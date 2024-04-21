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Сенатор США Грэм предложил коллеге - критику помощи Украине Вэнсу, вместе посетить Киев

грем,ліндсі

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предложил своему однопартийцу Джею Ди Вэнсу, последовательно выступающему против помощи Украине, вместе посетить Украину.

Об этом сообщает Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя взгляды своего коллеги и однопартийца Джей Ди Вэнса, сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил: "Прекращайте говорить о вещах, которых не знаете, пока вы туда не поедете".

Как отмечается, Вэнс последовательно выступает против помощи Украине. В статье The New York Times в апреле Вэнс заявил, что потребности Украины в солдатах и боеприпасах настолько велики, что ни Украина, ни союзники не способны это обеспечить.

"Я бросаю вызов Джей Ди Вэнсу – поехать в Украину, получить информацию от украинских военных, поговорить с людьми и потом мне сказать свое мнение... Мы едем еще раз. Присоединяйтесь", - сказал Грэм.

Также читайте: США могут отправить Украине ATACMS уже на следующей неделе, - сенатор Уорнер

Грэм решительно отверг мнение, что США не способны помочь Украине и другим партнерам. Он напомнил, что во Вторую мировую войну США помогали в защите как против Германии, так и против Японии.

"Идею, что мы не способны помочь Украине, Израилю и Тайваню одновременно – я ее отвергаю. Я ее отвергаю полностью", - сказал он.

Грэм добавил: "Я был там (в Украине. – Ред.) всего две недели назад. Они изменили законы о призыве. У них будет необходимый человеческий ресурс. Им нужно оружие".

Также читайте: Вопрос помощи Украине разделил Республиканскую партию США, - New York Times

Также сенатор отметил храбрость ВСУ: "Украинское войско, с нашей помощью, убило 50% боевых сил россиян". В этот раз "Украина должна получить ATACMS, чтобы разрушить мост между Крымом и Россией и F-16".

Кроме того, Грэм отметил ошибочность представлений, что война якобы началась из-за попыток сдержать НАТО, и выразил убеждение, что возможный успех России в Украине может привести к тому, что Китай захватит Тайвань.

"Если хотите помочь, чтобы американские военные держались в стороне от боевых действий с Россией, помогите Украине. Если они (россияне. – Ред.) зайдут в страну НАТО, мы будем в бою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет помощи от США важно наполнить дефицитным оружием, - Зеленский

Автор: 

помощь (7754) США (26368) Линдси Грэм (60)


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Топ комментарии
+15
Харків, а не Київ. Хоча б.
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21.04.2024 22:28
+13
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21.04.2024 23:12
+9
В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та *********** настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Джерело:
Тобто Венс заявив, що США немає чого протиставити Кацапстану?
З такими поглядами не можу зрозуміти, ЯК!!!! це чмо займає посаду сенатора США???
Починаю сумувати за часами Комісії з розслідування неамериканської діяльності (англ. House Un-American Activities Committee) - комісія палати представників конгресу США, що діяла у 1934-1975 роках. Створена у 1934 році для боротьби з «підривною та антиамериканською пропагандою». Точніший переклад - «Комісія з розслідування неамериканської діяльності».
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21.04.2024 22:34
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Правила форума Совет форумчан
А краще - відвідати Часів Яр.
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21.04.2024 22:25 Ответить
Харків, а не Київ. Хоча б.
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21.04.2024 22:28 Ответить
Одесу,Дніпро, а Київ дерева саджає, там війни не має.
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21.04.2024 22:31 Ответить
А действительно , почему-это так мало по Киеву прилетает ? ( не порядок... )
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21.04.2024 23:05 Ответить
Ты хоть когда нибудь трезвая бываешь? Зачем ты хочешь перепить шмару Захарову?
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22.04.2024 00:29 Ответить
І Харків, й Одесу, й Дніпро, й Часів Яр... й Київ. Все не встигнуть... Друзі, хай хоч кудись доїдуть. Допомога нам точно не зайва
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21.04.2024 22:59 Ответить
Вже приїжджала одна шмата....Кульгата...
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21.04.2024 22:30 Ответить
Браво пану Грему!
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21.04.2024 22:31 Ответить
тобто не всі республіканці порижали?
а всього лиш відсотків 50 з розуму з'їхали - вважаю це за прогрес.
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21.04.2024 22:33 Ответить
В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та *********** настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Джерело:
Тобто Венс заявив, що США немає чого протиставити Кацапстану?
З такими поглядами не можу зрозуміти, ЯК!!!! це чмо займає посаду сенатора США???
Починаю сумувати за часами Комісії з розслідування неамериканської діяльності (англ. House Un-American Activities Committee) - комісія палати представників конгресу США, що діяла у 1934-1975 роках. Створена у 1934 році для боротьби з «підривною та антиамериканською пропагандою». Точніший переклад - «Комісія з розслідування неамериканської діяльності».
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21.04.2024 22:34 Ответить
Нехай Грем запропонує Вікторії Спарц відвідати Носі́вку.
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21.04.2024 22:35 Ответить
колись десь читав, що найбільші хейтери своєї націі це саме її представники, це до пані спартц...
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21.04.2024 22:48 Ответить
Манкурти. Більш за все Украхну ненавитять росіяни з українськими призвищами. Бо вони для себе обрали росію і це типу земля і їх предків також, а ми от росію обирати не бажаємо.,
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21.04.2024 22:59 Ответить
ви ж так українців любите, що самі голоснули за бубенця?
і не кажіть мені що ні - тобто ви яскраве підтвердження моєй тези...
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21.04.2024 23:10 Ответить
"і не кажіть мені що ні"
Чому не казати? Ви краще за мене знаєте, за кого я голосував?
Я голосував у першому турі за Гриценка, у другому - викреслив обох.
На парламентських виборах голосував за Голос. Тому свої фантазії залиште при собі.
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21.04.2024 23:24 Ответить
Да, я раніше тут написала свою думку про Вікторію Спарц і мене одразу забанили. А тепер мої слова здійснились. Привіт з Америки, бажаю Вам Великої Перемоги. 🇵🇷
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22.04.2024 00:39 Ответить
Пусть едут куда хотят, а ещё лучше никуда. Но гораздо лучше пусть помогут что просим. Оружие! И больше ничего.
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21.04.2024 23:10 Ответить
Гоніть його гівняною мітлою! Він проти підтримки України! Це шакал !
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21.04.2024 23:12 Ответить
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21.04.2024 23:12 Ответить
Пусть трампона ещё приглосит.
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22.04.2024 00:35 Ответить
Пуйло??? це ти?
Так говорили, шо ти у морозильнику вже півроку !!!
А гавкаєш, як живий...
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22.04.2024 02:23 Ответить
Ліндсі знову перевзувся. Хитрован,однако.
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22.04.2024 00:39 Ответить
Ось вам тіпічний політик-перевертень.До перемоги трампа у 2016 був русофобом,казав що трамп це зло.Потім почав облизувати трампа.Після проігрошу-знов русофоб.Коли трамп почав набирати популярність-почав лизати знов.Теж саме і з "нашими" політиками(тімоха),актівістами та "патріотами".Ми за все хорошеє(проти корупціі,торговлі на крові,за ідеі націі).Тіки влада змінилась-уся ця активнисть пропала.Почали велизувати владу.Називати не буду призвища,самі погугліть і порівняйте повидінку до 2019 року,2019-22 роках і після .
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22.04.2024 06:06 Ответить
Подвезли бормотухи и Медведев набрав храбрости после первого стакана выкричал ,что устроит гражданскую войну в США за помощь Украине.
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22.04.2024 09:32 Ответить
 
 