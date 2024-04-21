Сенатор США Грэм предложил коллеге - критику помощи Украине Вэнсу, вместе посетить Киев

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему однопартийцу Джею Ди Вэнсу, последовательно выступающему против помощи Украине, вместе посетить Украину.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя взгляды своего коллеги и однопартийца Джей Ди Вэнса, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил: "Прекращайте говорить о вещах, которых не знаете, пока вы туда не поедете".

Как отмечается, Вэнс последовательно выступает против помощи Украине. В статье The New York Times в апреле Вэнс заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах настолько велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить.

"Я бросаю вызов Джей Ди Вэнсу – поехать в Украину, получить информацию от украинских военных, поговорить с людьми и потом мне сказать свое мнение... Мы едем еще раз. Присоединяйтесь", - сказал Грэм.

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Грэм решительно отверг мнение, что США не способны помочь Украине и другим партнерам. Он напомнил, что во Вторую мировую войну США помогали в защите как против Германии, так и против Японии.

"Идею, что мы не способны помочь Украине, Израилю и Тайваню одновременно – я ее отвергаю. Я ее отвергаю полностью", - сказал он.

Грэм добавил: "Я был там (в Украине. – Ред.) всего две недели назад. Они изменили законы о призыве. У них будет необходимый человеческий ресурс. Им нужно оружие".

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Также сенатор отметил храбрость ВСУ: "Украинское войско, с нашей помощью, убило 50% боевых сил россиян". В этот раз "Украина должна получить ATACMS, чтобы разрушить мост между Крымом и Россией и F-16".

Кроме того, Грэм отметил ошибочность представлений, что война якобы началась из-за попыток сдержать НАТО, и выразил убеждение, что возможный успех России в Украине может привести к тому, что Китай захватит Тайвань.

"Если хотите помочь, чтобы американские военные держались в стороне от боевых действий с Россией, помогите Украине. Если они (россияне. – Ред.) зайдут в страну НАТО, мы будем в бою".

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