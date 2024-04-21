Если Украина не устоит, Путин точно вторгнется в балтийские государства, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор "точно вторгнется" в страны Балтии в случае поражения Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью каналу NBC, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю одно - если Украина не устоит, то Путин точно вторгнется в балтийские государства. Не потому что есть какая-то интересная идея или стратегия, а потому что Путин хочет вернуть влияние Советского Союза. А для этого он не скрывает, что хочет вернуть полностью силой, войной все независимые страны (бывшие республики Союза. – Ред.): в НАТО они или не в НАТО – его не интересует. Он не боится стран НАТО. И это его стратегия. Безусловно, после балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии", - заявил президент.

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