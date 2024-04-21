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США могут отправить Украине ATACMS уже на следующей неделе, - сенатор Уорнер
Соединенные Штаты смогут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS на следующей неделе.
Об этом заявил Глава Комитета по вопросам разведки американского Сената Марк Уорнер в программе телеканала CBS News, передает Цензор.НЕТ.
"Надеюсь, как только этот (законопроект - Ред.) дойдет до президента во вторник или среду, эти поставки сразу начнутся, с ATACMS большего радиуса действия... Я надеюсь, что если президент подпишет (законопроект с помощью для Украины - Ред.), это оружие будет передано Украине до конца недели", - отметил Уорнер.
По его словам, за последние несколько месяцев у администрации Байдена было время подготовить отправку ATACMS.
"Это прописано также в этом законопроекте", – добавил сенатор.
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До кожного АТАКМСа приставлять радника-наглядача, що би ми не дай Бог, не пульнули куди НЕ можна.
Бо знову, усі Плани ЗСУ, будуть на столі у прутіна!!
Заленський з єрмаком і татаровим, за попередню зраду, ще не відзвітували, Українцям з трибуни ВРУ !!
А за допомогу, Українці щиро дякують США та усім тим, хто своїми голосами, відстоюють ЖИТТЯ в Україні, від московитів убивць!
Слава Захисникам України та їх Родинам
А можу і не зірвати.....
🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚚🚚🚚🚚
https://twitter.com/i/status/1780872560906776740 Байден запретил Израилю наступать на Хайфу... Вот только Хайфа - это город в Израиле...
тільки Канада поставила 4 гармати з начинкою, що дозволяю використовувати також "ескалібури"
Правильно порівняти обіцянки з обіцянками
Порівняємо, те що обіцяв Конгрес, та факт, як скористалась адміністрація
Програма PDA, млрд
2022: обіцяно 11; факт 6.8; -1.6млрд "забули" підписати, -2.6 не додано, через уцінку
2023: обіяцно 14.5; факт 10.9; -3.6млрд "уцінка"
2024: обіцяно 7.8
Програма USAI, млрд
2022: обіцяно 6.3;
2023: обіцяно 12.3; https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf факт що за 2022-2023 роки, без контракта 6.6млрд
2024: обіцяно 13.8
Програма FMF, млрд
2022: обіцяно 1.3; факт 1.3
2023: ?
2024: обіцяно 1.6
Сумарно по рокам обіцянки
2022: 18.6
2023: 26.8
2024: 23,2
якщо перерахувати по місяцям,
та врахувати що фінрік з 1 жовтня,
а допомогу в 2022 році рахувати з березня по 1 жовтня
В місяць по рокам обіцянки, млрд
2022: 2.65
2023: 2.23
2024: 1.9
якщо не рахувати USAI, тому що не відомо через скільки років виготовлять та надішлють, тоді
В місяць по рокам обіцянки/факт, млрд
2022: 1.75/1.15
2023: 1.2/0.9
2024: 0.78/? факт поки не відомий
Виходить, що обіцянка 2024 менше за факт 2022-2023 років
Якщо врахувати невикористану PDA обіцянку 4.2млрд за 2022-2023 роки,
то обіцянка в 2024 році буде 1.13млрд в місяць, що менше обіцянок 2022-2023 років
Фактично на 2024 фінрік є
7.8 PDA (якшо не поділять з іншими країнами)+ 4.2 PDA (2022-2023) + 1.6 FMF = 13.6 + невідома кількість USAI
або по 2.7млрд в місяць до 1 жовтня - що може дати результат