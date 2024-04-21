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Новости Помощь Украине
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США могут отправить Украине ATACMS уже на следующей неделе, - сенатор Уорнер

atacms

Соединенные Штаты смогут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS на следующей неделе.

Об этом заявил Глава Комитета по вопросам разведки американского Сената Марк Уорнер в программе телеканала CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, как только этот (законопроект - Ред.) дойдет до президента во вторник или среду, эти поставки сразу начнутся, с ATACMS большего радиуса действия... Я надеюсь, что если президент подпишет (законопроект с помощью для Украины - Ред.), это оружие будет передано Украине до конца недели", - отметил Уорнер.

По его словам, за последние несколько месяцев у администрации Байдена было время подготовить отправку ATACMS.

"Это прописано также в этом законопроекте", – добавил сенатор.

Читайте: Зеленский: Нам нужны ATACMS для ударов не по РФ, а по аэродромам в Крыму. Это связано с морским флотом. Мы их вытесним

Автор: 

США (26368) Сенат США (498) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+15
США дає зброю, США дає гроші. Будь-ласка - ДАЙТЕ УЖЕ І УРЯД!
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21.04.2024 21:03
+7
Бажано, щоб про таке, навіть і НЕЗНАЛИ, оті ухилянти-СРАТЬєхи, із Ставкою секретарш без допуску від СБУ!!!
Бо знову, усі Плани ЗСУ, будуть на столі у прутіна!!
Заленський з єрмаком і татаровим, за попередню зраду, ще не відзвітували, Українцям з трибуни ВРУ !!
А за допомогу, Українці щиро дякують США та усім тим, хто своїми голосами, відстоюють ЖИТТЯ в Україні, від московитів убивць!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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21.04.2024 21:01
+6
За рівнем далекобійності тих ATACMS можна буде визначити реальне ставлення до війнив Україні і перспективи подальшої допомоги.
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21.04.2024 21:00
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Правила форума Совет форумчан
За рівнем далекобійності тих ATACMS можна буде визначити реальне ставлення до війнив Україні і перспективи подальшої допомоги.
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21.04.2024 21:00 Ответить
Зроблять проще:
До кожного АТАКМСа приставлять радника-наглядача, що би ми не дай Бог, не пульнули куди НЕ можна.
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21.04.2024 22:15 Ответить
Бажано, щоб про таке, навіть і НЕЗНАЛИ, оті ухилянти-СРАТЬєхи, із Ставкою секретарш без допуску від СБУ!!!
Бо знову, усі Плани ЗСУ, будуть на столі у прутіна!!
Заленський з єрмаком і татаровим, за попередню зраду, ще не відзвітували, Українцям з трибуни ВРУ !!
А за допомогу, Українці щиро дякують США та усім тим, хто своїми голосами, відстоюють ЖИТТЯ в Україні, від московитів убивць!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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21.04.2024 21:01 Ответить
У кацапів вже другий день гузна палають!
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21.04.2024 21:02 Ответить
США дає зброю, США дає гроші. Будь-ласка - ДАЙТЕ УЖЕ І УРЯД!
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21.04.2024 21:03 Ответить
А я наступного тижня можу зірвати джекпот!
А можу і не зірвати.....
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21.04.2024 21:04 Ответить
ТІЛЬКИ Б НЕ ЗАТРИМАЛИ НА ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ...
🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚚🚚🚚🚚
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21.04.2024 21:08 Ответить
Може відправити , а може і не відправити ...подивимось .
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21.04.2024 21:15 Ответить
кримський міст - то ж не нафтові заводи, еге ж? нічиїх інтересів не зачіпемо?...
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21.04.2024 21:18 Ответить
Це скоріш за все авіацію на тактичних аеродромах знищувати, кластерні atacams
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21.04.2024 21:53 Ответить
Нєнєнє. Не можна, бо то ж цивільний, млять, об'єкт. А навіть гірше, ***** розплачеться, а це ескалація!
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22.04.2024 00:30 Ответить
красоти вам подивитись https://www.youtube.com/shorts/n6Fmc_xPHhA https://www.youtube.com/shorts/n6Fmc_xPHhA

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21.04.2024 21:20 Ответить
Бідон заблокує, інфа 100%.
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21.04.2024 22:07 Ответить
Поки Червинського не знайдуть, АТАКАМСи поставляти не будуть.
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21.04.2024 22:15 Ответить
Дедушка Джо не хочет что бы параша развалилась...
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21.04.2024 22:29 Ответить
Старпер Бідон взагалі вже не розуміє нічого - деменція сер....
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21.04.2024 22:37 Ответить
Думаю что всё на много сложнее. Пошла игра на измор расеи за счёт Украины.
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22.04.2024 00:33 Ответить
Сумніваюся, що байден дасть ATACMS, скоріше він повторить історію з Ленд Ліз
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21.04.2024 22:33 Ответить
Воно там взагалі як ширма, а керують агенти х..ла, які працювали у мацкві, та були перекуплені КДБ СРСР.
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21.04.2024 22:39 Ответить
Бідон заборонив Ізраїлю атакувати Хайфу. Хайфу, блін....
https://twitter.com/i/status/1780872560906776740 Байден запретил Израилю наступать на Хайфу... Вот только Хайфа - это город в Израиле...
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21.04.2024 22:42 Ответить
А ми з зеленого сміємося...
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22.04.2024 00:35 Ответить
Якщо Байден дозволить.
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21.04.2024 23:46 Ответить
Колись казали,що в системах HIMARS,які в Україні,заблокований доступ,щоб вони запускати ATACMS.
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21.04.2024 23:50 Ответить
Про гармати писали, що зняли компьютерну начинку для розрахунку стрільби,
тільки Канада поставила 4 гармати з начинкою, що дозволяю використовувати також "ескалібури"
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22.04.2024 00:14 Ответить
HIMARS як виявилось спокійно запускає ATACMS.
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22.04.2024 00:24 Ответить
Якщо буде АТАКАМС то лідера ліваків біля Байдена Саллі жде фіаско. Дерьмак залишиться на самоті.
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22.04.2024 00:09 Ответить
Кацапські інформцигани хвастались, що в них на кордоні з Україною розміщено 44 установки Іскандерів. З Атакамсами буде чим вирізати ці дивізіони.
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22.04.2024 00:11 Ответить
Стріляти по москальській території заборонено західною зброєю.
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22.04.2024 02:43 Ответить
Як працюють https://www.ponomaroleg.com/sravnenie-pomoshhi-ssha-ukraine-po-godam/ маніпулятори , порівнюючи факти допомоги 2022-2023 років, з обіцянкою 2024 року
Правильно порівняти обіцянки з обіцянками

Порівняємо, те що обіцяв Конгрес, та факт, як скористалась адміністрація
Програма PDA, млрд
2022: обіцяно 11; факт 6.8; -1.6млрд "забули" підписати, -2.6 не додано, через уцінку
2023: обіяцно 14.5; факт 10.9; -3.6млрд "уцінка"
2024: обіцяно 7.8

Програма USAI, млрд
2022: обіцяно 6.3;
2023: обіцяно 12.3; https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf факт що за 2022-2023 роки, без контракта 6.6млрд
2024: обіцяно 13.8

Програма FMF, млрд
2022: обіцяно 1.3; факт 1.3
2023: ?
2024: обіцяно 1.6

Сумарно по рокам обіцянки
2022: 18.6
2023: 26.8
2024: 23,2

якщо перерахувати по місяцям,
та врахувати що фінрік з 1 жовтня,
а допомогу в 2022 році рахувати з березня по 1 жовтня
В місяць по рокам обіцянки, млрд
2022: 2.65
2023: 2.23
2024: 1.9

якщо не рахувати USAI, тому що не відомо через скільки років виготовлять та надішлють, тоді
В місяць по рокам обіцянки/факт, млрд
2022: 1.75/1.15
2023: 1.2/0.9
2024: 0.78/? факт поки не відомий

Виходить, що обіцянка 2024 менше за факт 2022-2023 років
Якщо врахувати невикористану PDA обіцянку 4.2млрд за 2022-2023 роки,
то обіцянка в 2024 році буде 1.13млрд в місяць, що менше обіцянок 2022-2023 років

Фактично на 2024 фінрік є
7.8 PDA (якшо не поділять з іншими країнами)+ 4.2 PDA (2022-2023) + 1.6 FMF = 13.6 + невідома кількість USAI
або по 2.7млрд в місяць до 1 жовтня - що може дати результат
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22.04.2024 00:52 Ответить
Меня Маск беспокоит. Сильно сложно отправить одну сразу ему?
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22.04.2024 13:12 Ответить
 
 