.2024 12:24 Ответить
Какая защита?
За ним тупо втихую следили.
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22.04.2024 16:10 Ответить
Зелені антимайданівські під@ри
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22.04.2024 14:13 Ответить
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що в.о. командира військової частини, який https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obstril-aerodromu-kanatove-ukrajinskomu-viyskovomu-povidomili-pro-pidozru-novini-ukrajini-50319407.html самовільно організував «операцію» із захоплення російського літака , -

офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський.

В інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/905443.html Інтерфакс-Україна Малюк звинуватив Червінського в тому, що він «переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання»

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-chervinskiy-organizuvav-operaciyu-iz-zahoplennya-litaka-rf-glava-sbu-malyuk-podrobici-50319434.html
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22.04.2024 15:11 Ответить
Ага, Ермаку не доложил.
Про вагнеровцев в Беларусии уже докладывали. И что в итоге получилось?
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22.04.2024 16:12 Ответить
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