США могут отправить Украине ATACMS уже на следующей неделе, - сенатор Уорнер

Соединенные Штаты смогут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS на следующей неделе.

Об этом заявил Глава Комитета по вопросам разведки американского Сената Марк Уорнер в программе телеканала CBS News, передает Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, как только этот (законопроект - Ред.) дойдет до президента во вторник или среду, эти поставки сразу начнутся, с ATACMS большего радиуса действия... Я надеюсь, что если президент подпишет (законопроект с помощью для Украины - Ред.), это оружие будет передано Украине до конца недели", - отметил Уорнер.

По его словам, за последние несколько месяцев у администрации Байдена было время подготовить отправку ATACMS.

"Это прописано также в этом законопроекте", – добавил сенатор.

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