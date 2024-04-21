Россияне обещают 500 тыс. рублей за контракт с ВС РФ, но месяцами не выплачивают денежные средства, - Центр нацсопротивления

По контракту с Вооруженными силами РФ оккупантам обещают, по меньшей мере, 500 тысяч рублей в месяц, однако российские военные не получают зарплату месяцами.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"За контракт с вооруженными силами РФ оккупантам обещают теперь не менее 500 тысяч рублей в месяц. Все потому, что желающих воевать в Украине все меньше. Но, как сообщают в украинском подполье на Донбассе, обещания никто не выполняет. Российские военные не получают зарплату месяцами.

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И задержка выплат – это еще не самая большая проблема. Дело в том, что продолжительность жизни оккупанта не превышает более восьми недель. Видимо, именно поэтому российские власти демонстрируют такую "щедрость" для своих бойцов.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины с 1 апреля продолжается весенний призыв в армию РФ. Коллаборанты всеми силами предпринимают различные меры, чтобы срочную службу с последующим подписанием контракта "прошли" оставшиеся в оккупации украинцы", - говорится в сообщении.

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