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Россияне обещают 500 тыс. рублей за контракт с ВС РФ, но месяцами не выплачивают денежные средства, - Центр нацсопротивления

рф,армія

По контракту с Вооруженными силами РФ оккупантам обещают, по меньшей мере, 500 тысяч рублей в месяц, однако российские военные не получают зарплату месяцами.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"За контракт с вооруженными силами РФ оккупантам обещают теперь не менее 500 тысяч рублей в месяц. Все потому, что желающих воевать в Украине все меньше. Но, как сообщают в украинском подполье на Донбассе, обещания никто не выполняет. Российские военные не получают зарплату месяцами.

Также читайте: РФ набирает на войну в Украине лиц с зависимостями из Чечни, - Центр нацсопротивления

И задержка выплат – это еще не самая большая проблема. Дело в том, что продолжительность жизни оккупанта не превышает более восьми недель. Видимо, именно поэтому российские власти демонстрируют такую "щедрость" для своих бойцов.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины с 1 апреля продолжается весенний призыв в армию РФ. Коллаборанты всеми силами предпринимают различные меры, чтобы срочную службу с последующим подписанием контракта "прошли" оставшиеся в оккупации украинцы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне завершают подготовку к призыву украинских подростков на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Автор: 

армия РФ (19026) Центр национального сопротивления (556)


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Топ комментарии
+5
І це повинно нас якось турбувати - вони всеодно йдуть вбивати українців - ось головне - їхня мотивація - вони прагнуть на вбиство, вони вбивці.
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21.04.2024 22:15
+5
Тому в Україні прийняли дуже мудру стратегію, на відміну від росіян: не давати і не обіцяти. 🤣
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21.04.2024 22:33
+4
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21.04.2024 22:07
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- ти обіцяв на мені одружитися
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21.04.2024 21:51 Ответить
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22.04.2024 09:55 Ответить
а нам не похєр ?
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21.04.2024 22:01 Ответить
люмпен радіє
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21.04.2024 23:19 Ответить
За великим рахунком, їх мотивація мало цікава. Утилізувати "лаптеногих" все одно нам доведеться ...
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22.04.2024 21:19 Ответить
Ну так дебілокацапам головне пообіцяти, а далі на утилізацію. Мабуть з інтернетом по кацапії зовсім туго, інакше звідки стільки потенційних чорних пакетів пруть?
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21.04.2024 22:02 Ответить
Да, дохлякам деньги без пользы...
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21.04.2024 23:29 Ответить
Ничо, орчихи сумеют распорядиться баблишком. Главное, чтобы мешок с фаршем привезли, а не "без вести пощез"
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22.04.2024 03:01 Ответить
Прекрасні казочки про кацапів. Втім, на фронті їх не меншає
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21.04.2024 22:07 Ответить
Ну так "Очі завидущі, руки загребущі, а в дупі дна нема".
Кожний"суповий набор" вважає, що вціліє саме він.
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22.04.2024 03:05 Ответить
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21.04.2024 22:07 Ответить
- коханий, ти мене любиш?
- а я що роблю?
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21.04.2024 22:13 Ответить
І це повинно нас якось турбувати - вони всеодно йдуть вбивати українців - ось головне - їхня мотивація - вони прагнуть на вбиство, вони вбивці.
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21.04.2024 22:15 Ответить
Все вони там отримують ... чомусь , не дивлячись на "пекельні санкції" , в ***** грошей не меншає ...
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21.04.2024 22:23 Ответить
А як воно поменшає, якщо байдун викликав стрибок ціни на нафту вдвічі та пуйлові потекла Амазонка бабла!!!
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22.04.2024 03:08 Ответить
Тому в Україні прийняли дуже мудру стратегію, на відміну від росіян: не давати і не обіцяти. 🤣
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21.04.2024 22:33 Ответить
Кацапи збудували добре озброєну професійну армію контрактників, не загнаних копняками і матюками наляканих людей які постійно плачуть додому,
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21.04.2024 22:35 Ответить
"...Кацапи збудували добре озброєну професійну армію контрактників, не загнаних копняками", яка , замість - "Київ за три дні, а Львів - за два тижні " вже третій рік відсмоктує українську "кукурудзину" й путінський "недопалок". Й ти, разом з ними.
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21.04.2024 23:19 Ответить
Їм навіщо гроші на передку ?
Кредити і штрафи їм заморожують, комуналку вони не платять.
Та навіть якщо вб'ють отримають родичі всією купою.
У них навіть питання зі зниклими вирішується протягом 1 року і визнається загиблим з усіма виплатами...
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21.04.2024 23:13 Ответить
Так краще втікти у Німеччину, де заробітна плата працівників громадського транспорту: автобусів, тролейбусів, трамваїв і метро - вища.

3,6 тисячі робочих місць є вакантними, а молодь кермувати автобусом не хоче. Крім того, торік саме у професійній групі водіїв автобусів і трамваїв було зафіксовано найбільше відносне зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили. Майже 3600 вакансій не вдалося заповнити кандидатами з відповідною кваліфікацією, що на 89 відсотків більше, ніж у попередньому році.
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21.04.2024 23:52 Ответить
 
 