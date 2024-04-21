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Если Украина не устоит, Путин точно вторгнется в балтийские государства, - Зеленский

Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью каналу NBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю одно - если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства. Не потому что есть какая-то интересная идея или стратегия, а потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза. А для этого он не скрывает, что хочет вернуть полностью силой, войной все независимые страны (бывшие республики Союза. – Ред.): в НАТО они или не в НАТО – его не интересует. Он не боится стран НАТО. И это его стратегия. Безусловно, после балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", - заявил президент.

Также читайте: НАТО не видит угрозы России для стран Балтии, - посол США Смит

Автор: 

Зеленский (20202) Балтия (352) путин (31201)


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Топ комментарии
+22
Та здохни вже, чмо прокляте!! Нанюхалося і верепенить на ніч, "геополітик" недоколиханий! Чи й досі істерика після рішення американців про допомогу Україні?
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21.04.2024 23:49
+19
Звичайно, вторгнеться. Якщо тамтешня влада ігноруватиме підготовку до війни і закликатиме всіх на шашлики.
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21.04.2024 23:44
+14
Йому що, бразильські журналісти підкинули колумбійського порошкового вина, що його так пре? Кожна друга у стрічці новин він.
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21.04.2024 23:48
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Звичайно, вторгнеться. Якщо тамтешня влада ігноруватиме підготовку до війни і закликатиме всіх на шашлики.
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21.04.2024 23:44 Ответить
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html

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22.04.2024 00:33 Ответить
🆘🤢zEПЕРЕВЕРТЕНЬ , де Роман Червінський⁉️⁉️⁉️⁉️МАФІя ПЕРЕПЛЮНУЛА БАНДУ ЯНУКОВИЧА , а лжепатріотики ( Стерненко, Притула, ………мовчать , плювали вони і на безчинства проти Ріфмастера Тетяни Черновол, генерала Марченко, Генерала Кривоноса, Малахова, Дудіна
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22.04.2024 07:56 Ответить
Скумбрия па 8...млядь..
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21.04.2024 23:45 Ответить
Тіпун тобі на язик
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21.04.2024 23:47 Ответить
Залужний з НАТО усе розрахують - а тобі ЗЕубоге підЄрамченятко перекажуть нові ЩЕ й ЩЕ військові експерти зі США в посольстві . Й виконає твій Сирський як зайчик волю Залужного з генералами НАТО
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22.04.2024 00:40 Ответить
Йому що, бразильські журналісти підкинули колумбійського порошкового вина, що його так пре? Кожна друга у стрічці новин він.
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21.04.2024 23:48 Ответить
Ну что вы такое говорите! То не колумбийский, то аргентинский порошок счастья. Привыкли на несравненного наговаривать...
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22.04.2024 07:35 Ответить
Та здохни вже, чмо прокляте!! Нанюхалося і верепенить на ніч, "геополітик" недоколиханий! Чи й досі істерика після рішення американців про допомогу Україні?
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21.04.2024 23:49 Ответить
Задовбав вже цей пдлач Ярославни від оманського шашличника. І це на фоні нічого не робити окрім шкоди Україні. Так і хочеться повангувати:" Якби тебе п"ять років тому 73 % не вкинули поносом на пост президента- то й війни не було б!".
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22.04.2024 00:05 Ответить
Перехоплення ворожого алярму:

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21.04.2024 23:49 Ответить
Так це знають вже всі і так. Інше питання що вони дивляться що ваше керівництво робить для того щоб Україна вижила крім випрошування зброї і коштів. Дивляться куди ви витрачаєте державні кошти, як ви ставитеся до людей. І бачать деяке не співпадіння з вказаною у статті вашою заявою. Це як мажор нероба буде казати батькам "мені немає чим платити борги платіть за мене" і при цьому буде і далі гуляти. І буде навіть не намагатися знайти хоч якусь роботу щоб поступово перестати залежати від батьківських грошей.
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21.04.2024 23:50 Ответить
Нагадало, як перед війною Кульбаба доказував американцям, що Росія нападе на Литву.
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21.04.2024 23:55 Ответить
О... Ванга повернулася з дебільною щетиною і читає думки путлера. Фу, клоун.
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21.04.2024 23:58 Ответить
А я ось думаю, що в разі завоювання України путлер не вторгнеться в Балтію. Мій прогноз проти дебільного прогнозу клоуна.
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22.04.2024 00:01 Ответить
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22.04.2024 00:49 Ответить


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22.04.2024 00:51 Ответить
Одна за одною пішли п'яті річниці обіцянок «конца епохі» типу класичних «знижень тарифів» та інших «країн мрій», і самий час було б нагадати вдячному населенню про найбільшу на цих землях з часів більшовизму аферу, бо щось я сумніваюсь, що п'ять років тому воно саме так собі уявляло «поламану систему» та «вирок».

Наприклад для масового виховання критичного мислення врубити б в телевізорі «стадіон так стадіон» квітня 2019 - ото було б просвітлення в мозгах, ніякі «битви екстрасенсів» не взлітають.

Або Арахамію з закликами «не паніковать».

Або Хомчака з запевненнями, що «оні нє туда полєзлі».

Або Баканова з «справєдлівим распрєдєлєнієм благ».

Та багато кого, хто розповідав як він би «помер за Крим» - а сам розміновував та «розводив».

Але щоб цього не сталось якраз і вимкнули всі незалежні канали, бо гуппі мають жити в «єдіному» інформаційному акваріумі і пам'ятати не далі двох-трєх нєдєль максимум.

Так що не Порошенка ларьочнікі бояться побачити на заборонених ними екранах - а самих себе.

____________

Боятися побачити самих себе - це ще треба було постаратися здобути таке найвеличніше досягнення, але вони зуміли. Поздравляєм.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVoeqBrmPa7QF4BwL3sysccnE8ksv-pJZ4jTrgBT2vjBYJhNywMjr4K69v5WKDv8XnDeERpdwD_od7BwvFpBW7Ziz0ZdGw_9yqkNO97ROtvlX5fQ_hGmSijPHo01w2BenULOvOErwEnUL0TJeKh4gFJjcwBXaOXja0EqY2JI8gCXA&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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22.04.2024 01:10 Ответить
Зєля - тіпун тобі на язик.
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22.04.2024 00:01 Ответить
" ясновідящій " шоб тобі вова 🤡 , все житт'я твоє , до твого сьомого коліна , доля нагадувала , все шо ти зробив людям в Україні
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22.04.2024 00:04 Ответить
Jesli formalno s mezdunarodnoj pravavavoj storoni smotret tak,Baltijskije strani nekogda i nebyli castiu SSSR,Daze posle okupaciji 1940 godu do 1991 goda bolsinstva stran tak cytali.S Evropi tolko svedi s ispuga podigrali kacapam,a tak vse drugije necytali castiu sssr.Ja tolko popravil sto Baltijskije strani nebyli castiu sssr
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22.04.2024 00:06 Ответить
зелене неголене одоробло та його "прогнози" - це як "передбачування" на чеках "сільпо": таке ж порожнє, дурне й беззмістовне...
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22.04.2024 00:07 Ответить
"Відключите мікрофон у залі"
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22.04.2024 00:10 Ответить
Як вони твлїм вова прогнозам пожуть повірити після шашликов на майскіє??????

Ти шо, під кокаїном?
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22.04.2024 00:11 Ответить
Охренеть "прорицатель"! Любой лох теперь понимает, что если бы Вайра (та что Вике-Фрейберга) Латвию не ЗАТАЩИЛА в НАТО, то Украина уже за 20 лет забыла бы, что существует государство "Латвия".
При всём том, что в 40-вые годы прошлого века в Курляндском котле латыши показали российским выродкам как защищают свою землю против ОРДЫ УБЛЮДКОВ! Так же, как в 1936 году ОРДУ от3,14здили ФИНЫ!
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22.04.2024 00:13 Ответить
А де ти Вова був такий "розумний" у 2021 році та на початку 2022го???!!!
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22.04.2024 00:20 Ответить
В Омані відпочивав. А шо, ****** відпочив?
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22.04.2024 00:40 Ответить
У фільмі 17 мгновєній є "інтелектуальна сцена" коли Штірліц в швейцарському кафе пропонує одній озабоченій дівулі почекати його на вулиці і заодно начєртать на АСФАЛЬТІ кілька ФОРМУЛ. Сіамці із ....ОПи теж хочуть саме в Швейцарії начєртать перед зулусами та ін свою формулу, глобальну.
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22.04.2024 00:23 Ответить
Юра Бутусов, можна не постити цього долбойоба, що він сказав, що він заявив, ці однотипні висери щодня вже нікому не цікаві
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22.04.2024 00:35 Ответить
Зеленський: "Допомога США дасть Україні шанс на перемогу"- інтерв"ю вовки NBC
ПРО ШАНС - ZVкроиворагульськe скромно обіцяє , тобто не все МАРОДЕРНЯ В ОФШOРИ ПЕРЕКИНЕ?
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22.04.2024 00:46 Ответить
А может, это у Бутусова такая тактика - вызвать у людей еще большее отвращение к той небритой наркоманской роже.
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22.04.2024 07:42 Ответить
Так на Цензорі немає фанатів Ішака оманського
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22.04.2024 07:59 Ответить
Та бува, що й заскакують.
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22.04.2024 09:45 Ответить
та як не постити, якщо він за нього по-факту агітував...
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22.04.2024 16:11 Ответить
Можуть забанити, коли йому це нагадуєш
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22.04.2024 18:47 Ответить
полізе/не полізе ***** проти НАТО це що, для нас так важливо в даний критичний час?
На кого розрахований цей бенефіс, для чого він. Аплодисментів не буде
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22.04.2024 00:37 Ответить
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22.04.2024 01:18 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZV718kMpkz4oqfPKGCo556hnOo1vnEj8BuQC3eRis4oAYfTq1mrM0cgHWF-VL9pfpUPhUQLpxf4jFghXV-eMLz5QwHBlumM3w8Qh8I29nKzXXzLD1VmbMSl6cfhsS2mSA6me75NXRhn4g6NglEj5d6SdEBxHw2zugyM66Anw9JfO0lXlaxIPc98PQYRYBLXegVei5krQzFdnS1G_ZMcW6Hm&__tn__=-UC*F Олександер Турчинов

https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02u1Hkt8P1tTQguzMdRMT6h1PdzbRjk6rtmzDT6eNs1fZqYtAaqDp6xpDfJeCHan7yl?__cft__[0]=AZV718kMpkz4oqfPKGCo556hnOo1vnEj8BuQC3eRis4oAYfTq1mrM0cgHWF-VL9pfpUPhUQLpxf4jFghXV-eMLz5QwHBlumM3w8Qh8I29nKzXXzLD1VmbMSl6cfhsS2mSA6me75NXRhn4g6NglEj5d6SdEBxHw2zugyM66Anw9JfO0lXlaxIPc98PQYRYBLXegVei5krQzFdnS1G_ZMcW6Hm&__tn__=%2CO*F 1 д. ·

Це Отто Сімко, він словак, йому 99 років.

За його ініціативою словаки менщ ніж за дві доби зібрали 2 млн євро на допомогу ЗСУ, після того як уряд Словаччини відмовився це робити.
"Маємо викинути Путіна з України. Ми повинні завдати йому поразки.
Я пережив Другу світову війну. Я воював під час цієї війни. І скажу вам: сенсу в переговорах з Гітлером не було. І з путіним немає сенсу говорити", - Отто Сімко
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22.04.2024 01:19 Ответить
ВВАЖАЮ ЩО ЗЕ МАЄ НАГОРОДИТИ ОТТО ЗА ПІДТРИМКУ УКРАЇНИ

У 99 років - це круто ‼️‼️
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22.04.2024 01:20 Ответить
От дивно. Таке розумне, так все знає хто коли і на кого нападе, а саме напад проспало, або як казав його корєш "праібалі". Навіть більше, воно було впевнене, що ***** хоче миру і навіть бачило то в його очах чи хз де.
А тут прозрів, ще й дар передбачення на роки прорізався. Що сталося, вангометер поламаний тоді був а зараз полагодили?

Я б не прислуховувався до порад і прогнозів фінансиста, який проіпав всі свої гроші.
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22.04.2024 03:26 Ответить
Напад проспало? Та воно зараз локті гризе, бо на вдалося здати Україну, як було доручено в Омані!
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22.04.2024 07:44 Ответить
Еге ж. Не змігши за більш ніж 2 роки перемогти Україну путін піде воювати з у десятки чи сотні разів сильнішим противником - НАТО.
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22.04.2024 05:22 Ответить
Щось дуже багато на Цензорі зеленог лідора -то він одне сказав(прочитав), то друге...А варто пам'ятати тільки одне - "я вам ничего не должен"
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22.04.2024 05:40 Ответить
Ему шепчуть на ухо или ....... СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.04.2024 05:54 Ответить
Після України буде Молдова, Грузія, Казахстан, а потім все це м'ясо піде війною на країни Балтії!
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22.04.2024 05:55 Ответить
" Молдова, Грузія, Казахстан ... все це м'ясо піде війною на країни Балтії!"

Ой не звездіть. Battle of Khasham що відбулася 7 лютого 2018 року тривала лише 4 години протягом яких Американські збройні сили локального розготання повністю знищили все угрупування "Вагнер", вбивши 600 рускіх. Чи ви вважаєте, що "молдавське м'ясо", з якихось причин, буде смажити важче?
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22.04.2024 06:25 Ответить
Минобороны США: Если вы угрожаете нам, это будет ваш самый долгий и ужасный день. Наши силы атаковал батальон, мы произвели контратаку с помощью Б-52, Ф-22, АС-130
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22.04.2024 06:29 Ответить
не каркай !
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22.04.2024 06:25 Ответить
никогда
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22.04.2024 06:43 Ответить
Ще та гадалка .Владімір перестань вживати наркотичні речовини і будь тим ким ти завжди є - клоуном, а не наполеоном чи вангою.І вали після 20.05 н...й , разом зі своїм шапіто.
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22.04.2024 06:53 Ответить
Позвольте возразить. Во-первых, не клоун оно, а тупой, безмозглый, бессовестный и циничный кривляка, сделавший свою "карьеру" на обсирании всего, куда дотянутся его загребущие ручонки и его поганый рот. Во-вторых, не "вали", а на допрос к следователю, а после сбора материалов - под трибунал, в один из разрушенных при его содействии городов, где он будет умолять спрятать его в надежную камеру, от любви благодарного народа.
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22.04.2024 07:51 Ответить
посмешище, кого он пугает? в ес и нато не дураки сидят
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22.04.2024 07:16 Ответить
Знаток
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22.04.2024 08:16 Ответить
ти диви! було впевнене що в Україну не вторгнеться, а тут таке упевнене аж страшно
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22.04.2024 09:02 Ответить
Сратех
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22.04.2024 09:11 Ответить
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22.04.2024 09:25 Ответить
Отже, давайте будувати дороги. І готуватися до шашликів на Перве Мая (і на вторе також).
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22.04.2024 10:06 Ответить
Та есть тут мнение что не Прибалтика следующая. Если что с нами! Вчера в выходной на лавке возле подъезда, мы, пенсы решили что с Румынии начнёт. Именно так. Ты́ там Буданов подскажи шустрому--- если что.
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22.04.2024 12:43 Ответить
 
 