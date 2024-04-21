Нет никакой информации о местонахождении Червинского, он мог быть похищен для передачи РФ, - адвокат Иосипов
Ни защитники, ни семья не знают, где сейчас находится экс-разведчик Роман Червинский. После суда в Кропивницком, где не было принято никакого решения о продлении меры пресечения, Червинского вывезли в неизвестном направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямий" сообщил адвокат Червинского Андрей Иосипов.
Адвокат напомнил, что 19 апреля в полночь истек срок меры пресечения - содержания под стражей. Суд в Кропивницком не принял никакого решения о продлении меры пресечения, однако Червинского из помещения суда вывезли в неизвестном направлении. Защитники офицера разведки опасаются, что, с учетом многочисленных успешных спецопераций с участием Червинского против России, его могут тайно передать государству-агрессору.
"По состоянию на 18.30 ни нам, как защитникам, ни жене Червинского, ни его семье не известно место пребывания Червинского. 19 апреля поздно вечером он должен был быть освобожден из-под стражи. Но, по состоянию на сегодняшний день, его местонахождение нам точно неизвестно. Мы обращались с заявлениями как о похищении, так и о незаконном содержании Червинского в правоохранительные органы По состоянию на сегодняшний день никакой информации о том, где именно он находится, у нас нет", - заявил Иосипов.
"Из средств массовой информации мы видели якобы факт того, что его конвоировали в следственный изолятор в городе Кропивницкий. Но с учетом обстоятельств конвоирования, а именно – как его перевозят, неоднократно меняют автомобили, и с учетом того, что мы даже не видели, что именно его действительно посадили в автомобиль, которым осуществляется конвоирование, то на 100%, гарантировать, что он находится в условиях следственного изолятора, ни я, как защитник, ни его родственники не могут", – отметил адвокат.
"В течение двух суток правоохранительные органы не реагируют на наши обращения", - добавил Иосипов.
"У нас была информация о факте пребывания Червинского в розыске в Российской Федерации. И я бы очень не хотел забегать вперед, но не исключаю такого факта. По крайней мере, мы будем проверять тот факт, что Червинский мог быть похищен - это лишь как предположение - для передачи врагу. Я такого факта также не буду отвергать. Почему? Потому что, повторюсь: история Червинского и история его спецопераций в отношении наших врагов известна не только обществу. Тех операций, о которых открыто, можно было уже говорить по результатам их завершения. И по "вагнергейту", и по Цемаху. Биография Червинского вызывает у нас опасения, что он может и не находиться в условиях следственного изолятора", - отметил адвокат.
"Нам было бы гораздо спокойнее, если бы та мера пресечения была продлена, но мы бы точно знали, что есть соответствующее решение суда о продлении. Законное оно, незаконное, обоснованное оно, не обоснованное - это уже другой вопрос. Мы бы реагировали соответствующим образом. А вот само отсутствие информации, в том числе - и из Кировоградского районного суда, о принятии какого-либо решения, на основании которого его можно содержать под стражей, отсутствие информации от правоохранительных органов в течение двух суток о его местонахождении и отсутствие реакции на наши заявления, отсутствие информации от самого органа досудебного расследования и органа прокуратуры в этом уголовном производстве, информации непосредственно защитникам и семье – это все действительно заставляет нас – повторюсь, только как предположение – думать о худшем", – отметил Иосипов.
"Мне очень бы не хотелось думать о худшем, но с учетом биографии Червинского, с учетом той критики, которую он выражал, критики по делу "вагнергейта", критики Ермака и Зеленского по делу о передаче Цемаха Российской Федерации, одного из ключевых свидетелей по делу малазийского Боинга, сбитого над территорией Украины. Я очень надеюсь, что с понедельника, когда в более качественном режиме заработают и судебный институт, и правоохранительная система, у нас будет немного больше информации. Но на сегодня у нас информации никакой – как у нас, так и у семьи, относительно места пребывания Червинского. Та информация, которая находится в открытом доступе относительно возможного его конвоирования в следственный изолятор в городе Кропивницком, не подтверждена никаким образом", – резюмировал адвокат.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствие, Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили бы в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене относительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщили о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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Що взагалі з вчиненого зе-шоблою за 5 років є корисним, а не безглуздим?
юрист б*є на сполох.
все правильно робить
Всі хто пречетний до незаконного утримання повинні сісти за грати без можливості внесення застави щоб не втекли!
Зараз і де-факто, і де-юре можно вже розглядати, що Червінський захоплений терористами і тримається в заручниках!
19 квітня спливав рік перебування Романа Червінського під слідством. За законом, якщо людині за рік не висунуто звинувачення, його до 23.59 мають звільнити з-під варти.
19.04.2024 в Кропивницькому був якийсь день обстрілів. З інтервалом в пів-години протягом дня відбулось 7 тривог. Обстрілюють в основному аеродром Канатове, за ракетний обстріл якого власне й звинувачують пана Романа - начебто він про щось повідомив ворога, після чого вони обстріляли Канатове, й загиблі та постраждали люди.
Тривоги затягнули судовий процес, який практично не відбувався, й під час чергової тривоги приблизно о 18-15 суд через невідомого представника (а не офіційного секретаря суду), об'явив, що засідання переноситься на іншу дату, про яку буде повідомлено
Всіх вивели з приміщення суду, в тому числі адвокатів Пана Романа не виводили, також в приміщенні суду залишились прокурори та судді В будівлі суду горіло світло на обох поверхах, жодна автівка чи автозак з воріт суду до 22-00 не виїжджали, а люди не виходили.
Дружина пана Романа викликала поліцію, тому, що вона не знала, де саме заходиться її чоловік і чи надано йому їжу, яку він має отримувати регулярно у звязку з рядом гострих захворювань жкт.
Слідча група не приїхала, а ВИЙШЛА з території суду Поліціянти за проханням дружини зайшли на територію суду, але сказали, що в судовий зал їх не впустили. Також вони проговорились, що судді знаходяться в нарадчій кімнаті
Це означає, що СУДДІ ПІШЛИ ПО БЕСПРЕДЄЛУ - продовжили засідання без адвокатів, вільних слухачів та преси.
Наразі невідомо, яке рішення було прийнято.
НЕВІДОМО НІЧОГО
Близько 22-00 (точного таймінгу тут не привожу) з лівих воріт суду виїхав білий автозак в супроводі поліцейської машини з номером регіону 11 (Київ), а трохи згодом з правих воріт суду тихо виїхав другий автозак, синій. Саме в ньому пана Романа привозили й вивозили раніше.
Коли виїжджали автозаки, було видно, що теріторія суду щільно заповнена поліціянтами в чорному. Як за часів янека...
Невідомо, яке "рішення" виніс суд, і де знаходиться Роман Червінський наразі. Ходять розмови, що його залишили в СІЗО міста Кропивницького. Але це не точно.
ТАКА ГАНЬБА, МАЛЯТА
Влада тренується застосовувати суди у варіанті нквдшних трійок. Таке воно - правосуддя від боневтіка.
#деЧервінський
https://www.facebook.com/share/p/BBG7u5eWPWf7wJ4p/ Ірина Алейнікова
з Романом Червінським 🙁
Усе зеленське шапіто протягом 5 років - це один суцільний зашквар.
Популяність Залужного була як кістка в горлі Зеленського - тому він його прибрав! Це суто безпідставне політично-рейтенгове рішення рйтенгозалежного преЗЕдента під кервіництвом геніального резидента єрмака який розвів більшість українців як лохів!
І зе прибере будь-кого навіть якщо це шкодить інтересам України! Їм плювати на перемогу!
Лише раб не може відмовитися робити те, що каже господар.
А військовослужбовець - не раб, і командир - не його господар. І ніякий командир не може його змусити написати про себе будь-який документ проти його волі.
За вашими поняттями командир може, наприклад, вбити людину, а потім наказати підлеглому написати зізнання, що він (підлеглий) є вбивцею... І що? Підлеглий не може від того відмовитися??!
Де, у якому законі ми бачили таку дурню?
Військовослужбовець не може відмовитися від виконання БОЙОВОГО наказу командира під час виконання БОЙОВОЇ задачі.
А пропозиція написати рапорт про звільнення за власним бажанням не має ЖОДНОГО стосунку ані до бойового наказу, ані до бойової задачі.
-з лейтенанта перейшов в генерал-лейтенанти
-найвища посада по своєму профілю
-не на фронті
-безпека в бункері столиці,яку обклали кращими зразками ппо західного зразка,в т.ч. Петріот.
Яка ще може бути привабливіша пропозиція?
-маршал України? Ще не придумали для нього.
-посол у США? Маркарову можуть зняти,бо там провал у роботі. Але не факт,що самі амери не заблокують кандидатуру карєриста.
Дзугашвілі не займався пропагандою,виступами,не відточував ораторську майстерність,а всюди розставляв від імені Леніна своїх людей, з прицілом на майбутнє.
І пояснення цьому є: це пряма дія кротоферми у вищих ешелонах.Як і по провалу контрнаступу торік: повністю проігнорували застереження Пентагону,а коли генерали почали дещо розказувати,їх одним разом миттю позвільняли.
Маю надію що Роман Червинський живий і знаходиться на території України, у іншому випадку це смертний вирок як зеленському так і єрмаку.
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Так что никуда он не пропадал. Наружка все знает.
Как бы ему свои же и не сплели лапти и обратно в кутузку.
Тоді це незаконне тримання людини під вартою.
За ним тупо втихую следили.
офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський.
В інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/905443.html Інтерфакс-Україна Малюк звинуватив Червінського в тому, що він «переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання»
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-chervinskiy-organizuvav-operaciyu-iz-zahoplennya-litaka-rf-glava-sbu-malyuk-podrobici-50319434.html
Про вагнеровцев в Беларусии уже докладывали. И что в итоге получилось?